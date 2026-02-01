Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a declarat la Euronews România că România nu pierde suveranitatea atunci când atrage parteneri serioși, ci riscă resurse importante dacă companiile publice neperformante irosesc bani. Ea a dat exemplul Dacia, considerată un model de succes, care a creat locuri de muncă și a contribuit la dezvoltarea comunității, inclusiv prin construirea unui spital în Mioveni.

Gheorghiu a subliniat că politica de atragere a investițiilor trebuie să fie constructivă și orientată spre beneficiul românilor, alegând parteneri serioși și condiții clare de colaborare, pentru a transforma investițiile în valoare reală pentru țară.

”Ar trebui să ne gândim să ieşim din paradigma asta că nu ne vindem ţara, că nu primim investitori străini. Cred că e un lucru rău pe care îl facem. Noi nu ne vindem ţara, dar ne-o pierdem în fiecare zi cu fiecare ban pe care companiile îl pierd. Şi mă gândesc la compania românească Dacia, cred că este un model de succes şi nu ne-am vândut ţara. Din contra, am ajuns să producem una dintre cele mai vândute maşini din Europa aici în ţară la noi. Mă gândesc că oamenii de acolo au primit locuri de muncă şi din nou pentru că acolo este o companie serioasă care a făcut treabă bună în România cu români, au construit şi un spital, Mioveni are unul dintre spitalele bune şi publice şi construite recent. Deci, iată un model de succes la care ar trebui să ne uităm şi să ne dăm seama că nu, din contra, noi nu ne vindem ţara atunci când aducem parteneri serioşi. Trebuie să vedem cum alegem aceşti parteneri, care sunt condiţiile în care facem, încheiem parteneriate, dar să nu mai punem în faţă, şi cred că asta este şi rolul politicienilor, să lucreze constructiv, să se ducă în direcţia importantă pentru România, care aduce bani pentru români, nu într-o direcţie în care pierdem bani”, a afirmat, duminică seară, la Euronews România, vicepremierul Oana Gheorghiu.

Vicepremierul a menționat, în aceeași emisiune, că pentru TAROM ar putea exista o soluție, inclusiv prin implicarea unui partener care să ajute compania să revină pe linia de plutire, precizând că aceasta reprezintă „o opinie personală”.

„Dacă din analiză va reieşi că e nevoie de un partener, fie la CFR, fie la TAROM, fie la o altă companie, ar trebui să ne uităm la asta dintr-o perspectivă sănătoasă şi să nu dăm din nou drumul şi e un apel pe care îl fac la oamenii politici să nu înceapă din nou să cultive această sintagmă, ne vindem ţara. Nu, nu ne vindem ţara, încercăm să folosim ce avem cât mai eficient cu putinţă, să producem bani care să ne ajute să avem servicii publice de calitate, să construim spitale, să avem şcoli mai bune”, a arătat ea.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat că majoritatea companiilor de stat din România nu produc profit și sunt, în general, monopoluri. Ea a subliniat că aceste societăți au nevoie fie de un management performant, prin implementarea reformei companiilor de stat și a guvernanței corporative, fie de depolitizare, fie de parteneri care să contribuie la creșterea lor.

Gheorghiu a precizat că, deși voința politică există la nivel declarativ, succesul reformei depinde de cât de mult sunt dispuși politicienii să o susțină în practică, altfel companiile vor continua să înregistreze pierderi.