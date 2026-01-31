Deputatul USR Claudiu Năsui a explicat pe Facebook că abordarea liberală pentru sprijinirea economiei constă în lăsarea mai multor resurse financiare în mâinile oamenilor și reducerea birocrației, considerând că aceasta este singura strategie care și-a demonstrat eficiența. În schimb, politica etatistă, prin care statul colectează bani de la cetățeni pentru a-i redirecționa către anumite sectoare sau companii, reprezintă, în opinia sa, o formă de redistribuire ineficientă și adesea păguboasă, de la majoritate către un grup restrâns avantajat politic.

„Modul liberal de a ajuta economia este prin a lăsa mai mulţi bani oamenilor şi a le da mai multă libertate. Adică prin reducerea taxelor şi a birocraţiei. Este singura metodă care şi-a demonstrat performanţa. Modul etatist de a ajuta economia este prin a lua bani de la oameni cu o mână şi a-i da apoi înapoi altora cu altă mână. Adică taxe şi apoi contracte cu statul, subvenţii către anumite sectoare sau scheme de ajutor de stat pentru anumite companii. Pe scurt redistribuţii de la toţi către câţiva aleşi de politicieni. De obicei sunt redistribuţii de la săraci la bogaţi”, a scris pe Facebook, vineri, Năsui, fost ministru al Economiei.

Prima propunere a deputatului USR vizează debirocratizarea sistemului de TVA, prin taxarea inversă generalizată. Aceasta ar reduce birocraţia şi ar reprezenta „cel mai eficient mod de a elimina o mare parte din fraudele” de TVA, a explicat el.

A doua măsură presupune încurajarea investiţiilor private prin deductibilitatea imediată a cheltuielilor. Aceasta se aplică în ţări precum Marea Britanie şi dă posibilitatea firmelor să-şi poată deduce fiscal toate cheltuielile imediat, fără amortizare fiscală, inclusiv investiţiile.

„În felul acesta nu trebuie să se atingă nimeni de cota de impozitare actuală de 16%. Nu necesită birocraţie. Fără dosare cu business planuri judecate de oameni care n-au avut un business în viaţa lor. Fără punctaje aberante scoase din burtă de politicieni. Zero birocraţie, ba chiar rămânem cu câteva zeci de articole din Codul fiscal în minus. Ceea ce ar fi o debirocratizare autentică. Ajută automat numai firmele care fac şi investiţii şi care sunt profitabile (altfel n-au din ce deduce)”, a transmis Năsui.

De asemenea, prin listarea la bursă a companiilor de stat, statul ar câştiga bani şi ar rămâne „fără nişte găuri negre pe care le tot alimentează” de la buget.

„Măcar o parte din cele 1.400 de companii de stat se pot privatiza prin listare pe bursă. (…) Bonus, de-căpuşarea companiilor nu mai este în sarcina politicienilor, ci devine problema unui privat care va veni în companie şi are interes să nu mai piardă bani”, a completat deputatul.

Claudia Năsui pledează, totodată, pentru încurajarea investiţiilor la bursă prin taxarea câştigurilor la retragere.

„Acum România are un sistem unic în lume în care pierderile nu se netuiesc cu câştigurile. Nu mai zicem că Guvernul Bolojan a triplat impozitul de la 1% la 3% (pentru deţineri de peste 1 an). În teorie dorinţa acestui sistem era să debirocratizeze ca să poată fi reţinut la sursă impozitul. În practică birocraţia rămâne pentru că investitorii tot trebuie să mai completeze ‘declaraţia unică’ pentru plata CASS. (…) Hai să nu mai fie nicio excepţie şi să menţinem reţinerea la sursă. Cum se poate asta? Se impozitează doar ce se retrage peste cât ai investit” – este propunerea parlamentarului USR.

El mai vizează încurajarea cotizării pentru pensii prin investiţii la bursă.