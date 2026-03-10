Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, a criticat dur programul de relansare economică finanțat de stat, susținând că aceste scheme sunt, în realitate, mecanisme prin care banii colectați din taxe sunt redistribuiți de la majoritatea contribuabililor către anumite grupuri privilegiate.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, el a argumentat că astfel de scheme nu produc o relansare reală a economiei, ci doar cresc puterea decizională a politicienilor.

Claudiu Năsui a afirmat că finanțarea acestor programe provine din taxele plătite de cetățeni și din veniturile obținute prin muncă, iar rezultatul ar fi o redistribuire de resurse de la cei mai mulți contribuabili către beneficiari selectați.

Potrivit acestuia, astfel de politici nu conduc la prosperitate economică, deoarece sărăcesc majoritatea populației pentru a transfera fonduri către alți actori economici.

Fostul ministru al Economiei a mai susținut că statul aplică astfel de măsuri de peste trei decenii, fără rezultate semnificative. În opinia sa, schemele de sprijin descurajează munca productivă, afectează alocarea eficientă a resurselor și stimulează lobby-ul politic.

De asemenea, ele ar reduce investițiile private, afirmă Claudiu Năsui, întrucât unele companii preferă să aștepte finanțări publice în loc să își asume riscuri cu propriul capital.

Reamintim că Guvernul României a aprobat, pe 24 februarie, la propunerea Ministerului Finanțelor, Ordonanța de Urgență care instituie un set complex de măsuri de relansare economică a României.

Măsurile adoptate astăzi vizează un mix de măsuri fiscale și de stimulare a investițiilor, a exportului și activității economice precum și accelerarea modernizării prin investiții autohtone și mobilizarea strategică a capitalului intern către sectoare cu valoare adăugată mare, proiecte strategice de dezvoltare, asigurând premisele unei redresări economice reziliente și sustenabile pe termen lung, a transmis Ministerul Finanțelor la acel moment.