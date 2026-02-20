Profesorul universitar de economie Bogdan Glăvan a criticat dur așa-numitul pachet de relansare economică lansat recent, catalogându-l drept „tragicomedie” și afirmând că, matematic vorbind, impactul său este aproape inexistent.

Potrivit acestuia, suma alocată – 2 miliarde de lei – reprezintă doar unu la mie din PIB, iar comparația cu programele de relansare din alte țări ar arăta că România nu a mai văzut un asemenea plan.

Bogdan Glăvan a susținut că totul reprezintă o șaradă, menită să țină populația ocupată și presa activă, în timp ce beneficiile reale sunt minime și concentrate doar către grupuri de interese și lobby-ști care profită de orice intervenție guvernamentală, indiferent cât de mică.

El a explicat pe Facebook că România, ca orice societate, ar crește natural dacă i s-ar permite, fără intervenții excesive ale statului, prin reducerea poverilor fiscale și birocratice.

În opinia sa, pentru o dezvoltare reală, politicienii ar trebui să implementeze reforme structurale: să limiteze lucrările publice inutile, folosind fondurile europene și PNRR acolo unde este cazul; să reducă numărul companiilor de stat și să le listeze pe bursă; să micșoreze administrația locală acolo unde nu există justificări economice sau democratice; și să schimbe modul de funcționare a sistemului de educație, sănătate și pensii, pentru a reduce risipa și a permite cetățenilor să decidă cum să folosească resursele disponibile.

Profesorul Bogdan Glăvan a subliniat că nimic din aceste măsuri fundamentale nu s-a realizat până acum, cu excepția reformei pensiilor speciale, ceea ce înseamnă că 99% din ceea ce ar fi trebuit făcut pentru o adevărată relansare nu a fost implementat.

El a mai precizat că singurele intervenții vizibile sunt tăieri contabile și inginerii financiare, însoțite de mult „bla-bla” mediatic, comparând situația cu epoca guvernului Boc, când astfel de manevre contabile erau la fel de frecvente.

Bogdan Glăvan a concluzionat că România se confruntă cu lipsa unei viziuni pe termen lung, cu absența științei aplicate în politică și cu o voință politică insuficientă pentru a implementa reformele necesare pentru dezvoltare durabilă.

În opinia sa, fără aceste schimbări structurale, orice pachet de relansare rămâne doar o promisiune goală, fără efect real asupra economiei și asupra vieții cetățenilor.

„Așa-zisul pachet de relansare economică, o tragicomedie în sine (de ce ar fi nevoie de relansare dacă nu am bușit economia?!) este un mare NIMIC, matematic vorbind.

Impactul său bugetar: 2 mld. lei, adică UNU LA MIE din PIB.

Clar, n-a mai văzut planeta așa program de relansare. Râd și somalezii când aud despre relansarea din România.

Totul este o șaradă, opera unor politicieni care vor să țină poporul ocupat, anesteziat, să dea de lucru televiziunilor și presei, să măcăne non-stop despre MARELE NIMIC.

Să notăm, totuși, că pentru lobby-ști și diverse grupuri de interese, orice pomană e bună, nu contează cât de mică; orice intervenție guvernamentală care mai mută niște bani din buzunarele iobagilor în buzunarele oligarhiei.

***

România nu are nevoie de relansare. România – și orice societate, în general – crește natural dacă este lăsată să crească. Pentru asta ar trebui reduse poverile din calea dezvoltării, adică birurile și birocrația. Mai departe, pentru ca aceste lucruri să se întâmple, politicienii ar trebui să facă REFORMELE:

– să taie lucrările publice, căci d-aia avem fonduri europene și PNRR, ca să le facem cu bani de acolo, nu ca să le dublăm și cu banii iobagilor locali, adică să dublăm intervenția statului în economie;

– să taie companiile de stat care freacă sorcova, să le listeze pe bursă, oricum avem cel mai mare număr de companii de stat din lumea aia bună numită OECD în care cică vrem să intrăm;

– să taie administrația, fiindcă mii de comunități nu au sens nici democratic, nici economic;

– să schimbe modul de funcționare a educației, sănătății și pensiilor, pentru a reduce risipa și pentru a preveni creșterea obligațiilor viitoare – căci doar nu ne imaginăm că pensiile vor putea fi ținute înghețate sau că numărul de pensionari va scădea. Adică să lase bani elevului, studentului, pacientului etc. și acesta să decidă unde merge cu banii, ce servicii să cumpere.

NIMIC din aceste lucruri nu s-a întâmplat. NIMIC. ZERO REFORME… bun, am omis reforma pensiilor speciale. Poftim, nu 100%, ci 99% din ce trebuia să se întâmple în România nu s-a întâmplat.

Singurele lucruri care se întâmplă sunt niște tăieri contabile, niște inginerii financiare și mult bla-bla. Astea s-au întâmplat și în epoca Boc, astea se întâmplă și acum, atâta tot. Nu există viziune pe termen lung, nu există știință, nu există voință politică pentru mai mult decât atât”, scrie Bogdan Glăvan pe pagina sa de socializare.