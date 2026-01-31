Din cuprinsul articolului Ponta acuză Ministerul Mediului pentru lipsa apei potabile

De aproximativ patru luni, zeci de mii de locuitori din zona Curtea de Argeș se confruntă cu lipsa apei potabile. Operatorul regional, SC Aquaterm SA, a anunțat că apa din rețea nu este sigură pentru consum uman, fiind contaminată cu o bacterie. Fostul premier Victor Ponta a indicat-o drept responsabilă pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, pentru această situație critică.

Într-o convorbire telefonică la emisiunea „Cutia Neagră” de la România TV, Victor Ponta a criticat dur miniștrii USR pentru presupusa lor incompetență, menționând cazul Dianei Buzoianu ca exemplu concret.

Victor Ponta a sugerat că, dacă ministrul Mediului ar fi provenit dintr-un alt partid, precum PNL, PSD sau UDMR, ar fi fost deja tras la răspundere penală pentru punerea în pericol a vieților oamenilor. Fostul premier a criticat decizia Dianei Buzoianu de a înlocui șeful de la Apele Române cu un director numit fără concurs.

”Închipuiți-vă că ministrul Mediului ar fi fost de la oricare alt partid – PNL, PSD, UDMR… Era și arestat în acest moment, pentru că a pus în pericol viețile oamenilor! (Diana Buzioanu – n.r. )L-a dat afară pe șeful de Apele Române, l-a adus pe unul fără concurs…”, a subliniat fostul șef al Executivului.

Ponta a afirmat că USR-iștii „numesc în funcții persoane lipsite de competență” și că premierul Ilie Bolojan tolerează această situație.

”Aici nu mai e vorba despre partide. E răspunderea directă a prim-ministrului. Faptul că Ilie Bolojan este capturat total de USR, este complicele total al USR, mi se pare foarte grav”, susține fostul premier.

Victor Ponta a comentat și asupra ministrului USR Radu Miruță de la Apărare, afirmând că numirea sa în această funcție „nu a fost întâmplătoare”.

”Totul e pe bani. Nu întâmplător Miruță a ajuns la Apărare. Orice ministru – de la PSD, PNL sau UDMR – ar fi spus: ăștia mă pun să semneze pe 16 miliarde! De ce să iei elicoptere din Franța când ai fabrică la Brașov?”, a argumentat Ponta.

Fostul premier spune că politica autohtonă poartă, în prezent, ”amprenta unui partid, USR, cu 10 la sută în alegeri, dar cu sprijin din afară – Paris, Berlin…”.