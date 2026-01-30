Guvernul României a adoptat vineri, 30 ianuarie, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MAP), o Hotărâre de Guvern prin care sunt aprobate caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai unui proiect amplu de reabilitare a Bazinului de Apă Curată (BAC) şi a lucrărilor anexe de pe râul Doftana, în judeţul Prahova.

Potrivit reprezentanţilor ministerului, actul normativ creează cadrul legal necesar pentru una dintre cele mai importante intervenţii din sistemul de alimentare cu apă al zonei Paltinu, după criza majoră din anul precedent, când peste 107.000 de persoane din mai multe localităţi au rămas fără apă potabilă timp de aproximativ două săptămâni.

Ministerul Mediului arată că proiectul vine ca răspuns la vulnerabilităţile structurale ale sistemului, scoase la iveală în toamna anului trecut, când turbiditatea extrem de ridicată a apei din lacul Paltinu, generată de ploile torenţiale şi de lucrările de decolmatare a conductelor barajului, a făcut imposibilă tratarea apei în condiţii de siguranţă.

Situaţia a afectat 13 localităţi din judeţul Prahova şi un oraş din judeţul Dâmboviţa şi a declanşat un scandal la nivel naţional, cu reacţii dure din partea populaţiei şi a clasei politice.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat că aprobarea indicatorilor tehnico-economici reprezintă un pas esenţial pentru rezolvarea unei probleme structurale vechi, ignorate ani la rând, care s-a transformat într-o vulnerabilitate critică pentru alimentarea cu apă a zonei.

Aceasta a subliniat că investiţia este una complexă, cu rol de siguranţă strategică, şi nu se limitează la simple reparaţii punctuale. Potrivit ministrului, următoarele etape vor viza declanşarea procedurilor de achiziţie pentru proiectare şi execuţie, precum şi derularea etapizată a lucrărilor, astfel încât întregul sistem să fie readus la standarde normale de siguranţă şi funcţionare.

Investiţia are ca obiectiv reabilitarea completă a Bazinului de Apă Curată Lunca Mare şi a lucrărilor anexe de pe râul Doftana, elemente cheie ale sistemului hidrotehnic care asigură alimentarea cu apă a municipiului Ploieşti şi a platformei industriale Brazi.

Conform Ministerului Mediului, BAC joacă un rol esenţial în acumularea apei şi în menţinerea calităţii acesteia în perioadele de viituri sau de turbiditate ridicată, aşa cum s-a întâmplat în luna octombrie 2025, când lacul Paltinu nu a mai putut furniza apă tratabilă.

Bazinul a fost construit în anii ’80 şi pus în funcţiune în 1988, însă a prezentat deficienţe structurale majore încă din primii ani de exploatare. Reprezentanţii ministerului explică faptul că, de-a lungul timpului, au apărut degradări progresive, infiltraţii şi riscuri reale de pierdere a capacităţii de stocare, ceea ce a impus funcţionarea cu restricţii timp de peste 15 ani. Aceste probleme, acumulate şi insuficient remediate, au contribuit decisiv la situaţia critică înregistrată anul trecut.

În paralel cu acest proiect de investiţie structurală pe termen mediu, autorităţile au demarat şi intervenţii de urgenţă. Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR) a declanşat lucrări pentru realizarea unui by-pass al conductei pe o lungime de aproximativ 200 de metri, din totalul de peste 1,5 kilometri ai conductei de aducţiune, precum şi lucrări de stabilizare a infiltraţiilor din BAC. Aceste intervenţii sunt realizate cu forţe proprii ale ANAR şi vizează reducerea riscurilor imediate până la implementarea investiţiei majore.

Ministerul Mediului precizează că lucrările de reparaţii şi stabilizare sunt concentrate în zonele unde conducta este avariată şi unde se înregistrează cele mai mari pierderi de apă, considerate puncte cu risc maxim pentru funcţionarea sistemului. Potrivit estimărilor oficiale, aceste lucrări sunt deja în curs de execuţie şi urmează să fie finalizate într-un termen de aproximativ o lună, având ca obiectiv asigurarea continuităţii alimentării cu apă în perioada următoare.

Proiectul de reabilitare aprobat de Guvern include intervenţii tehnice complexe, precum etanşarea cuvei de retenţie cu geomembrană de înaltă densitate, realizarea unor ecrane de palplanşe pentru stoparea circulaţiei apelor subterane, reabilitarea şi modernizarea conductei de aducţiune pe o lungime de 1.450 de metri, refacerea elementelor hidrotehnice şi implementarea unui sistem de monitorizare a tasărilor prin foraje piezometrice. Specialiştii MAP susţin că aceste măsuri sunt necesare pentru readucerea obiectivului la parametri normali de siguranţă structurală şi funcţională.

Valoarea totală a investiţiei este estimată la 115,766 milioane de lei, inclusiv TVA, iar durata de execuţie a lucrărilor este prevăzută la 24 de luni. Autorităţile subliniază că investiţia este una strategică, având în vedere importanţa sistemului pentru alimentarea cu apă a unei zone extinse şi pentru funcţionarea unor obiective industriale majore.

O altă criză a apei potabile a izbucnit zilele acestea la Curtea de Argeș, unde apa nu poate fi folosită din cauza prezenței unei bacterii.

„Informăm utilizatorii din municipiul Curtea de Argeş, comunele Băiculeşti, Valea Iaşului şi Valea Danului că în urma analizelor proprii, dar şi a celor primite de la DSP Argeş, apa rămâne în continuare nepotabilă şi nu este bună de băut sau gătit. Apa este în continuare tratată, dar într-un buletin de încercare la o probă de apă a fost evidenţiată prezenţa unei bacterii – clostridium perfingens, ceea ce face că apa să poată fi utilizată în continuare doar în scopuri menajere”, potrivit societății furnizoare Aquaterm.

În acest context, fostul premier Victor Ponta a avut o intervenție dură la adresa premierului Ilie Bolojan și a USR, care conduce acum Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin ministrul Diana Buzoianu.

Victor Ponta afirmă, într-o postare pe Facebook, că a fost depășit un nou record negativ în politica românească, susținând că, în cazul USR, lipsa de competență și de legitimitate electorală este dublată de aroganță, minciună și dispreț față de cetățeni.

El consideră că situația legată de criza apei din Prahova și Dâmbovița nu mai este un simplu scandal politic sau mediatic, ci o problemă care a afectat direct viața oamenilor.

Ponta arată că responsabilitatea principală îi revine premierului Ilie Bolojan, despre care spune că este răspunzător constituțional pentru activitatea tuturor miniștrilor. Fostul premier susține că specialiștii au demonstrat că această criză a fost generată de incompetența ministrului Mediului.