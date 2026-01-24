Dozatoarele comerciale de apă sunt percepute de mulți consumatori ca o alternativă mai sigură la apa de la robinet, mai ales în spațiile comerciale sau în comunitățile unde există neîncredere în rețeaua publică. Totuși, datele recente arată că această percepție nu este întotdeauna susținută de realitatea microbiologică a apei furnizate.

O analiză realizată de o echipă de cercetători de la Universitatea Loma Linda, din Statele Unite, a reunit informații din 70 de studii publicate la nivel internațional, care au evaluat calitatea microbiologică a apei provenite din dozatoare comerciale. Rezultatele indică faptul că, în anumite condiții, aceste sisteme pot deveni surse de contaminare, iar apa distribuită poate ajunge să aibă o încărcătură microbiană comparabilă sau chiar mai mare decât cea a apei de la robinet.

Cercetarea s-a concentrat pe modul în care bacteriile apar și persistă în interiorul acestor sisteme, corelând nivelurile de contaminare cu practicile de curățare, dezinfectare și întreținere aplicate în mod curent.

Prima concluzie importantă a studiului este legată de viteza cu care reapare contaminarea microbiană în dozatoare, chiar și după proceduri de dezinfectare. Numeroase studii analizate au raportat dezvoltarea bacteriilor în dozatoarele comerciale și în instalațiile pentru băuturi carbogazoase din restaurante la doar câteva zile după igienizare, mult mai repede decât se estimase anterior.

Această reapariție rapidă a contaminării indică faptul că metodele standard de curățare sunt, în multe cazuri, insuficiente pentru a preveni dezvoltarea microorganismelor pe termen mediu. Potrivit cercetătorilor, componentele interne ale sistemelor, precum și gurile de distribuție, sunt zone critice unde bacteriile se pot reface rapid dacă nu sunt dezinfectate corespunzător.

Analiza recomandă ca aceste elemente să fie igienizate la intervale de două până la patru săptămâni, iar în cazul dozatoarelor intens utilizate, chiar săptămânal. Lipsa unui program riguros de întreținere favorizează acumularea de microorganisme și creșterea riscului pentru consumatori.

Un alt aspect important evidențiat de studiu este legat de procesul de filtrare. Dozatoarele comerciale sunt concepute pentru a îmbunătăți calitatea apei prin eliminarea impurităților, însă filtrarea presupune și îndepărtarea clorului rezidual din apa de la robinet. Acest clor are rol de protecție microbiologică, iar absența lui poate crea un mediu favorabil dezvoltării bacteriilor.

Cercetătorii explică faptul că, dacă filtrele nu sunt schimbate la timp și sistemele nu sunt curățate regulat, interiorul dozatoarelor devine propice formării biofilmului. Biofilmul este un strat de microorganisme care se poate fixa pe suprafețele interne ale instalațiilor și care este dificil de eliminat odată format.

Studiul subliniază că eficiența dozatoarelor comerciale depinde în mare măsură de respectarea strictă a procedurilor de întreținere, de înlocuirea periodică a filtrelor și de controlul constant al biofilmului. În absența acestor măsuri, avantajele filtrării sunt anulate, iar riscurile de contaminare cresc semnificativ.

Inițiativa realizării acestei analize a pornit de la raportări sporadice de contaminare apărute în spații comerciale, care au ridicat semne de întrebare privind siguranța apei furnizate prin aceste sisteme. Cercetătorii atrag atenția că problema are o componentă importantă de sănătate publică, mai ales în zonele unde populația depinde de dozatoare pentru accesul la apă potabilă.

În unele comunități deservite de rețele de apă cu probleme de calitate, locuitorii aleg să cumpere apă de la automatele comerciale, considerând că aceasta este mai sigură decât apa de la robinet. Studiul arată însă că această opțiune nu este lipsită de riscuri, în special atunci când întreținerea nu este realizată conform recomandărilor.

Autorii precizează că aceasta este prima analiză amplă care reunește date din întreaga lume privind contaminarea microbiană a dozatoarelor comerciale de apă. În ansamblu, rezultatele sugerează că utilizarea acestor sisteme necesită o atenție sporită, o întreținere constantă și evaluări suplimentare pentru a garanta siguranța apei consumate.