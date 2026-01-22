Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti subliniază că locatarii plătesc exclusiv consumul real de energie termică, acesta fiind măsurat prin contoarele de energie termică instalate la subsolul fiecărui bloc.

Aceste contoare înregistrează exact cantitatea de gigacalorie livrată în imobil, iar facturarea se face în funcție de temperatura apei. Atunci când apa caldă nu este furnizată la parametrii contractuali și nu există posibilitatea sistării acesteia, contorul nu înregistrează consum de energie termică, exprimat în MWh sau Gcal, subliniază Compania Municipală.

În situațiile în care apa este doar călduță, costul este mai mic decât în cazul apei fierbinți, deoarece pentru încălzirea ei se utilizează o cantitate mai redusă de gigacalorii. Termoenergetica subliniază că nu se face facturare estimativă și nu se plătește nimic în avans pentru căldură și apă caldă.

„Știm că problemele din ultima perioadă au creat disconfort. Tocmai de aceea, este important să clarificăm cum funcționează plata pentru căldură și apă caldă și ce se întâmplă în cazul întârzierilor. Ce plătesc, de fapt, locatarii? Exact consumul real! La subsolul fiecărui bloc există un contor de energie termică care înregistrează cantitatea exactă de gigacalorie livrată în imobil. Concret, se plătește în funcție de temperatura apei. În momentul în care nu se furnizează apă caldă la parametrii contractuali (și când nu există posibilitatea sistării acesteia), contorul de energie termică nu înregistrează consum (MWh/Gcal). Apa „călduță” e mai ieftină decât cea fierbinte, deoarece pentru ea se folosește o cantitate mai mica de Gcal”, a transmis Termoenergetica într-un mesaj publicat pe Facebook.

Compania a clarificat și motivul pentru care întreținerea lunară afișată la avizier poate rămâne ridicată chiar și atunci când nu există apă caldă sau căldură. Sumele afișate nu reflectă doar costurile de încălzire, ci includ toate cheltuielile comune ale blocului, precum apa rece, energia electrică pentru spațiile comune, curățenia și salariile administrației blocului.

În ceea ce privește termenele de plată, factura pentru energie termică are un termen de scadență de 15 zile de la data emiterii. După acest termen există o perioadă de grație de încă 30 de zile. Dacă factura este achitată în maximum 45 de zile de la emitere, nu se aplică penalități de întârziere.

Termoenergetica a transmis că situația alimentării cu apă caldă și căldură s-a îmbunătățit semnificativ. În prezent, 719 blocuri mai au servicii deficitare, față de peste 3.500 de blocuri afectate la începutul lunii.

„Nu se facturează estimativ și nu se plătește în avans! Nu avem apă caldă, dar întreținerea e tot mare. De ce? Întreținerea afișată la vizierul blocului nu reprezintă doar contravaloarea încălzirii, ci totalul cheltuielilor, precum apa rece, energia electrică pentru scara blocului, curăţenia, salarii administraţia blocului etc. Cum funcționează termenul de plată? Factura are un termen de scadență de 15 zile de la data emiterii. Există o perioadă de grație de încă 30 de zile, peste termenul de scadență. Dacă factura este achitată în maximum 45 de zile de la emitere, nu se aplică penalități. În acest moment, 719 blocuri (din peste 3.500 câte erau la începutul lunii) mai au căldura și apa caldă deficitare”, a conchis Compania Municipală.

Postarea poate fi vizualizată aici.