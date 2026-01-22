Călin Georgescu este asociat din nou, în spațiul public, cu un proiect economic care vizează administrarea directă de către stat a resurselor naturale, după ce autoritățile au început să analizeze reluarea unei inițiative mai vechi privind lansarea unui brand național de apă minerală.

Statul român ia în calcul lansarea unei mărci proprii, denumită „Dacia”, inițiativă care apare în contextul preocupărilor privind administrarea și valorificarea resurselor naturale strategice.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, proiectul este coordonat de Societatea Națională a Apelor Minerale, companie aflată în portofoliul statului, care administrează aproximativ 30% din izvoarele de apă minerală ale României. Prin această inițiativă, autoritățile urmăresc nu doar intrarea pe o piață competitivă, ci și obținerea de venituri directe pentru bugetul de stat.

Discuțiile despre un brand de apă minerală controlat de stat nu sunt noi, însă reluarea lor este pusă în legătură cu idei promovate anterior de Călin Georgescu, care a susținut în repetate rânduri necesitatea ca statul să exploateze mai eficient resursele naturale. De această dată, proiectul se află într-o etapă de analiză tehnică și economică, fără o decizie finală anunțată.

Prima etapă a proiectului analizat de Societatea Națională a Apelor Minerale vizează deschiderea unei fabrici de îmbuteliere în municipiul Deva. Alegerea zonei este justificată prin proximitatea mai multor surse de apă minerală cu debit și calitate ridicate, dar și prin potențialul de dezvoltare economică locală.

Conducerea companiei susține că investiția ar putea avea efecte directe asupra comunităților rurale din apropierea izvoarelor, unde nivelul șomajului este ridicat. Proiectul este prezentat ca o oportunitate de creare a unor locuri de muncă stabile, chiar dacă numărul acestora nu ar fi foarte mare.

„Sunt niște izvoare la 50 de kilometri de Deva care sunt foarte bune ca debit și calitativ. Avem și la Miercurea Ciuc, aici în Ardeal, avem și Vatra Dornei la fel. Toate izvoarele astea pe care le găsim sunt în zonele rurale, unde șomajul e 80%, cred. Vreo 20-25 de locuri de muncă tot vor fi într-o zonă rurală”, a declarat Laurențiu Zainea, director economic al Societatea Națională a Apelor Minerale, pentru Protv.

Reprezentanții companiei subliniază că, deși vestul țării ar reprezenta principala sursă de apă pentru început, proiectul este gândit astfel încât să includă, pe termen mediu, izvoare din mai multe regiuni ale României.

Un element central al proiectului analizat de stat este poziționarea produsului pe piață din punct de vedere al prețului. Potrivit estimărilor făcute de conducerea Societății Naționale a Apelor Minerale, apa îmbuteliată sub brandul Dacia nu ar urma să fie mai scumpă decât produsele deja existente în supermarketuri.

În evaluările interne sunt luate în calcul costurile actuale cu utilitățile, materialele necesare ambalării și forța de muncă, iar obiectivul este menținerea unui preț accesibil pentru consumatori. În același timp, proiectul nu exclude posibilitatea exportului, dacă producția va atinge volume suficiente.

„O sticlă, la noile costuri, bineînțeles de utilități, plastic, etichetă, mână de lucru, cred că (va fi, n.r.) la 1 leu, cam așa. La raft, 1 leu 50, din calculele noastre. La nivel global, ar putea să ne ajute cei din ambasade, din consulate să avem contacte cu toată lumea, să putem duce apă de calitate. Hai să fim serioși, suntem pe locul 3 în lume la calitatea apei”, a mai spus Laurențiu Zainea.

Oficialii companiei consideră că reputația României în privința calității apei minerale ar putea reprezenta un avantaj competitiv, însă recunosc că pătrunderea pe piețe externe presupune investiții suplimentare și o strategie bine definită.

Societatea Națională a Apelor Minerale funcționează în subordinea Ministerului Economiei, instituție care analizează în prezent scenariile de implementare a proiectului. Evaluarea vizează atât necesarul de investiții, cât și șansele reale de a concura cu producătorii privați deja consacrați pe piața apei îmbuteliate.

Una dintre variantele luate în calcul este realizarea proiectului prin parteneriate public-private, nu neapărat printr-o investiție exclusiv de stat. De asemenea, se discută despre oportunitatea construirii unei fabrici noi sau despre achiziționarea uneia existente, în funcție de costuri și de timpul necesar pentru lansare.

„Această idee este utilă și nu este deloc absurdă. Se poate vorbi nu doar de stat 100%, ci și de parteneriate public-private. Se poate vorbi, de exemplu, dacă se construiește o fabrică nouă sau se achiziționează una. Care este obiectivul pentru a avea beneficiu economic? Concurențial, să fii mai bun decât alții care îmbuteliază și vând apă, nu e un lucru ușor. Trebuie să fim indubitabil convinși că se va realiza profit”, a declarat Irineu Darău.

Potrivit informațiilor disponibile, dacă proiectul va primi undă verde, apa minerală Dacia ar putea ajunge pe rafturile magazinelor în următorii doi-trei ani, termen care depinde de deciziile finale privind investițiile și structura de operare a inițiativei asociate cu viziunea promovată de Călin Georgescu.