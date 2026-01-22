Termoenergetica a anunțat lansarea unui serviciu de contractare online destinat tuturor categoriilor de clienți, marcând un pas important în digitalizarea relației dintre companie și utilizatori. Anunțul a fost transmis printr-un comunicat oficial, în care este subliniat accesul rapid la operațiunile contractuale prin intermediul mijloacelor electronice.

Noul serviciu permite încheierea sau actualizarea contractelor de furnizare a energiei termice exclusiv online, eliminând necesitatea deplasării la sediile companiei. Astfel, clienții pot gestiona documentele contractuale într-un mod mai eficient, indiferent de locație sau program.

Prin implementarea acestei soluții, compania urmărește mai multe obiective concrete, printre care creșterea gradului de utilizare a serviciilor electronice, îmbunătățirea comunicării cu clienții și reducerea timpilor necesari procesării documentelor. Totodată, este vizată diminuarea fluxului de persoane la ghișeele companiei, aspect relevant mai ales în perioadele aglomerate.

Serviciul de contractare online pentru clienți, lansat de Termoenergetica, este prezentat ca un instrument central în strategia de modernizare a interacțiunii cu utilizatorii sistemului de termoficare din Capitală.

Accesarea serviciului de contractare online se poate face atât cu autentificare în contul de client, cât și fără autentificare, în funcție de opțiunea aleasă de utilizator. Această flexibilitate permite utilizarea platformei de către un număr cât mai mare de persoane și entități.

Platforma este destinată nu doar persoanelor fizice, ci și reprezentanților legali ai asociațiilor de proprietari, proprietarilor de imobile și utilizatorilor noncasnici. Din această categorie fac parte PFA-uri, societăți comerciale, unități de învățământ, unități sanitare, cabinete de avocatură, birouri notariale, partide politice, unități militare și alte tipuri de instituții.

Cei care doresc să încheie un contract de furnizare a energiei termice pot accesa direct platforma de contractare online, disponibilă pe site-ul oficial al companiei, la adresa www.cmteb.ro. Interfața este concepută pentru a ghida utilizatorii pas cu pas în procesul de completare și transmitere a documentelor.

Pentru clienții care au deja un contract în derulare, compania precizează că pot fi solicitate online mai multe operațiuni administrative.

„Clienții care au deja un contract în derulare pot solicita online: crearea contului online, schimbarea reprezentantului legal, modificarea destinației facturii, inventarierea corpurilor de încălzire sau actualizarea oricărui element contractual”, se arată în comunicatul Termoenergetica.

Lansarea serviciului online are loc după o perioadă dificilă pentru sistemul de termoficare din București. La începutul lunii ianuarie, peste 3.000 de blocuri au rămas fără apă caldă și căldură, ca urmare a unei avarii produse la CET Sud. Chiar și după remedierea problemei, sute de imobile au continuat să fie afectate de lipsa agentului termic.

În acest context, marți, primarul general Ciprian Ciucu a prezentat o primă soluție pentru problema sistemului de termoficare, care presupune amplasarea a 24 de containere modulare pentru prepararea agentului termic. Anunțul a fost făcut public ca parte a unui set de măsuri menite să reducă impactul avariilor majore.

După această perioadă marcată de dificultăți tehnice și furnizare deficitară, Termoenergetica a oferit explicații detaliate pentru locuitorii Capitalei.

Compania precizează că atunci când apa caldă nu este livrată la parametrii contractuali, iar furnizarea nu poate fi sistată complet, contoarele nu înregistrează consum, ceea ce duce automat la facturi mai mici. De asemenea, diferențele de temperatură se reflectă direct în costuri, apa mai puțin fierbinte presupunând un consum redus de energie termică.

În același timp, Termoenergetica atrage atenția că suma afișată la întreținere nu reprezintă doar contravaloarea căldurii și a apei calde, ci include toate cheltuielile comune ale imobilului. În privința plăților, factura are un termen de scadență de 15 zile de la emitere, urmat de o perioadă de grație de 30 de zile, fără aplicarea penalităților dacă plata este realizată în acest interval.