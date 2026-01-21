Călin Georgescu va ajunge în fața magistraților de la Curtea de Apel București, într-un moment important al procesului. Este vorba despre primul termen în procedura de cameră preliminară, etapă în care instanța verifică legalitatea trimiterii în judecată și a probelor administrate în dosar.

Anul trecut, procurorii au decis trimiterea în judecată a lui Georgescu, alături de alte 20 de persoane puse sub acuzare. În acest context, fostul candidat la alegerile prezidențiale este acuzat de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

În rechizitoriu, procurorii au menționat că ar fi existat o încercare de lovitură de stat. Potrivit documentului, aceasta ar fi fost pusă la cale de Călin Georgescu împreună cu alte persoane, în cadrul unei întâlniri care ar fi avut loc la Ciolpani.

În paralel, avocații lui Călin Georgescu susțin că acuzațiile nu ar fi sprijinite de probe concrete. Ei contestă modul în care procurorii au construit cazul și spun că nu există elemente solide care să susțină acuzațiile formulate.

În același dosar, au apărut și declarații legate de Horațiu Potra. Avocații acestuia au afirmat că Potra ar fi fost presat în penitenciar pentru a da declarații mincinoase, în contextul anchetei.

Înainte de termenul de la Curtea de Apel București, Călin Georgescu s-a prezentat la secția de Poliție din Buftea, pentru a semna controlul judiciar. Cu această ocazie, el a transmis un mesaj public, în care a revenit asupra unor idei pe care le prezentase și săptămâna trecută.

Georgescu a spus că a vorbit despre faptul că oamenii nu sunt singuri și că discuția nu ar trebui să fie despre politică, ci despre conștiință. El a mai susținut că oamenii nu ar trebui să se lase conduși de ură și frică.

Totodată, a afirmat că a înțeles că mulți simt aceleași lucruri și trec prin experiențe greu de descris. El a spus că adevărul nu ar fi fost spus, iar oamenii ar duce cu ei o oboseală adâncă. În declarațiile sale, Georgescu a susținut că oamenii ar fi fost ținuți mult timp într-o stare de dezamăgire, pe care a pus-o pe seama unor mecanisme de manipulare.