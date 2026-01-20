China și Rusia, care își caută poziții de influență într-o regiune bogată în resurse și cu relevanță strategică globală. Intervenția militară a Statelor Unite în Venezuela la începutul anului 2026, soldată cu capturarea președintelui Nicolás Maduro și transportarea acestuia în Statele Unite pentru a fi judecat, a schimbat profund dinamica regională și internațională. (TV8)

Într-un interviu acordat publicației Evenimentul Zilei, fostul ministru de Externe al României, Adrian Severin, atrage atenția asupra rolului și limitelor diplomației într-un astfel de context. El subliniază esența dialogului diplomatic și pune întrebarea cheie: „diplomația înseamnă dialog între state. Întrebarea este: între care state ar urma să se desfășoare acest dialog?”.

Severin explică că situația venezueleană nu poate fi redusă la simple relații bilaterale între SUA și Venezuela, ci trebuie văzută ca pe o confruntare mai largă între marile puteri globale. El spune că „între SUA și Venezuela există, de fapt, un dialog al armelor, dar în Venezuela nu se luptă Venezuela cu SUA, ci SUA cu China, în primul rând, ca putere globală rivală”.

Această perspectivă reflectă modul în care o criză internă a devenit un „proiectil într-un război prin procură între marile puteri, în care diplomația tradițională pare incapabilă să se impună fără bunăvoința actorilor globali”.

Adrian Severin critică abordarea americană, pe care o vede ca fiind un „succes tactic cumulativ cu o lipsă de viziune strategică”. El subliniază că operațiunile militare, oricât de reușite din punct de vedere tactic, nu pot înlocui un plan strategic coerent pe termen lung.

„Nu poți domina o țară doar bombardând-o. Poți destabiliza, poți distruge infrastructura, dar nu poți domina decât atunci când soldatul tău pune bocancul pe pământ, ceea ce nu s-a întâmplat în Venezuela”, a mai declarat Severin în cadrul interviului pentru Evenimentul Zilei.

Pe 3 ianuarie 2026, Statele Unite au lansat o operațiune militară de amploare împotriva Venezuelai, în urma căreia președintele Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați de forțele speciale americane și duși în Statele Unite pentru a fi judecați pe baza unor acuzații, inclusiv legate de narcotrafic. (Wikipedia)

Anunțul făcut de președintele american Donald Trump a generat o criză diplomatică masivă în America Latină și în întreaga lume. Reacțiile internaționale au variat: Beijingul s-a declarat „profund șocat” și a condamnat acțiunile ca o violare a suveranității Venezuelei, iar Rusia a criticat intervenția ca pe o subminare a ordinii internaționale. (Reuters)

Pentru Severin, actuala situație din Venezuela este o dovadă a faptului că marile puteri pot ajunge la înțelegeri strategice dincolo de ochii publicului. El își exprimă rezervele cu privire la transparența reală a acestor jocuri de putere și sugerează că ceea ce se vede în media poate fi doar „un spectacol care acoperă o înțelegere strategică anterioară între SUA și Rusia sau între SUA și China?”.