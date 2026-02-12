Curtea de Argeș și comunele învecinate se confruntă cu o situație critică privind apa potabilă după ce bacterii periculoase, Clostridium perfringens, au fost descoperite în rețeaua de alimentare. Autoritățile au oprit temporar furnizarea apei, iar echipele tehnice lucrează non-stop pentru a curăța filtrele și bazinele de la Stația de Potabilizare a Apei.

„Într-adevăr, staţia de potabilizare nu arată într-un stadiu foarte bun. Colegii de la Aquatern ne-au rugat să facem o evaluare tehnică şi să le spunem care sunt lucrările în regim de urgenţă care trebuie făcute, astfel încât să poată produce apă potabilă. Noi am făcut acest raport, am făcut evaluarea tehnică, aici sunt necesare lucrări de înlocuire a nisipului din filtre, sunt necesare lucrări de înlocuire a tuturor conductelor din subsol, trebuie curăţate din nou bazinele de decantare şi bazinele de apă curată. Ceea ce s-a întâmplat azi-noapte, a venit în urma faptului că Direcţia de Sănătate Publică a dispus pentru 24 de ore oprirea totală a apei şi intervenţia în regim de urgenţă pentru curăţarea filtrelor. Colegii noştri au lucrat continuu de miercuri dimineaţă până astăzi, pentru eliminarea depunerilor din bazinele de apă curată, dezinfectarea pereţilor şi spălarea cu apă potabilă”, a afirmat directorul general adjunct Apa Nova.

Problemele au apărut în contextul lucrărilor de golire controlată la Barajul Vidraru, care au antrenat nămol și sedimente în apa brută ajunsă la stație. Această apă extrem de încărcată cu particule și bacterii depășește capacitatea de tratare a instalațiilor construite în anii ’70.

„În momentul în care au început lucrările la barajul Vidraru şi s-a golit apa din lac, au început să fie antrenate depunerile de pe fundul lacului, iar apa a devenit extraordinar de încărcată, bineînţeles, în apă fiind şi acele bacterii despre care se vorbea zilele trecute şi staţia de potabilizare din Curtea de Argeş efectiv nu putea face faţă la aceste încărcări. Această staţie de potabilizare a fost dimensionată, în momentul în care s-a executat, în anii 70, în funcţie de apa brută pe care o deservea. Şi atunci, reţeta de potabilizare a fost gândită la o anumită calitate de apă brută. În aceste momente, apa este plină de nămol”, a explicat, joi, la Prima News, Alexandru Moldovan, directorul general adjunct Apa Nova.

Directorul general adjunct al Apa Nova, Alexandru Moldovan, a explicat că fluctuațiile debitelor fac dificilă aplicarea unei “rețete” constante pentru potabilizarea apei.

„Bineînţeles, nu sunt suficiente aceste măsuri. Tu, ca să poţi să potabilizezi apa, ai nevoie, în primul rând, să ştii ce calitate de apă brută îţi intră, ca să poţi să faci o reţetă, să poţi să scoţi apa potabilă. (…) Totul depinde de lucrările care se execută la Vidraru. Dacă dânsii ar putea să dea o apă constantă şi nu ar fluctua debitele astfel încât să ne pună în imposibilitatea de a găsi o reţetă pentru potabilizare, că acum sunt fluctuaţii de la oră la oră, deci variaţiile acestea de debite te pun în imposibilitatea de a găsi reţeta pentru potabilizare. Dacă dânşii vor putea da un debit constant, atunci s-ar putea găsi o reţetă care să se aplice constant şi să funcţioneze”, a explicat Moldovan.

În ultimele 24 de ore, echipele tehnice au:

curățat și dezinfectat bazinele de apă curată;

spălat și verificat filtrele de decantare;

eliminat depunerile de nămol și sedimente;

monitorizat continuu parametrii apei pentru a elimina bacteria Clostridium.

Chiar și după aceste lucrări, stația necesită înlocuirea conductelor ruginite și reabilitarea completă a filtrelor pentru a funcționa în parametri optimi.

Raportul tehnic realizat de specialiști arată o stare avansată de degradare a echipamentelor și bazinele necurățate de aproape 20 de ani. Alte probleme constatate includ:

panouri de automatizare nefuncționale;

debitul substanțelor folosite în tratarea apei măsurat manual;

pierderi de etanșeitate în bazinele de decantare și apă filtrată.

Aceste deficiențe cresc riscul operării stației fără măsuri urgente de intervenție.

Autoritățile au stabilit un plan de reabilitare în 78 de zile lucrătoare, care include:

înlocuirea conductelor vechi;

curățarea și refacerea bazinelor;

reabilitarea filtrelor de decantare.

Totuși, lucrările vor fi realizate etapizat, pentru ca locuitorii să primească apă potabilă chiar și cu restricții minime.

„Din graficul pe care l-am făcut noi, ca să putem face lucrările acestea, ar fi necesare undeva la 78 de zile. Dar asta nu înseamnă că 78 de zile cetăţenii vor rămâne fără apă. Vom încerca să facem provizorate. În principiu, cu lucrările care s-au făcut în regim de urgenţă azi-noapte, ar trebui monitorizat să vedem dacă această bacterie despre care vorbim, Clostridium, va fi eliminată. Dacă nu se reuşeşte eliminarea, trebuie să intervenim în regim de urgenţă pentru filtre – lucrările pe care le explicam mai devreme”, a mai spus rezponsabilul Apa Nova.

Din cauza bacteriei Clostridium perfringens, locuitorii sunt sfătuiți să nu consume apă de la robinet și să evite utilizarea ei chiar și pentru spălat până la confirmarea siguranței apei.

Primarul municipiului, Constantin Panțurescu, estimează că intervențiile urgente pentru filtre și bazine ar putea fi finalizate în 2–3 săptămâni, cu reluarea treptată a furnizării apei.

„Noi nu am avut probleme cu apa la această staţie de tratare până să înceapă acest proiect de retehnologizare. În schimb, am făcut investiţii, din fondurile proprii, pentru rezolvarea problemelor pe care le-am întâlnit de-a lungul timpului, aducerea apei în staţie printr-un sistem gravitaţional, printr-un generator de mare putere, ca să nu mai avem probleme de energie, cu pompe, cu tot… Cu partea de filtrare nu am avut probleme până când să înceapă această curăţare, din momentul în care s-a ajuns la golirea aceea controlată la barajul vidraru, din luna noiembrie (n. red. – 2025)”, a spus primarul.

Pentru realizarea lucrărilor, administrația locală a solicitat aproximativ 2 milioane de euro de la Guvern, fără răspuns oficial până în prezent.

În paralel, autoritățile planifică retehnologizarea completă a stației pentru a preveni probleme similare în viitor și a asigura o apă potabilă sigură pentru toți cetățenii.