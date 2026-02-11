Proiecte de apă în valoare totală de 9,68 miliarde de euro sunt în prezent în derulare în România, urmând să producă un impact semnificativ asupra calității vieții pentru milioane de cetățeni, spune ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

Aproximativ 2,3 milioane de persoane vor fi racordate la sisteme de epurare, iar infrastructura de apă și canalizare va fi extinsă sau modernizată pe aproape 20.000 de kilometri, potrivit demnitarului.

Informațiile au fost prezentate marți, în cadrul Galei Excelenței în Industria Apei, organizată de Asociația Română a Apei.

Ministrul a arătat că, în urma unei analize recente, s-a constatat că proiectele aflate în implementare însumează 9,68 miliarde de euro, din care aproximativ 4,65 miliarde provin din fonduri naționale, restul fiind finanțări europene.

Acesta a explicat că, pe lângă Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), există și un program dedicat dezvoltării durabile și sectorului apei, care a avut inițial o alocare de 2,4 miliarde de euro, însă valoarea contractelor semnate a ajuns deja la 5,6 miliarde de euro.

Dragoș Pîslaru a mai precizat că, în prezent, sunt proiecte de aproximativ 355 de milioane de euro aflate în evaluare, care vizează trei județe, precum și investiții de peste un miliard de euro aflate în faza de pregătire.

„Am făcut recent o analiză a proiectelor de apă. Sunt în derulare proiecte de apă de 9,68 miliarde de euro, din care circa 4,65 sunt pe fonduri naţionale, iar diferenţa pe fonduri europene. Pe lângă PNRR, noi avem un program dedicat dezvoltării durabile şi apei şi am avut acolo o alocare iniţială de 2,4 miliarde de euro, iar astăzi noi avem contracte deja semnate de 5,6 miliarde de euro. Suntem în acelaşi timp cu proiecte de aproximativ 355 de milioane de euro în evaluare – trei judeţe şi proiecte de peste un miliard în faza de pregătire”, a afirmat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

În urma acestor proiecte, circa patru milioane de persoane vor beneficia de acces îmbunătățit la apă potabilă, în timp ce 2,3 milioane de români vor fi conectați la sisteme de epurare moderne.

Totodată, vor fi construiți sau modernizați aproape 10.000 de kilometri de rețele de apă și alți 10.000 de kilometri de rețele de canalizare.

„Aproximativ patru milioane de persoane vor avea acces îmbunătăţit la apa potabilă, 2,3 milioane de persoane vor fi racordate la sisteme de epurare, aproape 10.000 km de reţele de apă şi tot 10.000 km de reţele de canalizare. Aproape 20.000 km în total de infrastructură modernizată sau nou construită”, a adăugat Dragoș Pîslaru.

Gala Excelenței în Industria Apei, ajunsă la cea de-a doua ediție, este un eveniment dedicat recunoașterii performanței, inovației și leadershipului din sectorul apei și al apei uzate din România. Evenimentul reunește operatori de apă și canalizare, lideri din industrie, experți, furnizori de tehnologie, reprezentanți ai mediului academic și ai instituțiilor publice.

Organizatorii subliniază că gala pune în lumină proiecte și inițiative care contribuie la modernizarea infrastructurii, creșterea calității serviciilor, sustenabilitate și reziliență climatică.

Asociația Română a Apei, înființată în 1995, funcționează ca principal organism profesional al sectorului, facilitând dialogul și schimbul de bune practici la nivel național și internațional.