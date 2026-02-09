Daniel Băluță a spus că singura preocupare a primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, prin solicitările de audit la STB și Termoenergetica, este să își rezolve conflictele politice în interiorul partidului și nu vizează niciun fel de reformă reală sau eficientă. Băluță a susținut că nu se vor implica într-un astfel de demers, pe care l-a comparat cu metodele unui clan mafiot.

Referitor la proiectul de majorare a prețului biletelor STB, Băluță a explicat că PSD nu a fost de acord din două motive principale. În primul rând, el a considerat că, în contextul creșterii tuturor taxelor și impozitelor, orice majorare a prețului biletelor ar fi greu de suportat de familii. În al doilea rând, Băluță a arătat că primarul general a refuzat o alternativă propusă de PSD, care ar fi adus economii mai mari, în loc să crească costul biletului de la 3 la 5 lei.

Primarul Sectorului 4 a prezentat și numărul angajaților din structurile culturale ale Primăriei: 51 la ARCUB, 71 la PROEDUS, 49 la CREART, 28 la Direcția de Cultură și 25 la Direcția de Presă. Băluță a spus că primarul general preferă să crească prețul biletelor în loc să reducă personalul, ceea ce ar fi adus economii de aproximativ 100 de milioane de lei doar din salarii, plus alți 100 de milioane din alte cheltuieli.

Băluță a arătat că el a adus miliarde de euro în România și a creat zeci de mii de locuri de muncă, subliniind că astfel de investiții nu se fac la nivelul Primăriei București.

Despre auditul cerut de primarul general la STB și Termoenergetica, Băluță a explicat că Direcția de Audit și Corpul de Control au împreună 51 de angajați și că de ani de zile conducerea celor două instituții a fost gestionată de reprezentanți PNL. El a susținut că demersul primarului general este o reglare de conturi internă, fără legătură cu reforma sau buna funcționare a administrației, și că acest comportament a fost dezamăgitor și inacceptabil, mai ales după campania electorală, în care, potrivit lui, Ciucu ar fi indus în eroare bucureștenii.

Băluță a zis că nu este normal ca astfel de conflicte politice să afecteze administrația și că PSD nu se va implica într-o astfel de operațiune. El l-a îndemnat pe primarul general să se concentreze pe nevoile reale ale bucureștenilor, precum dreptate, apă caldă, căldură și respect, și să înceteze cu disputele politice care nu folosesc cetățenilor.

„Este foarte important să facem dreptate, într-un moment în care toate taxele şi impozitele locale au crescut, TVA-ul a crescut, impozitul pe venit a crescut, impozitul pe profit a crescut, au crescut absolut toate lucrurile. Venind în plan local, să creştem în continuare costuri pentru ceea ce înseamnă coşul zilnic al unei familii, este inacceptabil. Şi spun asta pentru că, odată cu acest proiect de hotărâre, am refuzat iluzia unei comasări. Am solicitat primarului general, tocmai pentru a face economie şi pentru a avea o administraţie eficientă, pentru că o creştere, de exemplu, a costului biletului de la 3 la 5 lei ar fi adus un plus STB de 100 de milioane de lei. I-am oferit o variantă în care ar fi putut să economisească 200 de milioane de lei. Ea nu a fost acceptată şi ăsta a fost şi motivul pentru care nu am fost de acord şi ne-am abţinut cu comasările. Am propus ca ARCUB, PROEDUS, CREART să fie absorbite de Direcţia de Cultură, împreună cu celelalte entităţi pe care primarul general le-a propus. La ARCUB lucrează 51 de oameni, la PROEDUS lucrează 71 de oameni, la CREART 49 de oameni, la Direcţia de Cultură 28 de oameni iar la Direcţia de Presă 25 de oameni. Ca atare, viziunea pe care primarul general o are este următoarea. Este mai bine să creştem preţul biletelor, decât să reducem de la 224 de posturi pentru aceste entităţi, la un număr de 30 de posturi. Asta înseamnă o economie doar salarială de minim 100 de milioane de lei, la care adăugăm cei încă 100 de milioane de lei cheltuiţi pentru diverse petreceri în cursul anului 2025. Aşadar, primarul general preferă să crească preţul biletului decât să economisească şi, într-adevăr, să genereze reformă. Mai mult decât atât, din mai 2025, ordonatorul de credit al Primăriei Municipului Bucureşti a fost un reprezentant al Partidului Naţional Liberal. Ca tare, nu putem arbitra niciodată o astfel de reglare de conturi pe care primarul general, într-un stil mafiot, încearcă să o rezolve în interiorul propriului partid. Este regretabil că asistăm la un astfel de comportament. Nu m-am aşteptat niciodată să văd aşa ceva. Practic, acest comportament de baron nu face altceva decât să ne arate că în timpul campaniei electorale domnul primar general a indus în eroare cetăţenii. A minţit. Dorinţa de a face reformă nu există, după cum vedeţi. Nu vorbim nici o secundă despre lucrări de infrastructură, nu vorbim despre pasajul Petricani, nu vorbim despre prelungirea Ghencea, nu vorbim despre Delfinului, nu vorbim despre inelul median. Singura preocupare pe care dânsul o are este aceea de a-şi regla conturile. Îl îndemn încă o dată pe primarul general să se apuce de treabă, să nu se mai plângă, să înceteze cu aceste apucături. Bucureştenii au nevoie de dreptate, au nevoie de apă caldă, au nevoie de căldura, au nevoie de respect din partea primarului general. Aceasta este consecinţa politizării unei dispute electorale pentru poziţia de primar general. Aceasta este ceea ce a reuşit în campania din decembrie dreapta să aducă în faţa bucureştenilor. Acestă modalitate de a trişa şi de a minţi în această modalitate alegătorii este inacceptabilă şi din aproape în aproape, după cum vedeţi, arătăm cu foarte mare exactitate care sunt caracteristicile domnului Ciprian Ciucu”, a punctat Băluță.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că intenționează să vină cu o propunere în Consiliul General al Municipiului București prin care să se stabilească faptul că locuitorii Capitalei să plătească apa caldă doar în situația în care aceasta este livrată la temperatura prevăzută în mod clar în contract. Prin această inițiativă, el urmărește ca plata pentru serviciul de termoficare să fie făcută numai atunci când apa caldă ajunge la parametrii stabiliți contractual.

În acest context, grupul consilierilor generali PSD a depus deja un proiect de hotărâre și a convocat pentru data de 24 februarie o ședință extraordinară a Consiliului General al Municipiului București, în care documentul urmează să fie discutat. Proiectul prevede că energia termică furnizată populației va fi plătită doar în situația în care ajunge la temperatura stabilită în contractul de furnizare încheiat cu Compania Municipală Termoenergetica.

Daniel Băluță a explicat că, în cazul în care proiectul va fi aprobat de Consiliul General, hotărârea va produce efecte retroactive începând cu data de 1 ianuarie 2026. El a arătat că documentul propus modifică o hotărâre mai veche a Consiliului General, adoptată în anul 2023, și introduce cinci puncte noi care stabilesc că energia termică trebuie să fie livrată la parametrii prevăzuți în contract, nu doar conform unei scheme generale de furnizare. În aceste condiții, apa caldă ar urma să fie plătită doar dacă are temperatura corectă prevăzută în contract, iar Băluță a subliniat că, așa cum statul are dreptul să ceară taxe și impozite de la cetățeni, tot așa trebuie să ofere și servicii de calitate corespunzătoare.

„Aceasta este hotărârea de Consiliu General pe care am depus-o. Ea nu face altceva decât să modifice o hotărâre de Consiliu General din anul 2023, nr 13/13.01. Iar la articolul doi al hotărârii se introduc cinci aliniate noi, după cum urmează: Energia termică va fi furnizată populației la parametrii contractuali conveniți, conform diagramei de furnizare actualizată, anexă la contract. Deci, odată cu această prevedere va fi modificat însuși contractul de furnizare a energiei termice, stipulând clar temperatura și nu doar diagrama. Stipulând clar că apa caldă trebuie să fie plătită doar dacă este la temperatura corectă contractuală. Așa se întâmplă lucrurile în orice societate. De ce spun lucrul ăsta? Așa cum statul român știe să impună taxe și impozite oamenilor, tot la fel trebuie să ofere și servicii de calitate corespunzătoare”, a declarat Băluță într-o conferință de presă.

El a mai precizat că, în termen de 90 de zile de la momentul în care hotărârea va intra în vigoare, Compania Municipală Termoenergetica are obligația să actualizeze schema după care este furnizată energia termică către populație și să elaboreze un regulament clar prin care să fie stabilită metoda de calcul a reducerilor de preț în situațiile în care energia termică nu este livrată la temperatura prevăzută în contract.

Băluță a spus că, în același interval de 90 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii, compania trebuie să înceapă negocierile cu Electrocentrale București (ELCEN) pentru stabilirea condițiilor de exploatare a rețelei de termoficare și pentru definirea unei scheme de operare care să fie compatibilă cu situația actuală a rețelei.