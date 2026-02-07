Seria de schimburi acide dintre liderii partidelor aflate la guvernare s-a intensificat sâmbătă, după un interviu acordat de primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Declarațiile acestuia despre relația cu social-democrații din Consiliul General al Municipiului București au generat o reacție dură din partea primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, care l-a acuzat pe edilul general de lipsă de soluții și de comportament inadecvat.

Într-un interviu difuzat de Prima News, Ciprian Ciucu (PNL) a vorbit despre modul în care percepe colaborarea cu reprezentanții PSD din Consiliul General, sugerând că aceștia ar avea o atitudine diferită în discuțiile interne față de cea afișată public.

Primarul general a lăsat să se înțeleagă că social-democrații ar mima cooperarea în cadrul coaliției, dar ar adopta o poziție ostilă în spațiul public și în voturile din Consiliu.

„Una agreezi cu ei la masă şi alta vezi seara la televizor. Într-un fel se comportă în coaliţie, la masă, şi altfel se comportă în spaţiul public”, a afirmat edilul general.

Totodată, Ciprian Ciucu a explicat că, după preluarea mandatului, a încercat să mențină o relație corectă cu PSD, considerând firesc acest lucru în contextul unei coaliții de guvernare.

El a amintit că a păstrat atribuțiile viceprimarului PSD și a inițiat discuții de colaborare, însă acestea ar fi fost folosite împotriva sa în mass-media, iar consilierii social-democrați ar fi votat împotriva unor proiecte fără argumente solide, doar pentru a-și demonstra forța politică.

Edilul a explicat că încearcă să mențină relația cu social-democrații „pe linia de plutire”, sperând într-o colaborare constructivă pentru binele orașului. În acest context, a menționat că s-a abținut de la declarații dure la adresa lui Daniel Băluță, considerând că acesta ar fi influențat de rezultatul alegerilor recente și de o posibilă frustrare politică.

„Mi s-a părut normal să-i respect pe cei din PSD, pentru că suntem parte în coaliţia de guvernare până la urmă. Mi s-a părut normal să îi respect în Consiliul General. De aceea imediat după ce am fost ales am dat toate atribuţiile, aşa cum deja le avea dinainte să vin la primărie, viceprimarului PSD. Am antamat discuţii cu ei pe care, chiar dacă la nivel exploratoriu, le întorceau împotriva mea în mass media şi au votat împotrivă, inclusiv pentru lucruri pentru care n-aveau niciun argument să voteze împotrivă tocmai ca să îşi arate muşchii. Deci relaţia în acest moment eu încerc să o ţin pe linia de plutire în speranţa că vor dori să colaborăm pentru binele bucureştenilor în Consiliul General. De aceea m-am abţinut foarte mult să fac declaraţii de genul acela pe care le-a făcut Daniel Băluţă. Am zis, ok, hai să-i mai dau o şansă, omul vine după nişte alegeri în care a pierdut, probabil că este frustrat şi am zis hai să mă comport cu mânuşi ceea ce am și făcut”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Primarul Capitalei a subliniat că lipsa unei majorități în Consiliul General face extrem de dificilă administrarea orașului. În opinia sa, fără sprijin politic, orice inițiativă poate fi blocată, inclusiv proiecte cu impact redus.

Ciprian Ciucu a dat exemplul primei ședințe a Consiliului General, în care mai multe propuneri ale administrației au fost respinse de majoritatea formată din PSD și PUSL, printre acestea numărându-se și ideea închiderii unor instituții care, potrivit lui, consumă resurse fără a produce beneficii reale.

Ciucu a mai arătat că PSD ar avea capacitatea de a-i bloca mandatul, însă a apreciat o asemenea strategie drept una cinică, care ar afecta direct interesele bucureștenilor.

La scurt timp după apariția interviului, Daniel Băluță a reacționat printr-un comunicat de presă transmis de PSD București. Acesta l-a acuzat pe Ciprian Ciucu că ar fi depășit limitele decenței și că ar fi adoptat un discurs jignitor, caracterizându-l drept un lider lipsit de soluții, care ar fi indus în eroare alegătorii.

Ciucu „a trecut la un alt nivel… cel al mitocăniei” și este „un amator lipsit de soluții” care i-a „indus în eroare” pe bucureșteni, afirmă edilul Sectorului 4.

Primarul Sectorului 4 a susținut că atacurile la adresa PSD ar fi nejustificate, în condițiile în care Ciucu a beneficiat de sprijinul social-democraților în trecut și dispune de o majoritate politică în Sectorul 6.

Băluță a afirmat că primarul general ar recurge la acuzații și la o atitudine de tip bullying din cauza incapacității de a veni cu proiecte concrete pentru București.

„Frustrat de lipsa completă de soluții, sufocat de lacrimi și suspine, domnul Ciucu s-a gândit că este bine să treacă la bullying. Ca orice userist care se respectă, arată cu degetul (pentru că altceva ne demonstrează că nu este în stare să facă) către PSD, partidul alături de care a câștigat alegerile în Sectorul 6 și alături de care are majoritate politică în Sectorul 6”, se arată în comunicatul respectiv.

Deși a precizat că nu intenționează să răspundă punctual afirmațiilor pe care le consideră defăimătoare, Daniel Băluță a transmis că acestea ar reflecta slăbiciune de caracter. „Afirmații caracteristice unui om slab și fără caracter”, spune Băluță despre declarațiile lui Ciprian Ciucu.

În mesajul său, liderul PSD București l-a îndemnat pe Ciprian Ciucu să renunțe la scuze și la conflicte și să se concentreze pe administrarea orașului, susținând că, pentru proiecte serioase, sprijinul politic poate fi obținut.