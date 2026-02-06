Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a dat în judecată Consiliul General al Municipiului București, contestând prevederi considerate discriminatorii privind tarifele de parcare pentru riverani.

Potrivit Hotărârii nr. 705/22.12.2022, bucureștenii care dețin autoturisme înmatriculate în alte județe trebuie să plătească zece ori mai mult decât cei cu mașini înregistrate în Capitală pentru același loc de parcare.

FACIAS solicită eliminarea acestui criteriu arbitrar și garantarea unui tratament egal pentru toți locuitorii, care contribuie la bugetul local la fel ca orice alt cetățean, indiferent de județul în care își înregistrează autoturismul.

În prezent, doar persoanele cu mașina înmatriculată în București pot beneficia de abonamentul preferențial de riveran, în valoare de 50 de lei pe lună.

În schimb, cei cu domiciliul în Capitală, dar cu mașini înmatriculate în alte județe, plătesc 500 de lei lunar pentru același loc marcat cu albastru.

FACIAS consideră că acest criteriu nu reflectă nevoia reală de utilizare a parcării, ci creează o discriminare nejustificată, afectând drepturile cetățenilor care locuiesc și contribuie efectiv la comunitate.

În fața instanței, fundația a argumentat că statutul de „riveran” trebuie stabilit în funcție de domiciliu și proximitatea față de parcarea respectivă, nu de locul înmatriculării autoturismului.

Astfel, un cetățean care locuiește permanent lângă o parcare publică și contribuie la bugetul local este considerat victima unui abuz administrativ atunci când i se aplică o taxă de zece ori mai mare pentru același serviciu public.

FACIAS a cerut admiterea recursului și anularea acestor prevederi, subliniind că impunerea unui tarif mult mai mare pentru același serviciu public nu are fundamentare juridică și contravine principiului egalității în fața legii.

Organizația susține că respectarea drepturilor riveranilor este esențială pentru un tratament echitabil și transparent în administrarea parcărilor publice din București.