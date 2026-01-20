O reglementare care ar putea contribui decisiv la scăderea numărului de accidente rutiere din România zace, de patru ani, neaplicată, în sertarele Ministerului Transporturilor. Este vorba despre legislația privind conducerea auto defensivă, adoptată încă din 2022, dar care nu a fost pusă nici până astăzi în practică. Situația a determinat Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) să acționeze ministerul în instanță.

România continuă să fie una dintre cele mai periculoase țări din Uniunea Europeană în ceea ce privește siguranța rutieră. Statisticile arată că, în medie, trei persoane își pierd viața zilnic pe drumurile publice. Doar în anul 2025 au fost raportate aproximativ 3.000 de accidente grave, soldate cu 1.000 de decese și peste 3.000 de răniți. Deși numărul accidentelor a scăzut ușor față de anul precedent, consecințele rămân dramatice.

Potrivit comisarului-șef Octavian Dan, purtător de cuvânt al IGPR

„În cursul anului 2025 au fost înregistrate 3 mii de accdente cu 1.000 de decese şi 3.000 de oameni răniți. Comparativ cu 2024 au fost inregistrate cu 285 mai putine accidente. Principalele cauze ale accidentelor sunt trecerea neregulamentră a pietonilor, neadaptarea vitezei şi neacordarea priorității de trecere a vehiculelor”, spune comisarul-șef Octavian Dan, purtător de cuvânt IGPR.

Legea nr. 20/2022 a adus completări importante Codului Rutier, introducând noțiunea de conducere defensivă, definită drept o formă de pregătire specializată a șoferilor, menită să prevină producerea accidentelor. Deși legea este în vigoare de peste trei ani, lipsa normelor de aplicare o face imposibil de utilizat în mod concret.

Specialistul în siguranță rutieră Titi Aur explică faptul că actul normativ prevede cursuri opționale, plătite de cei interesați, care ar putea îmbunătăți semnificativ nivelul de pregătire al conducătorilor auto, dar și să stimuleze apariția unei rețele naționale de furnizori de astfel de cursuri.

„Prevede o decontare a cursurilor respective de către cei care doresc să facă cursul, nu obligatoriu, doar cei care doresc. Ce ar aduce această lege? Ar aduce o mai bună pregătire a şoferilor din România, în paralel cu dezvoltarea unei reţele de furnizori de cursuri”, a spus Titi Aur, specialist în conducere defensivă.

FACIAS a solicitat explicații oficiale Ministerului Transporturilor pentru întârzierea nejustificată. Răspunsul primit invocă proceduri interne complexe, necesitatea consultării altor ministere și lipsa unei soluții clare privind finanțarea și deductibilitatea costurilor cursurilor.

„punerea în aplicare a legii presupune un mecanism complex şi trebuie consultate şi alte ministere, iar iniţiatorul trebuie să o reanalizeze pentru a găsi o soluţie clară în ceea ce priveşte plata şi mai ales deducerea costurilor pentru aceste cursuri”.

Nemulțumită de această justificare, fundația a decis să se adreseze instanței, cerând obligarea Ministerului Transporturilor să emită, într-un termen scurt, normele de aplicare ale legii.