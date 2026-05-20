Peste 1.200 de oameni au murit în accidente rutiere în România în 2025. Mai multe statistici prezentate recent la Palatul Parlamentului arată că principalele cauze ale accidentelor grave produse anul trecut au fost traversarea neregulamentară a pietonilor, responsabilă pentru 16% dintre accidente, neadaptarea vitezei la condițiile de drum, cu 15%, și neacordarea priorității vehiculelor, cu 9,5%.

În 2025, România a înregistrat 1.293 de persoane decedate în accidente rutiere și 3.125 de răniți grav. Chiar dacă numărul deceselor a scăzut cu aproape 13% comparativ cu anul 2024, țara noastră se menține printre statele europene cu cea mai ridicată mortalitate rutieră.

În acest context, autoritățile și organizațiile implicate în domeniul siguranței rutiere au semnat Pactul Național pentru Siguranță Rutieră, un document strategic care urmărește reducerea numărului de victime și stabilirea unor direcții clare pentru îmbunătățirea siguranței pe drumurile din România.

Documentul prevede mai multe obiective majore, printre care reducerea victimelor în acord cu obiectivul european Vision Zero până în anul 2050, consolidarea educației rutiere, creșterea disciplinei în trafic, colaborarea permanentă între instituții și investițiile în infrastructură sigură.

Totodată, a fost lansată și Carta Albă a Siguranței Rutiere, un document strategic care include bune practici, scenarii și obiective pentru viitorul politicilor de siguranță rutieră din România.

Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României, a atras atenția că mortalitatea rutieră trebuie tratată ca o responsabilitate colectivă și a subliniat importanța educației rutiere încă din primii ani de școală.

„În spatele fiecărei statistici despre accidente rutiere sunt oameni. Sunt familii care nu se mai întorc complete acasă. Sunt copii care nu mai ajung la școală. România rămâne, an după an, printre țările europene cu cea mai ridicată mortalitate în trafic — și această realitate nu mai poate fi privită ca o fatalitate, ci ca o responsabilitate colectivă. Pactul pe care l-am semnat astăzi nu este un document de protocol. Este o asumare comună pe cinci direcții clare: reducerea victimelor în acord cu obiectivul european Vision Zero până în 2050, consolidarea educației rutiere, creșterea disciplinei în trafic, colaborarea instituțională permanentă și investițiile în infrastructură sigură. Cred profund că siguranța rutieră începe în clasa I, nu în sala de judecată”, a declarat Nicoleta Pauliuc, Președintele Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României.

La rândul său, Alexandru Ciuncan, președinte CSR, a declarat că România trebuie să accelereze măsurile pentru reducerea accidentelor și atingerea obiectivului de diminuare cu 50% a numărului de decese rutiere până în anul 2030.

„În 2025, în România, 1.293 de oameni și-au pierdut viața în accidente rutiere. Alți 3.125 au fost răniți grav. Iar țara noastră rămâne, în continuare, pe primele locuri în UE la mortalitate rutieră. Există și vești bune: raportat la 2024, am avut o scădere de aproape 13% a deceselor din accidente și pare că ne aflăm pe drumul cel bun pentru a îndeplini obiectivul de a reduce la jumătate numărul deceselor rutiere până în 2030. Acestea sunt vești bune. Dar nu sunt suficiente – pentru că, în spatele fiecărei cifre, este un om. Și, atâta timp cât suntem pe primul loc în Europa la acest capitol, nu putem vorbi despre succes – putem vorbi doar despre o direcție care trebuie accelerată”, a explicat Alexandru Ciuncan, președinte CSR.

În cadrul inițiativei au fost premiați și câștigătorii competiției pilot „Copiii opresc graba”, desfășurată cu participarea elevilor din patrulele școlare rutiere. Premiul a fost câștigat de elevii Școlii Gimnaziale nr. 1, 1 Decembrie din Ilfov.

De asemenea, a avut loc sesiunea „Vocea din trafic — Ce trebuie să se schimbe acum”, un dialog între reprezentanți ai autorităților, experți, jurnaliști și creatori de conținut despre problemele din trafic și soluțiile necesare pentru reducerea accidentelor.

Printre participanți s-au numărat Dan Scarlat, redactor-șef Top Gear România, Cristiana Oprea, pilot de raliuri și fondatoarea platformei „Femei în Motorsport”, Alin Alexandru Ionescu, cunoscut drept „Mașinistul”, Radu Balaș, pilot de motociclism și expert în conducere preventivă, precum și Sorin Ene, campion național la drift și antrenor la prima școală de drift din România.

Semnarea Pactului Național pentru Siguranță Rutieră a avut loc în cadrul evenimentului „Aceeași stradă. Aceeași responsabilitate”, organizat la Palatul Parlamentului de CSR – Coaliția pentru Siguranță Rutieră în parteneriat cu Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României. Evenimentul a reprezentat punctul central al celei de-a doua ediții a Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, desfășurată în perioada 18–24 mai 2026.