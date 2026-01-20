Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, la România TV, că nu acceptă nicio încercare de a schimba ministrul Justiției sau de a influența politic numirile din sistemul judiciar. El a avertizat că o astfel de măsură ar putea pune în pericol chiar existența guvernului.

Grindeanu a spus că nu se pune problema „sacrificării” ministrului Justiției, Radu Marinescu, chiar și în contextul problemelor legate de teza sa de doctorat. El a explicat că atacurile asupra ministrului sunt vechi și că astfel de lucruri s-au mai întâmplat și acum 10–11 ani, chiar și împotriva miniștrilor sau premierilor de atunci.

Sorin Grindeanu a precizat că Marinescu are sprijinul complet al PSD până când evaluarea oficială a tezei sale se încheie. El a adăugat că, dacă cineva nu a respectat legea, trebuie să răspundă, dar el are încredere că Marinescu a respectat legea când și-a susținut doctoratul. Grindeanu a amintit că Marinescu a fost șef de promoție și un student foarte bun, iar acum o comisie analizează teza sa. Până când se va trage o concluzie, PSD îl susține pe Marinescu.

„Nu suntem la școala de balet. Știm foarte bine ce se întâmplă și de ce există acest atac. Este o schemă veche, folosită și în urmă cu 10–11 ani, inclusiv împotriva miniștrilor sau premierilor de atunci. Dacă cineva nu a respectat legea, trebuie să plătească. Eu am încredere că Radu Marinescu a respectat legea atunci când și-a susținut doctoratul. A fost șef de promoție, un student eminent. Există o comisie care analizează acum această lucrare. Până la o concluzie, are toată susținerea PSD”, a afirmat Grindeanu.

Întrebat despre posibilitatea ca premierul Ilie Bolojan să schimbe temporar ministrul Justiției și să numească un ministru interimar care să propună conducerea parchetelor, Sorin Grindeanu a transmis un avertisment clar. El a spus că nu crede că Bolojan ar face asta și speră că nu o va face.

Grindeanu a explicat că, dacă premierul ar lua o astfel de decizie de unul singur, guvernul ar trebui să plece, pentru că ar însemna că PSD, principalul partid din coaliție, este ignorat. Aceasta a fost una dintre cele mai ferme poziții publice ale PSD față de guvernul actual.

Mesajul a fost interpretat în interiorul coaliției ca o clară delimitare a PSD față de orice încercare de a folosi Justiția în negocieri politice, mai ales într-un moment sensibil, când se apropie numiri importante în sistemul judiciar.

„Nu cred că domnul Bolojan se joacă cu focul. Și sper că nu o va face. Dacă ar face-o, acest guvern ar trebui să plece acasă, pentru că ar însemna o desconsiderare față de principalul partid al coaliției, PSD”, a declarat Grindeanu.

În același context, Sorin Grindeanu a spus că nu există negocieri politice pentru numirea procurorilor-șefi și a respins zvonurile apărute în presă. El a precizat că nici el, nici președintele României nu negociază aceste funcții, pentru că există deja concursuri oficiale pentru ele și a subliniat că procedurile legale trebuie respectate.

„Nu negociez procurorii-șefi și nu cred că o face nici președintele României. Există concursuri pentru aceste funcții, deja demarate”, a spus Grindeanu.

Despre conducerea serviciilor de informații, Grindeanu a spus că procedura este strict instituțională. El a explicat că șefii serviciilor sunt propuși de administrația prezidențială și numiți prin vot în Parlament, iar discuțiile politice sunt necesare doar pentru a obține majoritatea, nu pentru a negocia prin trocuri.

„În ceea ce privește șefii serviciilor, procedura presupune propuneri de la administrația prezidențială și vot în Parlament. Evident că trebuie să existe discuții pentru a obține majoritatea necesară”, a declarat Grindeanu.

Totodată, el a respins clar zvonurile că ar fi luat în calcul vreo funcție la Serviciul Român de Informații și a subliniat că nu există nicio intenție personală de a merge în zona serviciilor de informații.