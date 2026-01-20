Ministrul Justiției are sprijin complet din partea PSD până la evaluarea tezei sale
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, la România TV, că nu acceptă nicio încercare de a schimba ministrul Justiției sau de a influența politic numirile din sistemul judiciar. El a avertizat că o astfel de măsură ar putea pune în pericol chiar existența guvernului.
Grindeanu a spus că nu se pune problema „sacrificării” ministrului Justiției, Radu Marinescu, chiar și în contextul problemelor legate de teza sa de doctorat. El a explicat că atacurile asupra ministrului sunt vechi și că astfel de lucruri s-au mai întâmplat și acum 10–11 ani, chiar și împotriva miniștrilor sau premierilor de atunci.
Sorin Grindeanu a precizat că Marinescu are sprijinul complet al PSD până când evaluarea oficială a tezei sale se încheie. El a adăugat că, dacă cineva nu a respectat legea, trebuie să răspundă, dar el are încredere că Marinescu a respectat legea când și-a susținut doctoratul. Grindeanu a amintit că Marinescu a fost șef de promoție și un student foarte bun, iar acum o comisie analizează teza sa. Până când se va trage o concluzie, PSD îl susține pe Marinescu.
„Nu suntem la școala de balet. Știm foarte bine ce se întâmplă și de ce există acest atac. Este o schemă veche, folosită și în urmă cu 10–11 ani, inclusiv împotriva miniștrilor sau premierilor de atunci.
Dacă cineva nu a respectat legea, trebuie să plătească. Eu am încredere că Radu Marinescu a respectat legea atunci când și-a susținut doctoratul. A fost șef de promoție, un student eminent. Există o comisie care analizează acum această lucrare. Până la o concluzie, are toată susținerea PSD”, a afirmat Grindeanu.
Grindeanu avertizează că o remaniere unilaterală la Justiție ar putea duce la căderea Guvernului Bolojan
Întrebat despre posibilitatea ca premierul Ilie Bolojan să schimbe temporar ministrul Justiției și să numească un ministru interimar care să propună conducerea parchetelor, Sorin Grindeanu a transmis un avertisment clar. El a spus că nu crede că Bolojan ar face asta și speră că nu o va face.
Grindeanu a explicat că, dacă premierul ar lua o astfel de decizie de unul singur, guvernul ar trebui să plece, pentru că ar însemna că PSD, principalul partid din coaliție, este ignorat. Aceasta a fost una dintre cele mai ferme poziții publice ale PSD față de guvernul actual.
Mesajul a fost interpretat în interiorul coaliției ca o clară delimitare a PSD față de orice încercare de a folosi Justiția în negocieri politice, mai ales într-un moment sensibil, când se apropie numiri importante în sistemul judiciar.
„Nu cred că domnul Bolojan se joacă cu focul. Și sper că nu o va face.
Dacă ar face-o, acest guvern ar trebui să plece acasă, pentru că ar însemna o desconsiderare față de principalul partid al coaliției, PSD”, a declarat Grindeanu.
Sorin Grindeanu neagă negocieri politice pentru numirea procurorilor-șefi și insistă pe respectarea concursurilor
În același context, Sorin Grindeanu a spus că nu există negocieri politice pentru numirea procurorilor-șefi și a respins zvonurile apărute în presă. El a precizat că nici el, nici președintele României nu negociază aceste funcții, pentru că există deja concursuri oficiale pentru ele și a subliniat că procedurile legale trebuie respectate.
„Nu negociez procurorii-șefi și nu cred că o face nici președintele României. Există concursuri pentru aceste funcții, deja demarate”, a spus Grindeanu.
Președintele PSD spune că șefii serviciilor de informații sunt numiți prin proceduri legale și respinge zvonurile privind implicarea sa
Despre conducerea serviciilor de informații, Grindeanu a spus că procedura este strict instituțională. El a explicat că șefii serviciilor sunt propuși de administrația prezidențială și numiți prin vot în Parlament, iar discuțiile politice sunt necesare doar pentru a obține majoritatea, nu pentru a negocia prin trocuri.
„În ceea ce privește șefii serviciilor, procedura presupune propuneri de la administrația prezidențială și vot în Parlament. Evident că trebuie să existe discuții pentru a obține majoritatea necesară”, a declarat Grindeanu.
Totodată, el a respins clar zvonurile că ar fi luat în calcul vreo funcție la Serviciul Român de Informații și a subliniat că nu există nicio intenție personală de a merge în zona serviciilor de informații.
„Exclus. Sub nicio formă”, a punctat Grindeanu.
