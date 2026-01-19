Sorin Grindeanu a abordat public subiectul bugetului într-o intervenție televizată, insistând asupra modului în care se va închide execuția bugetară pe anul 2025 și asupra implicațiilor directe pentru construcția bugetului pe 2026. Liderul PSD a indicat că datele oficiale vor deveni clare în perioada imediat următoare, odată cu prezentarea cifrelor de către Ministerul Finanțelor.

Invitat luni seară la România TV, Sorin Grindeanu a explicat că analiza bugetară trebuie făcută pe baza rezultatelor finale și nu a unor estimări politizate, subliniind că execuția va arăta un deficit apropiat de pragul de 8%.

„Să discutăm despre buget. Mă aștept ca, și probabil că vom detalia mai mult, undeva săptămâna viitoare să avem închiderea și execuția bugetului pe 2025 și să vedem că avem un deficit undeva sub 8% sau în jurul de 8%. Nu au fost măsuri economice majore pe parcursul anului 2025, în afara creșterii TVA-ului, iar încasările suplimentare din câteva luni nu au fost semnificativ mai mari”, a declarat Sorin Grindeanu.

În contextul acestor cifre, liderul PSD a atras atenția că interpretarea situației bugetare trebuie făcută echilibrat, fără a exagera dificultățile moștenite de actuala guvernare. El a sugerat că discursul public despre o situație financiară dramatică nu este susținut integral de datele economice.

În continuarea intervenției, Sorin Grindeanu a contestat modul în care a fost prezentată situația economică preluată de actualul Executiv, afirmând că tema unei „moșteniri grele” a fost folosită excesiv în discursul public. Potrivit acestuia, datele bugetare vor confirma direcția investițională asumată de guvernările precedente.

Liderul PSD a arătat că nivelul investițiilor realizate în anul 2025 este unul record, aspect care, în opinia sa, contrazice ideea unei crize bugetare profunde. El a subliniat că aceste investiții vor fi vizibile în cifrele oficiale prezentate în perioada următoare.

„Toate aceste lucruri ne arată că povestea cu „catastrofa” moștenită de Guvernul Ciolacu, în care am venit noi ca niște eroi și, dintr-odată, deficitul este la 8%, este ceea ce noi spunem încă din vara trecută. Unii se laudă că anul 2025 a fost cel mai mare an în investiții. Toate aceste lucruri au fost prezentate într-o mare poveste despre o moștenire foarte grea, într-o altă formă – pentru că am tot văzut moșteniri –, iar acum este o invenție nouă, prezentată în vara acestui an”, a mai spus Sorin Grindeanu.

În acest context, Grindeanu a explicat că datele oficiale vor arăta o alocare consistentă pentru investiții, iar aceste elemente vor conta în formularea propunerilor PSD pentru bugetul de anul viitor. El a precizat că poziția partidului va fi exprimată după prezentarea completă a indicatorilor macroeconomici.

Discuția despre bugetul pe 2026 a fost strâns legată, în intervenția lui Sorin Grindeanu, de situația pensiilor și de decizia Guvernului de a le îngheța. Liderul PSD a subliniat că acest subiect nu poate fi ignorat și că va face parte din negocierile pentru anul viitor.

El a arătat că ministrul Finanțelor va avea obligația de a prezenta, pe baza execuției bugetare, principalele coordonate ale bugetului pe 2026, urmând ca PSD să vină cu propuneri concrete, inclusiv în ceea ce privește veniturile pensionarilor.

„Se va vedea faptul că noi am mers pe investiții și că este o sumă record alocată investițiilor. Toate aceste lucruri se vor confirma. Săptămâna viitoare, ministrul Finanțelor va trebui să vină să ne spună cum s-a închis anul și care sunt principalele coordonate pentru 2026. Propunerile PSD vor veni odată cu aceste cifre macroeconomice și, sigur că da, vom ține cont de ele. Nu se poate să nu acționăm deloc pe zona de pensii. Această situație nu va rămâne așa. Nu vom face o chestiune de tip on-off. Vom intra în discuții legate de majorarea pensiilor, iar aceste lucruri trebuie să existe în 2026. Sunt aspecte pe care vrem să le prindem în bugetul pe 2026”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Tema pensiilor este una sensibilă în actualul context economic, iar poziția exprimată de liderul PSD sugerează că acest capitol va fi esențial în negocierile politice și bugetare din perioada următoare.

Pe lângă aspectele strict economice, Sorin Grindeanu a abordat și dimensiunea politică a dezbaterii bugetare, făcând referire la poziția PSD în cadrul coaliției de guvernare. El a explicat că partidul se află într-o etapă de evaluare internă privind continuarea participării la guvernare.

Grindeanu a precizat că nu a stabilit condiții rigide sau linii clare care să determine automat ieșirea PSD de la guvernare, însă a subliniat că deciziile legate de buget vor avea o greutate importantă în această analiză.