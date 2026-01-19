Kelemen Hunor a explicat că pachetul de măsuri economice discutat în cadrul Coaliţiei de guvernare trebuie privit ca parte a unui demers mai amplu de stabilizare a finanţelor publice, în care creşterea economică are un rol esenţial. Liderul UDMR a insistat asupra ideii că soluţiile bazate exclusiv pe majorări de taxe sau reduceri de cheltuieli nu pot rezolva problema deficitului bugetar pe termen mediu şi lung.

Prezent luni seară la Euronews România, Kelemen Hunor a vorbit despre acordul politic privind acest pachet, subliniind că discuţiile nu sunt noi şi că angajamentele privind stimularea economiei datează încă din anul precedent. În acest context, el a respins ideea că măsurile economice ar reprezenta o monedă de schimb pentru adoptarea reformei administraţiei.

Întrebat direct dacă pachetul economic a fost condiţionat de susţinerea reformei administrative, Kelemen Hunor a explicat poziţia sa într-o declaraţie amplă, în care a punctat atât logica politică, cât şi cea economică a deciziei:

„Nu e moneda de schimb neapărat, dar, undeva, e absolut logic să mergi şi cu acest pachet, fiindcă noi, încă de anul trecut, am promis că vom veni cu stimulente pe partea de economie. Nu putem rezolva deficitul bugetar doar prin creştere de taxe, prin tăieri, trebuie şi o creştere economică şi de aceea toată lumea doreşte să avem acest pachet aprobat înainte de buget şi împreună cu această reformă în administraţie”, a spus Hunor.

În viziunea liderului UDMR, sincronizarea dintre reforma administraţiei şi măsurile de relansare economică este justificată de necesitatea de a oferi un cadru coerent pentru bugetul viitor.

Kelemen Hunor a precizat că pachetul de măsuri economice nu va avea un impact uniform imediat, unele prevederi urmând să intre în vigoare chiar din acest an, în timp ce altele sunt programate pentru anul viitor. Această etapizare este văzută ca o soluţie realistă, care să permită adaptarea treptată a mediului economic.

În declaraţiile sale, liderul UDMR a arătat că există aşteptarea ca procesul legislativ să avanseze rapid, astfel încât Guvernul să poată merge în Parlament cu asumarea răspunderii într-un termen scurt. El a formulat acest obiectiv într-o intervenţie care a subliniat importanţa calendarului politic:

„Trebuie să existe acest pachet şi nutresc speranţa, ca să mă exprim aşa, că până la sfârşitul lunii ianuarie putem să mergem în faţa Parlamentului sau poate să meargă Guvernul în faţa Parlamentului cu angajarea răspunderii”.

În ceea ce priveşte conţinutul concret al pachetului, Kelemen Hunor a indicat mai multe direcţii de acţiune, fără a intra în detalii tehnice finale. Acesta a explicat că sunt analizate atât instrumente financiare, cât şi măsuri fiscale menite să stimuleze investiţiile şi activitatea economică.

Liderul UDMR a enumerat explicit tipurile de intervenţii luate în calcul, arătând că pachetul ar urma să includă „şi credite financiare, şi reinvestirea profitului, şi neimpozitarea profitului”. În acelaşi timp, el a subliniat necesitatea unei selecţii riguroase a domeniilor vizate, pentru a evita dispersarea resurselor.

Argumentând această abordare, Kelemen Hunor a explicat că nu toate sectoarele pot beneficia de aceleaşi facilităţi şi că este nevoie de o analiză atentă a zonelor unde economia românească are potenţial real de dezvoltare:

„Sigur că trebuie stabilite şi domeniile, că nu poţi să dai la toată lumea, trebuie văzute acele sectoare economice unde România poate să producă şi unde are capacitatea de a fi competitivă. Nu vreau să intru eu în toate amănuntele, fiindcă mâine-poimâine, în zilele astea vor mai fi discuţii la Ministerul de Finanţe, dar important este să stimulăm economia, să avem locuri de muncă şi creştere economică, paralel cu reducerea cheltuierilor”.

În plan politic, Coaliţia de guvernare a decis, luni, ca Guvernul să îşi asume răspunderea pe pachetul de reformă a administraţiei, o decizie care a fost însoţită de condiţia formulată de PSD privind adoptarea, printr-un mecanism similar, a unui pachet de relansare economică. Surse din PSD au precizat acest aspect imediat după şedinţa Coaliţiei.

Totodată, liderii coaliţiei au hotărât constituirea unui comitet de lucru pentru elaborarea proiectului de buget pe 2026. Din acest organism vor face parte reprezentanţi ai tuturor celor patru partide aflate la guvernare, alături de primari de municipii, oraşe şi comune, în încercarea de a asigura o perspectivă cât mai largă asupra priorităţilor bugetare.

Ulterior acestor decizii, PNL a transmis, printr-un comunicat de presă, detalii privind calendarul propus de premierul Ilie Bolojan, care este şi preşedinte al partidului. În prima şedinţă a Biroului Politic Naţional, acesta le-a propus colegilor ca asumarea răspunderii pentru reforma administraţiei şi pentru pachetul de relansare economică să aibă loc în data de 29 ianuarie.

Conform aceleiaşi informări, măsurile incluse în pachetul legislativ economic ar urma să fie finalizate până pe 26 ianuarie, termen care ar permite respectarea calendarului anunţat şi integrarea acestora în construcţia bugetară viitoare.

Kelemen Hunor a mai explicat, luni seară, că şedinţa Coaliţiei de guvernare nu a vizat doar teme economice şi administrative, ci şi subiecte considerate sensibile sau insuficient abordate până acum în formatul actual de lucru. Liderul UDMR a arătat că pe agenda discuţiilor s-au aflat dosare cu impact extern şi strategic, care depăşesc gestionarea curentă a problemelor punctuale.

În acest context, Kelemen Hunor a făcut referire explicită la tema Mercosur şi la alte chestiuni politice pe care le-a descris drept „mai grele”, subliniind că în interiorul coaliţiei lipseşte, de o perioadă, o abordare coerentă pe termen mediu şi lung. El a atras atenţia asupra modului în care sunt prioritizate subiectele la nivel guvernamental, sugerând că accentul cade prea des pe soluţii de moment:

„Am discutat despre Mercosur şi am discutat despre necesitatea anumitor teme politice mai grele. Că noi, în coaliţie, nu discutăm despre strategii, nu discutăm destul de chestiuni politice importante pe termen mediu, pe termen lung pentru România. Noi stingem incendii şi mai aprindem focul în altă parte”.

Liderul UDMR a explicat că există şi teme care, prin natura lor, necesită participarea altor actori instituţionali, dincolo de liderii politici ai partidelor din Coaliţie. În opinia sa, subiecte precum politica externă sau cea de apărare nu pot fi discutate eficient fără implicarea ministrului de Externe, a altor miniştri de resort sau chiar a unor consilieri prezidenţiali, tocmai pentru a asigura coerenţa deciziilor asumate de statul român.

De asemenea, Kelemen Hunor a subliniat că lipsa unor astfel de dezbateri strategice reprezintă o vulnerabilitate în funcţionarea actuală a Coaliţiei, mai ales în contextul angajamentelor pe termen lung ale României. El a caracterizat această situaţie drept o eroare de abordare:

„Din acest punct de vedere, dacă ne gândim la politica externă, politica de apărare, angajarea României pe anumite chestiuni pe termen lung, trebuie discutate. Noi nu, astăzi, niciodată, în ultima perioadă, nu prea am discutat despre teme mari. Şi este o greşeală”.

În urma acestor constatări, liderii Coaliţiei au decis instituirea unui nou mecanism de dialog politic. Kelemen Hunor a anunţat că s-a convenit organizarea unor discuţii lunare dedicate exclusiv temelor politice majore, care să completeze şedinţele axate pe probleme punctuale sau urgente:

„Astăzi am luat hotărârea că lunar vom face câte o discuţie politică şi nu doar discuţii pe probleme punctuale, că şi alea trebuie discutate”.

Această decizie a fost luată în cadrul primei reuniuni a liderilor Coaliţiei din acest an, întâlnire în care au fost adoptate şi alte hotărâri importante, inclusiv asumarea răspunderii Guvernului asupra reformei administraţiei şi asupra unui pachet de măsuri economice.