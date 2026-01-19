Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a mărturisit că primarii PNL îl sună și sunt îngrijorați că ar putea rămâne fără cotele defalcate. El a spus că primarii îl întreabă direct despre Ilie Bolojan și că se tem pentru bugetele lor locale. Bogdan a spus că problema vine și din lipsa de comunicare a conducerii partidului și că edililor le trebuie explicații clare și o strategie pentru relația cu administrațiile locale.

El a spus că există peste 1.000 de primari PNL și că el a vorbit cu aproximativ 180–200 dintre ei, plus cu președinți de consilii județene. Aceștia sunt foarte speriați pentru că multe dintre bugetele lor, între 40–60%, vin din cotele defalcate. Bogdan a spus că primarii suportă presiunea oamenilor, pentru că trebuie să gestioneze taxe și probleme locale, și că ei reprezintă baza pe care PNL s-a construit.

Rareș Bogdan a mai transmis că, pentru că reprezintă România la Bruxelles, îl interesează relația cu primarii, pentru că ei au reușit să folosească cu succes bani europeni. De exemplu, din 2.600 de școli cu toalete în curte, doar 102–108 mai au astfel de toalete, restul fiind modernizate cu bani europeni. Bogdan a spus că multe proiecte s-au făcut cu ajutorul primarilor și că a văzut supărarea și disperarea lor, motiv pentru care a decis să se implice și el.

„Avem peste 1.000 de primari, dintre care eu cred că am vorbit cu aproximativ 180–200 și ceva, precum și cu președinți de consilii județene. Aceștia sunt foarte speriați de faptul că, practic, rămân fără cotele defalcate. La unii dintre ei, 40–60% din buget este format din aceste cote defalcate. Au crescut impozitele, ei sunt cei care dau piept cu oamenii, sunt cei care stau între oameni și sunt baza pe care Partidul Național Liberal a reușit să construiască. Pe mine, ca reprezentant al României la Bruxelles, mă interesează foarte mult relația cu ei, pentru că sunt cei care au reușit să cheltuie cu succes bani europeni. Din 2.600 de școli cu toalete în curte, mai avem 102 sau 108. Restul au fost modernizate cu bani europeni. O mulțime de proiecte au fost realizate cu ajutorul primarilor și, sincer, am văzut supărarea lor, disperarea lor, și am spus: «Ok, vă promit că de data asta particip»”, a spus liberalul.

El a spus că nu vine la întâlnire cu „gânduri războinice”, ci doar pentru a cere clarificări. A explicat că vrea să știe de ce colegii săi, care conduc acum PNL, nu explică oamenilor ce se întâmplă. Rareș Bogdan a amintit că, după cum spunea Winston Churchill, comunicarea reprezintă 80% din buna guvernare și că Vaclav Havel considera că pentru a fi apreciat de oameni trebuie să comunici cu ei. El a spus că, degeaba faci lucruri pentru oameni dacă nu le spui ce se întâmplă și că, în momentul acesta, nimeni nu vorbește.

El a adăugat că nu se poate continua așa, pentru că oamenii au votat PNL și au așteptări de la partid. Rareș Bogdan a subliniat că PNL este o forță politică de 150 de ani care a adus schimbări bune în România și că partidul nu trebuie abandonat, altfel riscă să ajungă irelevant. El a spus că nu a intrat în politică ca partidul să ajungă nesemnificativ și că își dorește un PNL care să aibă peste 20% și să conteze în guvernare.

„Nu vin cu gânduri războinice, vin pur și simplu să cer lămuriri. Vreau să știu de ce colegii mei, care asigură astăzi conducerea Partidului Național Liberal, nu ies să explice oamenilor ce se întâmplă. Pentru că Winston Churchill spunea că 80% din buna guvernare este comunicarea. Vaclav Havel spunea că, dacă vrei să fii apreciat de oameni, trebuie să comunici cu ei. Degeaba faci lucruri pentru ei. Pot da nenumărate exemple. Mi se pare că, în momentul acesta, nu vorbește nimeni. Nu putem continua așa. Oamenii ne-au dat votul, oamenii au așteptări de la Partidul Național Liberal. Suntem o forță politică de 150 de ani, care a făcut lucruri în această țară, care a schimbat România în bine. Nu putem să abandonăm, pentru că altfel scrie pe noi PNȚCD. Sincer, eu n-am intrat în politică acum șase-șapte ani ca să mă trezesc într-un partid care ajunge la o cifră nesemnificativă. Eu vreau un partid care să aibă peste 20% și care să conteze în guvernare”, a subliniat liberalul.

Rareș Bogdan a spus că vrea să știe care este relația PNL cu USR și că uneori colegii săi din conducerea PNL par mai apropiați de USR decât de propriul partid. El a adăugat că vrea să știe de ce nu sunt consultați primarii celor 12 municipii reședință de județ, primarii de sectoare și asociațiile reprezentative.

El a afirmat că România trebuie să reducă cheltuielile și că țara s-a întins mai mult decât îi permite bugetul. În opinia sa, este nevoie de măsuri dure, dar acestea pot fi echilibrate cu investiții. De aceea, el a spus că vrea să știe care este planul și strategia de investiții a României.

Bogdan a mai zis că România are resurse și metale rare, precum gaz, aur și argint, dar că nu sunt exploatate și că vrea să știe ce se va face cu ele.

„Vreau să știu exact care este relația noastră cu USR, pentru că mi se pare că uneori colegi de-ai mei din conducerea PNL sunt mai apropiați de USR decât de propriul partid. Vreau să știu de ce nu sunt consultați cei 12 primari de municipii reședință de județ și primarii de sectoare, de ce nu sunt consultate asociațiile reprezentative. Înțeleg că România trebuie să scadă cheltuielile. România s-a întins mai mult decât îi era plapuma. România are nevoie de măsuri dure, dar măsurile dure pot fi, uneori, ocolite sau compensate cu măsuri de investiții. Vreau să știu care este planul, strategia de investiții a României. Vreau să știu de ce, deși toată lumea aleargă după resurse și metale rare, România are metale rare, are terenuri cu metale rare și, cu toate acestea, nu exploatăm nimic: nici gazul, nici aurul, nici argintul. Ce facem cu ele? Le ținem pentru ce?”, a mai zis liberalul.

La final, europarlamentarul PNL a spus că a intrat în politică ca să vorbească și să spună lucrurile pe care le consideră importante. A explicat că vrea să știe care este strategia partidului în relația cu primarii, mai ales după ce anul trecut s-a discutat despre reformă administrativ-teritorială și despre problemele unităților locale, multe dintre ele cu bugete insuficiente și personal prea numeros față de numărul locuitorilor.

Rareș Bogdan a spus că știe că primarii au fost nevoiți să reducă personalul, că li s-au tăiat bani din bugete și că unii au fost verificați de Corpul de Control al prim-ministrului sau de Curtea de Conturi, ceea ce nu i se pare corect, mai ales într-un partid liberal, unde ar trebui să existe libertatea de exprimare.

Liberalul a mai afirmat că nu va da detalii acum, ci le va prezenta în ședință, și a reamintit că a stat mai mult de un an fără funcție publică. A spus că a intrat în politică să vorbească, nu să fie ministru, și că s-a simțit mințit și lăsat de izbeliște în problema pensiilor speciale, care încă nu a fost rezolvată.