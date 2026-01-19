Arad se află într-o etapă preliminară de analiză care ar putea conduce la introducerea transportului public local gratuit, o premieră la nivel național, potrivit informațiilor transmise de administrația locală.

Primarul municipiului Arad, Călin Bibarț, a anunțat că această opțiune este luată în calcul în mod oficial, în urma unei evaluări interne a cadrului legal și a impactului bugetar.

Conform unui comunicat de presă transmis luni de Primăria municipiului Arad, specialiștii instituției analizează în prezent legislația națională aplicabilă, în vederea elaborării unui proiect de hotărâre care ar urma să fie supus votului Consiliului Local Municipal. În paralel, administrația locală identifică avizele și procedurile obligatorii pentru implementarea unei astfel de măsuri, astfel încât demersul să respecte toate prevederile legale în vigoare.

În documentul oficial transmis public, municipalitatea subliniază poziționarea Aradului într-un context mai larg, raportat la exemple similare din Europa, unde transportul public gratuit este deja aplicat. În acest sens, comunicatul precizează:

„Dacă proiectul va fi aprobat, Aradul ar deveni primul oraş din România cu transport public gratuit şi unul dintre puţinele oraşe din Europa care aplică această măsură, alături de Luxemburg, Dunkirk şi Tallinn.”

Inițiativa administrației locale este corelată cu o serie de factori economici și sociali, fiind prezentată ca o reacție la majorarea taxelor și impozitelor locale stabilite de Guvern. În același timp, măsura este privită ca o continuare firească a investițiilor realizate în ultimii ani pentru modernizarea sistemului de transport public local și pentru creșterea atractivității acestuia în rândul populației.

Autoritățile locale din Arad consideră că introducerea transportului public gratuit poate avea un impact direct asupra comportamentului de mobilitate al locuitorilor, încurajând utilizarea mijloacelor de transport în comun. Municipalitatea își propune, prin acest demers, să contribuie la reducerea poluării chimice și fonice, dar și la decongestionarea traficului rutier, prin diminuarea utilizării autoturismelor personale.

Primarul municipiului a explicat public contextul economic și motivația acestei inițiative, subliniind presiunea crescută asupra bugetelor familiilor. Într-o declarație amplă, edilul a arătat care sunt argumentele administrației locale și avantajele existente la nivelul infrastructurii de transport:

„În contextul presiunii tot mai mari asupra bugetelor familiilor, ca urmare a majorării taxelor şi impozitelor locale, dar şi a celorlalte creşteri de până acum, venim în întâmpinarea arădenilor cu o facilitate constând în asigurarea unui transport public local gratuit. Să nu uităm că Aradul este singurul oraş din România care dispune de o flotă de tramvaie aproape integral nouă: 50 de garnituri moderne sunt puse deja în circulaţie, iar alte trei sunt în execuţie. Acestora li se adaugă 14 autobuze şi microbuze electrice. Ne dorim ca aceste mijloace de transport verzi să fie utilizate cât mai mult, în detrimentul maşinilor personale, pentru un oraş mai verde şi mai sigur. Cu siguranţă vom identifica o soluţie rapidă pentru ca arădenii să circule gratuit în municipiu”.

În sprijinul acestui demers, municipalitatea invocă și amploarea rețelei de transport public din Arad, considerată una dintre cele mai extinse din România. Rețeaua de tramvaie a municipiului cuprinde 15 linii, iar lungimea totală a traseelor, calculată dus–întors, depășește 335 de kilometri, oferind acoperire pentru o mare parte a orașului.

Administrația locală apreciază că această infrastructură extinsă, combinată cu flota modernă de vehicule electrice și cu eventualul acces gratuit, poate transforma transportul public într-o alternativă reală pentru deplasările zilnice ale locuitorilor din Arad, atât din punct de vedere al costurilor, cât și al confortului și sustenabilității.