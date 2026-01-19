Potrivit Consiliului Concurenței, valoarea totală a amenzilor aplicate este de 14,73 milioane de lei, adică aproximativ 2,9 milioane de euro. Din această sumă, o parte importantă revine celor două companii de asigurări implicate în caz.

Autoritatea a precizat că Gothaer Asigurări-Reasigurări SA, companie care în prezent funcționează sub numele Allianz-Țiriac Unit Asigurări SA, și Uniqa Asigurări SA au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 6,7 milioane de lei. Restul amenzilor a fost aplicat service-urilor auto care au luat parte la înțelegere.

Cele 25 de companii sancționate sunt sau au fost membre ale rețelei de service-uri autorizate ale Auto Italia Impex SRL din România. Acestea desfășoară activități de întreținere și reparare a autovehiculelor, fiind implicate în relația directă dintre reparatori, clienți și asigurători.

În urma investigației, Consiliul Concurenței a concluzionat că firmele și-au coordonat comportamentul comercial pentru fixarea și, în unele situații, uniformizarea tarifelor de manoperă. De asemenea, autoritatea menționează că înțelegerea a vizat inclusiv prețurile pieselor de schimb și alte condiții comerciale folosite în relația cu anumite societăți de asigurare.

Prin acest tip de coordonare, Consiliul Concurenței susține că service-urile au eliminat concurența dintre ele, ceea ce în mod normal ar fi trebuit să existe într-o piață funcțională.

Consiliul Concurenței a arătat că înțelegerea dintre reparatori a fost consolidată prin implicarea celor două societăți de asigurare menționate. Prin acțiunile atribuite acestora, autoritatea spune că a fost susținută coordonarea comportamentului comercial al service-urilor.

Ca urmare, asigurătorii nu au fost tratați ca simpli actori periferici în această situație, ci au primit sancțiuni distincte, care reprezintă aproape jumătate din valoarea totală a amenzilor anunțate.

Investigația Consiliului Concurenței a fost declanșată în urma unei cereri de clemență depuse de una dintre companii. Autoritatea a precizat că firma respectivă a primit imunitate la amendă, deoarece a cooperat în cadrul programului de clemență.

Politica de clemență este un instrument folosit în cazurile de tip cartel, prin care Consiliul Concurenței poate acorda tratament favorabil companiilor implicate, dacă acestea ajută la descoperirea și sancționarea practicilor anticoncurențiale.

Un alt aspect menționat este că toate cele 27 de companii sancționate și-au recunoscut fapta. În aceste condiții, ele au beneficiat de reduceri ale sancțiunilor aplicate.

Consiliul Concurenței a transmis și că deciziile sale sunt executorii. Amenzile reprezintă venituri la bugetul de stat, iar Agenția Națională de Administrare Fiscală pune în aplicare deciziile de sancționare și se ocupă de executarea amenzilor.