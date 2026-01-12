Consiliul Concurenţei a sancţionat opt companii, printre care Automobile-Dacia şi Renault Technologie Roumanie, cu amenzi totale de 163,71 milioane lei (aproximativ 32,15 milioane euro) pentru implicarea într-o înţelegere anticoncurenţială menită să limiteze mobilitatea angajaţilor şi să păstreze costurile cu forţa de muncă la un nivel scăzut.

Investigaţia autorităţii a scos la iveală că Alten Si-Techno Romania, Akkodis Romania, Automobile-Dacia, Bertrandt Engineering Technologies Romania, Expleo Romania, FEV ECE Automotive, Renault Technologie Roumanie şi Segula Technologies Romania au convenit să nu concureze între ele pentru recrutarea personalului calificat din domeniul producţiei auto şi al serviciilor conexe, inclusiv inginerie şi consultanţă tehnică. Acordul prevedea, de asemenea, interzicerea angajării de personal de la o companie participantă fără consimţământul acesteia.

Distribuţia amenzilor a fost următoarea:

Automobile-Dacia SA: 81,53 milioane lei

Renault Technologie Roumanie SRL: 46,29 milioane lei

Alten Si-Techno Romania SRL: 10,65 milioane lei

Bertrandt Engineering Technologies Romania SRL: 7,71 milioane lei

Expleo Romania SRL: 7,43 milioane lei

Akkodis Romania SRL: 5,54 milioane lei

Segula Technologies Romania SRL: 3,16 milioane lei

FEV ECE Automotive SRL: 1,40 milioane lei

Astfel de practici, denumite „no-poaching”, presupun înţelegeri între firme de a nu recruta angajaţi ai concurenţei, limitând concurenţa pentru talent şi afectând mobilitatea profesională a personalului.

”Este primul caz în care sancţionăm astfel de practici anticoncurenţiale, în care companiile nu se concurează pentru atragerea forţei de muncă specializate. Resursele umane reprezintă un parametru esenţial al concurenţei între companii, având în vedere ponderea costurilor cu personalul în cheltuielile totale, deficitul de forţă de muncă sau mobilitatea salariaţilor/colectivului. Acest tip de comportament,„no-poaching”, este deosebit de nociv atât pentru concurenţă, prin crearea unor bariere artificiale pe piaţă, cât şi pentru angajaţi ale căror oportunităţi de mobilitate sunt afectate”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

Investigaţia a fost declanşată după o sesizare primită prin Platforma Avertizorilor de Concurenţă. Una dintre firme a beneficiat de clemenţă pentru colaborarea cu autoritatea, iar alte cinci şi-au recunoscut fapta, obţinând reduceri ale sancţiunilor.

În perioada 18 noiembrie – 7 ianuarie, comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au efectuat verificări ample în staţiuni turistice, târguri de Crăciun și alte zone frecventate de turiști, controlând peste 1.400 de operatori economici. Acțiunile au vizat respectarea normelor privind siguranța alimentelor, calitatea produselor și informarea corectă a consumatorilor.

În urma controalelor, inspectorii ANPC au aplicat 598 de amenzi, în valoare totală de peste 3,4 milioane de lei, au oprit definitiv de la comercializare produse neconforme de aproximativ 190.000 de lei și au dispus închiderea temporară a activității pentru 21 de operatori până la remedierea deficiențelor constatate.

Principalele nereguli identificate au inclus:

produse expirate sau cu termen de valabilitate depășit;

preparate culinare păstrate la temperaturi necorespunzătoare;

comercializarea alimentelor și a altor produse fără informații de identificare sau caracterizare;

lipsa informării corecte cu privire la substanțele alergene;

nerespectarea condițiilor de depozitare prevăzute de producători;

utilizarea echipamentelor și ustensilelor uzate, cu depuneri de gheață, rugină sau impurități;

vânzarea unor jucării fără informațiile obligatorii despre responsabilul de punere pe piață;

lipsa afișării prețurilor și a informațiilor utile consumatorilor în unitățile de cazare;

întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de agrement și lipsa huselor de protecție pentru perne și saltele.

Reprezentanții ANPC au subliniat că perioada premergătoare controalelor, dedicată consilierii și informării operatorilor economici, a contribuit la o mai bună conștientizare a obligațiilor legale și la creșterea nivelului de conformare.