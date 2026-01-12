Tot mai mulți români care și-au desfășurat activitatea profesională în străinătate se întreabă cum li se calculează pensia și dacă există posibilități de a ieși mai devreme la pensie.

Întrebările frecvente vizează cumpărarea anilor de vechime și modul în care contribuțiile făcute în mai multe state europene se iau în considerare.

Potrivit unui video publicat pe TikTok, românii nu pot cumpăra ani de vechime pentru viitor.

Sistemul de pensii permite achiziționarea doar a perioadelor din trecut în care nu ai avut venituri și nu ai contribuit la sistemul de pensii. Astfel, nu este posibil să „plătești în avans” pentru anii pe care urmează să-i muncești. Singura cale de a aduna contribuții pentru pensia viitoare rămâne activitatea profesională efectivă.

Pentru românii care au lucrat în mai multe state, pensiile se calculează separat în fiecare țară, dar există o coordonare europeană pentru a nu pierde anii de muncă.

De exemplu, dacă ai lucrat 13 ani în România și 20 de ani în Germania, România îți va plăti pensia corespunzătoare celor 13 ani, iar Germania pe cei 20 de ani.

Este important de reținut că perioadele lucrate în străinătate contribuie la deschiderea dreptului la pensie în România, chiar dacă suma plătită de statul român se calculează exclusiv pe baza contribuțiilor efectuate în țară.

Uniunea Europeană aplică principiul proratării: fiecare stat recunoaște perioadele de muncă din celelalte țări, dar plătește doar partea proporțională cu contribuțiile realizate pe teritoriul său. Nu există o „pensia europeană unică”, însă sistemele naționale sunt coordonate astfel încât experiența profesională acumulată să fie luată în considerare.

Așadar, pensionarii din diaspora trebuie să rețină că anii de pensie nu pot fi cumpărați decât pentru trecut, fiind vorba despre perioadele neacoperite.

Fiecare țară plătește pensia doar pentru perioada în care s-a contribuit în acea țară, în timp ce niciuna nu plătește pentru munca realizată în alt stat.