Cei implicați în activitatea asociațiilor de proprietari aud frecvent întrebarea: „De ce nu ești cu lista de plată la zi?”, dar ce înseamnă, cu adevărat, acest „la zi”, și cum este perceput din perspective diferite?

Perspectiva președintelui și a administratorului

Potrivit avocatului Gelu Pușcaș, specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și în litigii legate de administrarea proprietăților, pentru cei care gestionează fondurile și activitatea curentă a asociației, termenul „la zi” poate fi mai flexibil decât pare. În funcție de situația financiară, avem mai multe situații.

Dacă asociația dispune de fonduri suficiente și nu există restanțieri, nu există presiunea de a afișa lista imediat. Unele asociații pot fi „în urmă” cu câteva luni, fără ca acest lucru să genereze probleme.

În cazul în care fondul de rulment este confortabil și proprietarii își achită cotizațiile regulat, listele pot fi cu două luni întârziere, fără impact major asupra funcționării asociației.

Totuși, dacă fondul de rulment este redus, apar defecțiuni la părțile comune sau există restanțieri, conducerea va urmări ca listele să fie afișate lunar, pentru a menține controlul și buna funcționare a activității.

Perspectiva proprietarului

Din perspectiva proprietarilor, „la zi” are o semnificație mai imediată și mai concretă.

Cei obișnuiți cu afișarea listelor cu întârziere de două-trei luni vor avea nevoie de timp să se adapteze la ritmul real „la zi”.

Pentru pensionari sau persoane cu venituri limitate, afișarea la timp a listelor permite planificarea plăților și evitarea acumulării datoriilor.

În general, tratarea listelor „la zi” este similară cu plata facturilor pentru energie, gaz sau internet: menține ordinea și protejează asociația de orice sincopă financiară.

Proprietarii de apartamente pot fi penalizați pentru neplata la timp a cotelor de întreținere doar în anumite condiții clar prevăzute de lege, iar simpla menționare a penalităților în statutul asociației nu este suficientă. Explicațiile au fost oferite de avocatul Gelu Pușcaș, expert în domeniul asociațiilor de proprietari.

Potrivit acestuia, Legea nr. 196/2018 prevede că aplicarea penalităților de întârziere reprezintă o posibilitate, nu o obligație automată. Astfel, pentru ca un proprietar restant să fie penalizat, este necesar ca adunarea generală a asociației de proprietari să adopte o hotărâre explicită prin care să stabilească aplicarea penalităților.

În lipsa unei astfel de decizii, existența unei prevederi generale în statut nu permite calcularea și înscrierea penalităților pe lista de plată.

Avocatul a explicat că această interpretare rezultă din formularea articolului 77 din Legea 196/2018, unde legiuitorul folosește termenul „poate”, lăsând la latitudinea asociației decizia de a aplica sau nu penalități, precum și stabilirea procentului acestora prin votul adunării generale.

În ceea ce privește nivelul penalităților, legea stabilește un plafon maxim de 0,2% pe zi de întârziere. Dacă adunarea generală hotărăște aplicarea penalităților fără a menționa un procent concret, se aplică automat procentul maxim prevăzut de lege. Totuși, asociația poate decide un procent mai mic, dar nu are dreptul să depășească limita legală. Orice hotărâre care ar stabili un procent mai mare de 0,2% pe zi ar fi nelegală.

Penalitățile nu se aplică imediat după scadență. Conform legii, acestea pot fi calculate doar după expirarea unui termen de 30 de zile de la data scadenței listelor de plată. În acest interval, proprietarul are posibilitatea de a-și achita integral datoriile fără a suporta penalizări.

În ceea ce privește utilizarea sumelor încasate din penalități, Pușcaș a precizat că acestea sunt destinate, cu prioritate, achitării penalităților aplicate asociației de către furnizori sau prestatori de servicii. Dacă asociația nu are astfel de obligații, adunarea generală poate decide folosirea banilor pentru reparații, intervenții sau investiții la nivelul părților comune ale imobilului.

În situația în care un proprietar achită doar o parte din suma datorată, diferența neachitată se reportează ca restanță în luna următoare. După trecerea termenului legal de 30 de zile, asupra acestei sume restante se pot calcula penalități pentru fiecare zi de întârziere.

Potrivit avocatului, orice sumă restantă la cota de întreținere, indiferent de valoare, poate atrage penalități zilnice, cu condiția respectării stricte a procedurilor și limitelor prevăzute de lege.