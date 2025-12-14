O speță judecată de Tribunalul București a adus clarificări importante privind limitele drepturilor asociațiilor de proprietari și protecția datelor personale, a explicat Gelu Pușcaș într-o postare realizată pe Facebook. Proprietarul care a inițiat procesul reclama afișarea numelui său ca restanțier, a restanțelor în listele lunare, a unui apel cu date personale vizibile și utilizarea datelor sale în dosarul de executare silită. Acesta a solicitat daune morale de 150.000 de lei, invocând încălcarea drepturilor sale.

Instanța a decis că afișarea actelor cu date personale sensibile, precum CNP, adresă sau CI, este ilegală. Totuși, cererea de daune a fost respinsă deoarece reclamantul nu a demonstrat un prejudiciu concret. În schimb, afișarea listelor cu restanțieri este legală și reprezintă o obligație a asociației de proprietari. Tribunalul a stabilit că aceste liste nu constituie un „panou al rușinii”, ci fac parte din gestiunea obligatorie a asociației.

De asemenea, afișarea proceselor-verbale ale Adunării Generale, cu menționarea numelor și a restanțelor, dar fără date personale sensibile, este permisă. Instanța a precizat că asociația este obligată să publice aceste procese-verbale și că nu se încalcă drepturile proprietarilor.

În foarte multe blocuri, avizierul a devenit un adevărat „panou al rușinii”: nume, apartamente, restanțe, apeluri, acte cu date personale… Totul, la vedere. Dar cât din toate acestea este LEGAL?

O speță, tranșată în apel de Tribunalul București, aduce clarificări extrem de importante – și poate să schimbe modul în care funcționează asociațiile de proprietari.

Proprietarul care a dat în judecată asociația reclama următoarele:

• afișarea numelui său ca restanțier la avizier;

• afișarea restanțelor în listele lunare de plată;

• afișarea unui apel declarat de el, cu date personale vizibile (CNP, adresă, CI);

• utilizarea datelor sale de proprietar într-un dosar de executare silită.

Și 𝐚 𝐜𝐞𝐫𝐮𝐭 𝟏𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐥𝐞𝐢 𝐝𝐚𝐮𝐧𝐞 𝐦𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞. Ce a decis instanța?

𝟏. 𝐀𝐟𝐢ș𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐮𝐧𝐨𝐫 𝐚𝐜𝐭𝐞 𝐜𝐮 𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 (𝐞𝐱: 𝐚𝐩𝐞𝐥𝐮𝐫𝐢 – 𝐜𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐚𝐭𝐚𝐜, 𝐩𝐥â𝐧𝐠𝐞𝐫𝐢, 𝐜𝐞𝐫𝐞𝐫𝐢)

AICI, Tribunalul a spus clar: da, asociația a greșit.

Asociația putea afișa actul fără datele personale.

Citat din hotărâre:

„Pârâtele aveau posibilitatea de a afișa cererea de apel fără a indica datele personale ale apelatului-reclamant…”.

Concluzie: 𝐄𝐬𝐭𝐞 𝐟𝐚𝐩𝐭ă 𝐢𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭ă să afișezi CNP, CI, adresă etc.

Dar pentru că proprietarul NU a dovedit prejudiciu concret, cererea de daune a fost respinsă.

𝟐. 𝐀𝐟𝐢ș𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐜𝐮 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐧ț𝐢𝐞𝐫𝐢 – 𝐄𝐒𝐓𝐄 𝐋𝐄𝐆𝐀𝐋Ă

Tribunalul a stabilit că:

Nu este o încălcare a drepturilor proprietarului.

Este o obligație legală a asociației să afișeze listele de întreținere, inclusiv restanțele.

Citat:

„… prezentarea listelor de întreținere, situația restanțelor și persoanele care nu au achitat reprezintă o obligație, și nu o faptă ilicită…”

Deci: lista restanțierilor NU este panou al rușinii; este act de gestiune obligatoriu”, a scris avocatul pe Facebook.

În ceea ce privește executarea silită, utilizarea datelor proprietarului este legală și necesară. Legea impune asociațiilor să colaboreze în identificarea bunurilor debitorului, iar aceste date pot fi folosite în mod legal în cadrul procedurilor de recuperare a creanțelor.

Hotărârea Tribunalului București 1949/2021 oferă un ghid util pentru președinții, administratorii și proprietarii de blocuri, clarificând ce informații pot fi afișate public și ce limite trebuie respectate pentru protecția datelor personale, subliniază avocatul.

„𝟑. 𝐀𝐟𝐢ș𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐞𝐥𝐨𝐫-𝐯𝐞𝐫𝐛𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐥𝐞 𝐀𝐝𝐮𝐧ă𝐫𝐢𝐢 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐞

Atâta timp cât procesul-verbal menționează numele și restanțele, dar nu date cu caracter personal sensibile, instanța spune clar:

Nu se încalcă niciun drept al proprietarului.

Asociația este obligată să afișeze procesele-verbale.

𝟒. 𝐅𝐨𝐥𝐨𝐬𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐚𝐭𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢 î𝐧 𝐞𝐱𝐞𝐜𝐮𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐬𝐢𝐥𝐢𝐭ă

Instanța stabilește:

Nu este faptă ilicită.

Legea obligă asociația să colaboreze în identificarea bunurilor debitorului.

Așadar, în executare silită, folosirea datelor este legală și necesară.

Hotărâre: 1949/2021 – Tribunalul București

Un material util pentru toți președinții, administratorii și proprietarii.

Ne arată clar până unde merge dreptul asociației și de unde începe dreptul proprietarului”, a conchis Gelu Pușcaș.

