Reguli la bloc 2025. Conform legii, în clădirile cu mai multe apartamente, proprietarii trebuie să se asigure că locuințele lor și părțile comune ale clădirii funcționează corect și sunt întreținute corespunzător.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, există reguli speciale despre prevenirea incendiilor, care spun că asociațiile trebuie să aibă grijă de:

construcții și instalații;

căile de evacuare (holuri, scări, ieșiri de urgență);

locuințele individuale sau blocurile cu mai multe apartamente, astfel încât să fie sigure în caz de incendiu.

Locatarii trebuie să se asigure că holurile, scările și ieșirile de evacuare sunt mereu libere și în stare bună, așa cum au fost proiectate, pentru a putea ieși rapid în caz de incendiu. Nu este permis să blocheze aceste căi cu obiecte precum biciclete, cărucioare, mobilă, frigidere sau ghivece, deoarece acestea pot împiedica evacuarea rapidă.

În subsolurile blocurilor se pot amenaja boxe gospodărești, însă ele trebuie folosite doar pentru depozitarea materialelor sigure, care nu prezintă risc de incendiu, respectând toate măsurile de protecție împotriva focului, conform normelor generale de apărare împotriva incendiilor, O.M.A.I. nr. 163/2007.

Mulți români care locuiesc la bloc nu știu că depozitarea anumitor obiecte în boxele din subsol poate fi periculoasă și poate atrage amenzi mari. Subsolurile sunt destinate păstrării obiectelor ușoare și sigure, iar folosirea lor greșită poate pune în pericol siguranța întregului bloc și sănătatea locatarilor.

Obiectele mari sau periculoase, cum ar fi electrocasnicele defecte, dulapurile voluminoase sau substanțele inflamabile, nu trebuie depozitate aici. Benzina, uleiurile, dezinfectanții și alte lichide periculoase sunt strict interzise, pentru că pot provoca incendii sau explozii, chiar și hârtia veche sau ziarele pot reprezenta un risc în caz de foc.

Nerespectarea acestor reguli poate duce la amenzi de până la 3.000 de lei. Pe lângă pericolul de incendiu, depozitarea neadecvată atrage dăunători, cum ar fi șobolanii și gândacii, care pot contamina subsolul și apartamentele, creând probleme serioase de igienă și sănătate.