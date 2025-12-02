În ultimele luni, spațiul online a fost plin de comentarii, știri și discuții aprinse, ceea ce a generat confuzie și temeri în rândul proprietarilor, subliniază Gelu Pușcaș într-o analiză publicată pe Facebook.

„𝐂𝐄 𝐒𝐄 Î𝐍𝐓Â𝐌𝐏𝐋Ă, 𝐃𝐄 𝐅𝐀𝐏𝐓, 𝐂𝐔 𝐋𝐄𝐆𝐄𝐀 𝐀𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀Ț𝐈𝐈𝐋𝐎𝐑 𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐏𝐑𝐈𝐄𝐓𝐀𝐑𝐈?

Ș𝐢 𝐝𝐞 𝐜𝐞 𝐚𝐩𝐚𝐫 𝐚𝐭â𝐭𝐞𝐚 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚ț𝐢𝐢 𝐠𝐫𝐞ș𝐢𝐭𝐞 î𝐧 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐮𝐥 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞?

În ultimele luni, spațiul online a fost plin de comentarii, „breaking news-uri”, interpretări și discuții aprinse despre așa-zise modificări ale Legii 196/2018. Mulți proprietari s-au trezit confuzi, speriați sau chiar induși în eroare.

Hai să punem lucrurile în ordine, simplu și clar, o dată pentru totdeauna.

𝐂â𝐧𝐝 𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭 î𝐧 𝐯𝐢𝐠𝐨𝐚𝐫𝐞 𝐋𝐞𝐠𝐞𝐚 𝟏𝟗𝟔/𝟐𝟎𝟏𝟖?

28 septembrie 2018

Aceasta este baza legală actuală pentru organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.

𝐀𝐫𝐞 𝐥𝐞𝐠𝐞𝐚 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐦𝐞𝐭𝐨𝐝𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐞?

NU.

Legea 196/2018 nu are norme metodologice.

Și, realist vorbind, este foarte puțin probabil să aibă vreodată.

De aceea apar atâtea interpretări diferite — multă lume „traduce” legea după propriul filtru.

𝐀 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐦𝐨𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭ă 𝐥𝐞𝐠𝐞𝐚 î𝐧 𝐭𝐨ț𝐢 𝐚𝐜𝐞ș𝐭𝐢 𝐚𝐧𝐢?

Da, dar prea puțin ca să justifice agitația din online.

𝐃𝐞 𝐥𝐚 𝟐𝟎𝟏𝟖 𝐩â𝐧ă 𝐚𝐳𝐢 (𝟑𝟎.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟓), 𝐋𝐞𝐠𝐞𝐚 𝟏𝟗𝟔/𝟐𝟎𝟏𝟖 𝐚 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐚𝐭ă 𝐃𝐎𝐀𝐑 𝐃𝐄 𝐃𝐎𝐔Ă 𝐎𝐑𝐈,

și doar pe articolul 106, care viza prorogarea termenului de atestare a administratorilor.

În rest, 𝐍𝐈𝐂𝐈𝐎 𝐀𝐋𝐓Ă 𝐌𝐎𝐃𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐑𝐄 𝐑𝐄𝐀𝐋Ă.

Așadar, orice comentariu, răspuns sau „analiză” bazată pe presupuse modificări ale legii… pur și simplu nu are fundament”, a scris Gelu Pușcaș pe Facebook.

Avocatul Gelu Pușcaș a subliniat și diferența dintre propuneri și modificări reale ale legii. În Parlament există numeroase propuneri de modificare a Legii 196/2018, însă acestea nu schimbă legea. Modificarea devine oficială doar după ce Camera decizională votează forma finală, actul este promulgat și publicat în Monitorul Oficial.

Concluzia oferită de Gelu Pușcaș este că orice afirmație de tipul „legea s-a schimbat”, „a apărut o nouă obligație” sau „s-a modificat articolul X” trebuie verificată în Monitorul Oficial. Până atunci, informațiile din mediul online reprezintă interpretări, zvonuri sau confuzii.

„𝐏𝐫𝐨𝐩𝐮𝐧𝐞𝐫𝐢 ≠ 𝐌𝐨𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜ă𝐫𝐢

Foarte important și foarte des confundat:

În Parlament există numeroase PROPUNERI de modificare a legii.

Dar o propunere nu schimbă legea. Punct.

Legea se modifică doar când:

1. Camera decizională votează forma finală

2. Actul merge la promulgare

3. Este publicat în Monitorul Oficial

Abia atunci putem spune, oficial și corect: Legea a fost modificată.

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐳𝐢𝐞

Dacă vedeți în mediul online afirmații de tipul „legea s-a schimbat”, „a apărut o nouă obligație”, „s-a modificat articolul X” — cereți sursă, verificați Monitorul Oficial.

Până atunci, sunt doar interpretări, zvonuri sau confuzii”, a conchis avocatul.

