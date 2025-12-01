O hotărâre judecătorească recentă a readus în atenția proprietarilor de apartamente o regulă esențială. Dreptul de proprietate nu este absolut atunci când sunt afectate interesele și siguranța vecinilor, scrie avocatul Gelu Pușcaș, expert în legislația asociațiilor de proprietari.

În speța analizată, un proprietar a refuzat să permită accesul echipelor de intervenție în apartamentul său, deși coloana comună de apă pluvială care provoca infiltrații severe trecea prin locuința acestuia. Defecțiunea genera pagube importante unui vecin: pereți deteriorați, infiltrații permanente și chiar un risc major de electrocutare, deoarece apa ajunsese în zona instalației electrice.

Gelu Pușcaș precizează că, în lipsa unei înțelegeri amiabile, proprietarul prejudiciat s-a adresat instanței prin procedura ordonanței președințiale. Judecătorul a reținut principiul conform căruia fiecare persoană își poate exercita dreptul de proprietate doar în măsura în care nu aduce atingere drepturilor altora și este obligată să prevină ori să repare prejudiciile cauzate vecinilor.

Instanța a arătat că, deși proprietarul care se opunea accesului suporta un disconfort temporar și eventuale costuri – fie materiale, fie morale – aceste inconveniente nu justificau blocarea reparațiilor necesare la o parte comună a imobilului. Mai mult, s-a subliniat faptul că orice prejudiciu suferit putea fi recuperat pe căi legale de la persoanele responsabile.

„Fiecare proprietar este liber să-și exercite dreptul său, însă fără a aduce atingere drepturilor proprietarilor vecini, fiind obligat să ia măsuri pentru prevenirea și repararea prejudiciilor produse proprietarilor imobilelor vecine.”

Prin hotărâre, în baza Codului de procedură civilă, judecătorul a dispus acordarea accesului obligatoriu în apartament pe o perioadă de trei zile lucrătoare, strict pentru efectuarea lucrărilor urgente de remediere a conductei defecte. Măsura a fost stabilită ca fiind provizorie și executorie, tocmai pentru a evita continuarea pagubelor, continuă expertul în legislația asociațiilor de proprietari.

„Pârâta este nevoită să suporte un prejudiciu (material – prin lucrările ce se efectuează în apartamentul său, costul zilelor libere; moral – disconfortul ambiental), însă aceasta are căi legale pentru repararea prejudiciului, putându-se îndrepta împotriva persoanelor responsabile.”

Atunci când o defecțiune vizează o parte comună, accesul pentru reparații nu este opțional. Refuzul poate conduce la intervenția instanței, la executare silită și la suportarea temporară a disconfortului, deoarece siguranța clădirii și protecția vecinilor au prioritate față de interesul individual.