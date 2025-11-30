Proprietarii care au curți aferente apartamentelor de la parter se bucură, în mod legal, de dreptul de a le utiliza. Acest drept însă nu este absolut. El trebuie exercitat în limitele stabilite de regulamentul intern al asociației și de legislația în vigoare privind siguranța și prevenirea incendiilor.

Multe asociații prevăd în mod expres interdicția folosirii focului deschis, mai ales atunci când activitatea produce fum intens, miros persistent sau zgomote care pot deranja ceilalți locatari. În același timp, legislația privind situațiile de urgență, inclusiv prevederile OUG166/2010, subliniază că „orice activitate cu foc deschis trebuie să respecte măsurile de securitate”, indiferent dacă este vorba despre o sărbătoare sau un weekend obișnuit.

Cei care nu respectă regulile riscă sancțiuni din mai multe direcții. Asociația de proprietari poate emite avertismente sau amenzi pentru încălcarea regulamentului intern, în timp ce pompierii sau poliția pot interveni dacă există foc nesupravegheat, risc de incendiu sau reclamații privind fumul excesiv.

De asemenea, dacă grătarul afectează direct vecinii — fie prin fum care intră în locuințe, fie prin scântei care provoacă pagube — proprietarul poate fi obligat să plătească despăgubiri. Amenzile pentru astfel de situații pornesc de la 100 de lei și pot ajunge la 1.000 de lei, iar în scenarii grave, când este pusă în pericol viața oamenilor, pot apărea și consecințe penale.

Sărbătorile aduc cu ele un număr mai mare de plângeri. Fumul de la grătare se poate infiltra rapid în apartamentele de deasupra, generând tensiuni într-o zi în care toată lumea își dorește liniște. Intervențiile pompierilor sunt mai frecvente în această perioadă, mai ales atunci când condițiile meteo — vânt puternic sau aer rece — amplifică riscul de incendiu.

De asemenea, mirosul persistent de fum poate fi considerat „disconfort olfactiv”, iar vecinii au dreptul să depună sesizări. În multe blocuri, administratorii primesc în această perioadă mai multe reclamații decât de obicei, tocmai din cauza grătarelor improvizate în curțile de la parter.

Se recomandă folosirea grătarelor electrice sau pe gaz, care produc mult mai puțin fum și reduc riscurile de incendiu. Amplasarea grătarului la distanță de pereții blocului, de garduri sau de materiale inflamabile este esențială. Totodată, proprietarii sunt sfătuiți să consulte în prealabil regulamentul asociației și, dacă este posibil, să îi anunțe pe vecinii apropiați, pentru a evita discuțiile în contradictoriu.

Respectarea orelor de liniște este un alt aspect important, deoarece zgomotele de la pregătirea grătarului sau de la petrecere pot deveni rapid motiv de reclamații.

Grătarele în curțile de la parter, mai ales de 1 Decembrie, pot părea o modalitate plăcută de a marca sărbătoarea, însă nerespectarea regulilor poate transforma totul într-un episod nefericit. Autoritățile și asociațiile de proprietari insistă că siguranța și respectul față de vecini trebuie să primeze. În final, o sărbătoare reușită este aceea în care bucuria nu este umbrită de conflicte sau amenzi.