Ce trebuie să ştie proprietarii despre Legea 196/2018?
„𝐋𝐞𝐠𝐞𝐚 𝟏𝟗𝟔/𝟐𝟎𝟏𝟖 – 𝐂𝐞 𝐭𝐫𝐞𝐛𝐮𝐢𝐞 𝐬ă ș𝐭𝐢𝐞 𝐨𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚𝐫 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥
În ultimii ani, foarte mulți proprietari au descoperit Legea 196/2018 abia după ce problemele din asociație au explodat. Dar această lege este, de fapt, „scheletul” după care funcționează toate asociațiile de proprietari din România.
Hai să o traducem pe înțelesul tuturor 👇
🏢 𝟏. 𝐂𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐋𝐞𝐠𝐞𝐚 𝟏𝟗𝟔/𝟐𝟎𝟏𝟖?
Este legea specială care reglementează înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.
A înlocuit vechile reglementări (HG 400/2003, Legea 230/2007) și a fost creată pentru a răspunde noilor realități din blocurile și ansamblurile de azi.
⚠️ 𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭: 𝐧𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐦𝐞𝐭𝐨𝐝𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐞, ceea ce înseamnă că multe situații se completează cu alte acte normative – Legea locuinței 114/1996, Codul Civil, Codul Muncii, Codul de Procedură Civilă.
🧱𝟐. 𝐂𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐚𝐳ă, 𝐝𝐞 𝐟𝐚𝐩𝐭?
Legea stabilește:
• cum se constituie o asociație
• cum funcționează
• ce drepturi și obligații au proprietarii
• ce responsabilități au președintele, comitetul, administratorul și cenzorul
• cum se repartizează cheltuielile
• ce competențe are adunarea generală (care este organul suprem de conducere)
🔒 Conține și norme imperative, adică reguli care NU pot fi încălcate. Dacă se încalcă – hotărârea poate fi anulată de proprietar”, a scris avocatul.
„🏘️𝟑. 𝐏𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚𝐫 𝐯𝐬. 𝐜𝐡𝐢𝐫𝐢𝐚ș
Legea face o distincție clară:
➡️ cu asociația are relație directă doar proprietarul.
Doar el poate contesta, notifica, acționa în instanță sau cere recalculări.
Chiriașul nu are aceste drepturi.
🧩 𝟒. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧ă ș𝐢 „𝐝𝐫𝐞𝐩𝐭𝐮𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧”
Legea reglementează partea comună a imobilului (motivul principal pentru care există asociația).
Însă raporturile dintre coproprietari sunt guvernate de Codul Civil.
Asta înseamnă că lipsa unei asociații NU te scapă de obligația de întreținere a părților comune.
🏛️ 𝟓. 𝐏𝐫𝐢𝐦ă𝐫𝐢𝐚 ș𝐢 𝐏𝐨𝐥𝐢ț𝐢𝐚 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐥ă – 𝐜𝐮𝐦 𝐩𝐨𝐭 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐢
Legea explică și cum poate fi sesizată autoritatea locală și ce competențe are aceasta în relația cu asociațiile de proprietari: verificări, sancțiuni, constatări etc.
⚠️𝟔. 𝐀𝐭𝐞𝐧ț𝐢𝐞, 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢! 𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐮𝐫𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐓𝐎𝐓𝐔𝐋
Majoritatea problemelor și proceselor pierdute apar pentru că proprietarul „a sărit” pași procedurali: convocări, termene, dovezi, notificări corecte etc.
❗ Procedura nu este în Legea 196/2018.
Dar este esențială.
💡 𝐑𝐞𝐜𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐞 𝐬𝐢𝐦𝐭 𝐯ă𝐭ă𝐦𝐚ț𝐢
Dacă ai probleme în asociație și crezi că ți-a fost încălcat un drept:
1. Informează-te corect și complet
2. Analizează toate opțiunile, fără impulsivitate
3. Acționează doar după ce ai înțeles procedura
4. Folosește resursele de pe pagină – ai aici sute de materiale utile
📚𝐂𝐮 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚ț𝐢𝐚 𝐩𝐨𝐭𝐫𝐢𝐯𝐢𝐭ă, 𝐚𝐢 ș𝐢 𝐩𝐮𝐭𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐚 𝐫𝐞𝐚𝐜ț𝐢𝐨𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐫𝐞𝐜𝐭”, este mesajul postat de avocat.
