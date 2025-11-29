Gelu Pușcaș, avocatul specializat în dreptul asociaţiilor de proprietari şi litigii legate de administrarea proprietăţilor, a precizat pe pagina publică de Facebook „Consultanta Asociatii Proprietari” că Legea 196/2018 reprezintă cadrul legal special care reglementează înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, înlocuind vechile reglementări şi adaptând normele la realităţile blocurilor şi ansamblurilor contemporane.

Potrivit lui Puşcaş, aspectele esenţiale pe care le stabileşte legea sunt: modul de constituire a asociaţiei, regulile de funcţionare, drepturile şi obligaţiile proprietarilor, responsabilităţile preşedintelui, comitetului, administratorului şi cenzorului, maniera de repartizare a cheltuielilor şi competenţele adunării generale, considerată organul suprem de conducere. El a subliniat totodată că legea conţine norme imperative, ale căror încălcări pot conduce la anularea hotărârilor adoptate.

Puşcaş a atras atenţia că Legea 196/2018 nu oferă norme metodologice detaliate pentru toate situaţiile, motiv pentru care multe aspecte se completează cu alte acte normative — în principal Legea locuinţei 114/1996, Codul Civil, Codul Muncii şi Codul de Procedură Civilă.

„𝐋𝐞𝐠𝐞𝐚 𝟏𝟗𝟔/𝟐𝟎𝟏𝟖 – 𝐂𝐞 𝐭𝐫𝐞𝐛𝐮𝐢𝐞 𝐬ă ș𝐭𝐢𝐞 𝐨𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚𝐫 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥

În ultimii ani, foarte mulți proprietari au descoperit Legea 196/2018 abia după ce problemele din asociație au explodat. Dar această lege este, de fapt, „scheletul” după care funcționează toate asociațiile de proprietari din România.

Hai să o traducem pe înțelesul tuturor 👇 🏢 𝟏. 𝐂𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐋𝐞𝐠𝐞𝐚 𝟏𝟗𝟔/𝟐𝟎𝟏𝟖?

Este legea specială care reglementează înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.

A înlocuit vechile reglementări (HG 400/2003, Legea 230/2007) și a fost creată pentru a răspunde noilor realități din blocurile și ansamblurile de azi. ⚠️ 𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭: 𝐧𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐦𝐞𝐭𝐨𝐝𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐞, ceea ce înseamnă că multe situații se completează cu alte acte normative – Legea locuinței 114/1996, Codul Civil, Codul Muncii, Codul de Procedură Civilă. 🧱𝟐. 𝐂𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐚𝐳ă, 𝐝𝐞 𝐟𝐚𝐩𝐭?

Legea stabilește:

• cum se constituie o asociație

• cum funcționează

• ce drepturi și obligații au proprietarii

• ce responsabilități au președintele, comitetul, administratorul și cenzorul

• cum se repartizează cheltuielile

• ce competențe are adunarea generală (care este organul suprem de conducere) 🔒 Conține și norme imperative, adică reguli care NU pot fi încălcate. Dacă se încalcă – hotărârea poate fi anulată de proprietar”, a scris avocatul.

Despre raportul proprietar–chiriaş, el a explicat că relaţia cu asociaţia este una directă a proprietarului: doar proprietarul are calitatea procesuală de a contesta, de a notifica, de a acţiona în instanţă sau de a cere recalculări; chiriaşul nu beneficiază de aceste drepturi în relaţia cu asociaţia.

Referitor la părţile comune, Puşcaş a arătat că legea reglementează în principal regimul părţii comune a imobilului — motivul existenţei asociaţiei — însă raporturile dintre coproprietari sunt guvernate de Codul Civil, astfel că absenţa unei asociaţii nu exonerează proprietarii de obligaţia întreţinerii părţilor comune. Avocatul a mai zis că legea defineşte şi competenţele autorităţilor locale — primărie şi poliţie locală — şi modul în care acestea pot interveni în relaţia cu asociaţiile (verificări, sancţiuni, constatări etc.).

Pușcaș a avertizat proprietarii că majoritatea problemelor şi a proceselor pierdute provin din nerespectarea paşilor procedurali (convocări, termene, dovezi, notificări corecte), iar procedura necesară nu se găseşte în Legea 196/2018, deşi este esenţială pentru protejarea drepturilor.

Ca recomandare practică, el a îndemnat proprietarii care se simt vătămaţi să se informeze corect şi complet, să analizeze toate opţiunile fără impulsivitate, să acţioneze doar după ce înţeleg procedura şi să folosească resursele disponibile (materiale informative) pentru a-şi construi o reacţie corectă şi eficientă.