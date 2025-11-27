Un nou val de tentative de fraudă lovește asociațiile de proprietari din România, avertizează avocatul Gelu Pușcaș, care transmite un mesaj ferm către administratori, președinți și cenzori.

Specialiștii în securitate cibernetică semnalează că atacatorii au ridicat nivelul de complexitate al escrocheriilor, folosind mesaje alarmante și aparent urgente pentru a determina efectuarea de plăți către conturi false.

Țintele au devenit acum asociațiile de locatari.

Potrivit avertismentului transmis public, infractorii cibernetici folosesc facturi falsificate care par a proveni de la furnizori cunoscuți, de la companii de apă și energie până la operatori de gaze sau servicii de internet.

Mesajele sunt trimise prin e-mail, WhatsApp sau SMS și adoptă un ton urgent, invocând „regularizări”, „restanțe”, „rezilieri iminente” sau chiar deconectări în 24 de ore.

Specialiștii subliniază că furnizorii reali nu trimit amenințări dramatice și nu solicită efectuarea plăților prin linkuri din mesaje nesolicitate.

Escrocii se bazează pe panică și presiune pentru a obține transferuri rapide de bani, fără verificări suplimentare.

Avocatul Gelu Pușcaș sintetizează câteva măsuri simple, dar esențiale, care pot preveni pierderi financiare importante:

1 . Accesarea contului oficial al furnizorului – Facturile trebuie consultate doar prin platformele oficiale, nu prin linkuri primite prin mesaje externe.

2 . Ignorarea mesajelor cu amenințări sau presiuni – Textele de tipul „Plătiți în 24 de ore sau veți fi deconectați” sunt un semnal clar de fraudă.

3 . Verificarea atentă a domeniului site-ului – Extensiile neobișnuite, literele inversate sau secvențele suspecte indică un site fals creat pentru furt de date.

4 . Evitarea introducerii datelor bancare pe site-uri necunoscute – Atacatorii urmăresc în special detalii de card și acces la conturile asociațiilor.

5 . Raportarea imediată a mesajelor suspecte – Orice notificare dubioasă trebuie semnalată către furnizor sau către autorități pentru a preveni alte tentative de fraudă.

Mesajul avocatului Gelu Pușcaș vine după un avertisment comun lansat de Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și asociația InfoCons.

„Atacatorii cibernetici pot trimite notificări privind „restanțe”, „regularizări urgente” sau „facturi neplătite”, în numele unor furnizori de energie, apă, gaze sau internet. Aceștia copiază logo-urile companiilor, folosesc formulări oficiale și includ linkuri către pagini de plată false, unde solicită reintroducerea datelor cardului sau autentificarea prin coduri primite prin SMS. Scopul lor? Să obțină acces la datele tale financiare și să efectueze tranzacții în numele tău”, au transmis specialiștii în securitate cibernetică cu o zi în urmă.

Mesajele suspecte trebuie raportate la pnrisc.dnsc.ro și infocons.ro.