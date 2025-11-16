Lansată în 2023 de Forumul Economic Mondial, Cybercrime Atlas reunește experți din sectoarele public și privat, cu scopul de a mapa, analiza și perturba rețelele criminale care operează în mediul digital. În ultimii doi ani, principala lor misiune a fost transformarea informațiilor deschise în instrumente reale pentru forțele de ordine.

Conform raportului publicat în 2025, cercetătorii au produs 13 pachete de informații specializate, validate de instituțiile partenere, care au permis identificarea a peste 17.000 de locații și infrastructuri folosite de grupările cibernetice.

Aceste date au făcut posibilă declanșarea unor operațiuni coordonate la nivel internațional, demonstrând că un model de colaborare bine structurat poate produce rezultate rapide și consistente.

Una dintre principalele reușite ale Cybercrime Atlas o reprezintă sprijinul acordat INTERPOL în desfășurarea operațiunilor Serengeti și Serengeti 2.0, derulate în 19 state africane, alături de Mecanismul Uniunii Africane pentru Cooperare Polițienească (AFRIPOL).

Rezultatele sunt spectaculoase pentru o singură campanie internațională:

1.209 suspecți reținuți,

97 milioane de dolari recuperați,

peste 120.000 de victime identificate,

aproape 678 milioane de dolari în activități ilegale oprite.

Aceste cifre arată amploarea fenomenului cibernetic și capacitatea operațiunilor de a destabiliza grupări care operau prin fraude online, scheme de phishing, atacuri de tip malware sau activități financiare ilicite derulate prin criptomonede.

Neal Jetton, Directorul pentru Infracțiuni Cibernetice al INTERPOL, a explicat că inițiativa „creează un multiplicator puternic împotriva infracțiunilor cibernetice”, transformând informațiile colectate în acțiuni directe pe teren.

Comunitatea Cybercrime Atlas, care include peste 30 de organizații din întreaga lume, combină expertiza companiilor tehnologice cu capacitățile polițienești internaționale.

Printre principalii membri se numără:

Microsoft, Fortinet, Mastercard, PayPal, Group-IB, INTERPOL, Europol (EC3) și Binance.

Abordarea se bazează pe:

open-source intelligence (OSINT) — date colectate din surse publice, care nu ridică probleme legale;

analiză de legături, pentru identificarea modului în care sunt conectate infrastructurile criminale;

ședințe operative regulate, în care experții validează date, evaluează amenințările și propun acțiuni.

În această perioadă, Cybercrime Atlas a oferit și instruire specializată comandanților de unități anti-criminalitate cibernetică, procurorilor și oficialilor din peste 40 de țări din Asia, Europa de Sud-Est și cele două Americi. Scopul a fost acela de a integra know-how-ul privat în tacticile operaționale ale forțelor de ordine.

Contribuția Binance: investigații, analiză și sprijin pentru acțiuni de teren

Binance, unul dintre fondatorii Cybercrime Atlas, a avut o implicare directă în procesul de cercetare și în validarea informațiilor transmise către autorități.

Echipele sale de investigații au colaborat îndeaproape cu INTERPOL, Europol și alte agenții pentru a:

identifica infrastructuri folosite de grupările cibernetice,

analiza portofele cripto, domenii malițioase și fluxuri financiare suspecte,

oferi suport tehnic pentru operațiuni transfrontaliere precum Serengeti 2.0.

Erin Fracolli, Global Head of Intelligence and Investigations la Binance, a subliniat că:

„Parteneriate precum Cybercrime Atlas sunt critice pentru securizarea spațiului activelor digitale și a mediului digital mai larg.”

Pentru companie, implicarea în această inițiativă face parte din strategia de a menține un ecosistem cripto sigur, bazat pe cooperare internațională și transparență în combaterea criminalității.

Un model de lucru care schimbă standardele securității cibernetice

Raportul pe 2025 confirmă că Cybercrime Atlas nu este doar un proiect de analiză, ci un mecanism complet de acțiune, capabil să transforme datele colectate în rezultate măsurabile. Operațiunile declanșate pe baza informațiilor obținute au arătat că o colaborare reală între sectorul privat și cel public poate lovi direct în infrastructurile care permit funcționarea rețelelor criminale.

Într-un context global în care infracționalitatea online evoluează rapid, iar atacatorii își schimbă metodele constant, Cybercrime Atlas arată că numai cooperarea la scară largă poate produce schimbări de durată.