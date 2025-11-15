Potrivit DNSC, în această perioadă apar numeroase site-uri care imită în mod credibil magazinele unor branduri cunoscute, folosind reduceri foarte atractive și solicitând plata integrală în avans. Odată ce utilizatorii plasează comanda, acești comercianți fictivi dispar, iar produsele nu ajung niciodată la destinație.

Pentru a evita astfel de situații, instituția recomandă verificarea atentă a site-urilor înainte de a efectua orice achiziție. Un prim pas este compararea adresei web cu domeniul oficial al brandului, întrucât atacatorii folosesc adesea mici modificări, precum litere inversate sau extensii neobișnuite.

De asemenea, linkurile primite prin e-mail sau prin mesaje pe rețelele sociale trebuie tratate cu prudență, deoarece pot redirecționa către pagini clonate.

„În goana după cadouri pentru cei dragi, mulți dintre utilizatori caută online oferte bune și livrare rapidă. Tocmai acest context este exploatat de către atacatorii cibernetici, care lansează magazine online ce imită perfect branduri cunoscute. Folosesc reduceri „de nerefuzat” și solicită plata integrală în avans. După ce comanda este plasată… dispar fără urmă, iar produsele nu ajung niciodată”, a transmis DNSC într-un mesaj publicat pe Facebook.

Utilizatorilor li se sugerează să caute recenzii reale și să se asigure că magazinul afișează date de contact clare și verificabile. O metodă de protecție suplimentară este evitarea transferurilor către conturi personale și folosirea exclusivă a metodelor sigure de plată. Existența politicilor de retur și a secțiunii dedicate termenilor și condițiilor reprezintă un alt indicator important al unui magazin legitim.

Site-urile suspecte pot fi raportate pe platformele puse la dispoziție de autorități, respectiv pnrisc.dnsc.ro și infocons.ro.

„Cum te protejezi: * Verifică întotdeauna site-ul oficial al brandului și domeniul web (atenție la litere inversate sau extensii ciudate);

* Evită linkurile primite prin e-mail sau social media, acestea pot duce către pagini clonate;

* Caută recenzii reale și verifică dacă magazinul are date de contact transparente;

* Folosește metode sigure de plată și evită transferurile către conturi personale;

* Verifică existența politicilor de retur și a secțiunii „Termeni și condiții”;

* Raportează site-urile suspecte pe pnrisc.dnsc.ro și infocons.ro. DNSC și InfoCons – Organizație pentru Protecția Consumatorilor colaborează pentru protejarea consumatorilor în mediul digital, oferind informații și recomandări utile, astfel încât fiecare achiziție de sărbători să fie sigură”, a conchis autoritatea.

DNSC și InfoCons colaborează în această perioadă pentru a oferi consumatorilor informații și recomandări care să îi ajute să facă achiziții sigure, astfel încât cumpărăturile de sărbători să nu se transforme în experiențe neplăcute.