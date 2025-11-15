La McDonald’s, un meniu Big Mac costă în jur de 32 de lei. Unele oferte includ variante mai ieftine, ajungând până la aproximativ 18 lei pentru meniuri standard, dar, dacă luăm drept standard un preț mediu de 30 de lei, trei mese pe zi ar ajunge la circa 90 de lei. Calculat pentru o săptămână întreagă, totalul se apropie de 630 de lei.

La KFC, un meniu tipic se situează în jurul a 32-33 de lei. Cu acest preț în minte, trei mese pe zi ajung ușor la aproape 100 de lei. Săptămâna completă se ridică, așadar, la aproximativ 680 de lei. Există și promoții ocazionale cu prețuri reduse, dar, per ansamblu, costurile rămân comparabile cu cele ale McDonald’s.

La Burger King, un meniu Whopper costă 43 de lei. Astfel, pentru întreaga săptămână pot ajunge până la 301 lei dacă este comandat zilnic.

Dacă un consumator obișnuit alternează cele trei lanțuri, costul mediu zilnic se stabilizează undeva în jurul a 100 de lei, ceea ce conduce la un total săptămânal de aproximativ 700 de lei. Pentru cineva cu un stil de viață foarte aglomerat, fără timp de gătit sau mers la cumpărături, aceasta poate fi o soluție comodă, dar deloc ieftină.

Comparativ, gătitul acasă rămâne de regulă mai accesibil. O săptămână de ingrediente de bază, legume, ouă, carne pentru câteva feluri, pâine și produse lactate, poate costa aproximativ 300-400 de lei, în funcție de preferințe și de oraș.

Dacă gătești zilnic și pregătești trei mese complete, costurile se situează de obicei sub nivelul unei săptămâni de fast-food. Mesele gătite acasă pot ajunge la un preț mult mai accesibil, iar, în cazul în care gătești în cantități mai mari și mănânci aceeași mâncare două zile la rând, suma necesară scade și mai mult.

Nu în ultimul rând, mâncarea gătită acasă oferă mai mult control asupra ingredientelor, echilibrului nutrițional și cantității de sare, grăsimi sau zahăr. Prin comparație, o săptămână exclusiv de fast-food, pe lângă costuri, înseamnă mai multă presiune asupra sănătății și o dietă mai puțin variată.