Prețurile benzinei și motorinei nu ar trebui să crească în urma sancțiunilor impuse companiei ruse Lukoil, susține Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Deși în ultimele zile s-a înregistrat o creștere a prețurilor angro pe piața europeană, aceasta nu este legată de scumpirea petrolului, materia primă rămânând în jurul valorii de 60–65 de dolari pe baril.

„Am văzut în ultimele zile o creștere a prețurilor angro pe piața europeană, legată probabil de introducerea sancțiunilor. Este vorba de cotațiile Platts la benzină și motorină, care au crescut. În același timp, barilul nu a crescut, deci pe piața petrolului, materia primă, cea care determină prețul, nu s-a scumpit. De-asta așteptarea mea este că în foarte scurtă perioadă prețurile își vor reveni”, le-a spus Chirițoiu jurnaliștilor.

Chirițoiu a precizat că autoritățile monitorizează constant evoluția pieței și dialoghează cu companiile, comparând variațiile de preț locale cu cele din alte state europene. El a mai adăugat că orice tranzacție care implică vânzarea activelor Lukoil din România va fi analizată fie de autoritățile naționale, fie de Comisia Europeană, în funcție de amploarea operațiunilor vândute.

„Se va calma piața, se va vedea că sancțiunile nu vor avea efecte în piață, vom găsi și noi, și bulgarii, și alții – sârbii au și ei o problemă la rafinăria NIȘ, deci se vor găsi soluții sunt convins și atunci piețele se vor calma. Deci cred că este o perturbare pentru o perioadă scurtă. Urmărim situația, cerem informații de la companii, ne uităm ce se întâmplă în alte țări, ne uităm cum sunt variațiile la noi față de alte țări. Monitorizăm atent situația și companiile știu asta, am avut discuții cu ei”, a completat Chirițoiu.

Mai multe companii și-au arătat interesul pentru preluarea operațiunilor Lukoil din România. Printre acestea se numără MOL, care deține deja peste 230 de stații, Hellenic Petroleum, care nu este prezentă pe piața locală, și fondul de investiții Carlyle, implicat în exploatarea gazelor din Marea Neagră prin Black Sea Oil and Gas. Unele entități vizează doar benzinăriile, în timp ce altele sunt interesate de rafinărie, iar negocierile sunt în desfășurare.

„Depinde de cine ar prelua. Decizia va fi fie la noi, fie la Comisia Europeană. Dacă este vorba de toate activele Lukoil atunci probabil va fi în analiza Comisiei Europene, dar dacă activele din România se vând separat atunci s-ar putea să fie o aprobare la nivel național. Oricum vom fi în colaborare cu Comisia Europeană. Momentan nu există nicio notificare. La noi, cel care a ajuns la o înțelegere pentru a cumpăra, vine și ne notifică”, a spus oficialul Concurenței.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a confirmat existența acestor discuții și a subliniat că tranzacțiile rămân în sfera entităților private, urmând ca autoritățile să aprobe orice vânzare conform procedurilor legale.