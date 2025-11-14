Grupul american analizează inclusiv obținerea unei licențe din partea autorităților din Statele Unite, licență care ar permite achiziția activelor și demararea procedurilor de due diligence.

În paralel, Lukoil a solicitat Departamentului Trezoreriei din SUA amânarea intrării în vigoare a sancțiunilor impuse de autoritățile americane, sancțiuni programate să blocheze, de la 21 noiembrie, orice tranzacție cu grupul rus.

Conducerea Lukoil urmărește extinderea perioadei de grație pentru a finaliza angajamente deja începute și pentru a analiza ofertele de achiziție a activelor externe, care includ operațiuni internaționale în producția de hidrocarburi, rafinare, distribuție și trading de produse petroliere.

Demersul vine după respingerea, de către partea americană, a variantei prin care traderul Gunvor, înregistrat în Elveția, intenționa să preia activele din afara Rusiei, inclusiv cele din România, conform Reuters.

În România, grupul rus controlează rafinăria Petrotel Ploiești, un lanț de peste 300 de benzinării, o activitate de comerț angro cu uleiuri auto, un trader de gaze și aproape 88% din drepturile aferente unei concesiuni offshore de gaze naturale din Marea Neagră.

Nicușor Dan a spus recent că statul analizează posibilitatea de a prelua temporar rafinăria Petrotel, în contextul sancțiunilor aplicate companiei-mamă. Șeful statului a precizat că rafinăria, în prezent oprită pentru lucrări de mentenanță și programată să revină în funcțiune în următoarele săptămâni, nu afectează aprovizionarea României pe termen scurt, însă absența pe termen lung a procesării interne ar obliga țara să importe mai mult combustibil.

El a menționat că riscul preluării activelor de către o companie-paravan cu legături rusești este exclus prin existența Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe, organism care analizează vânzările de companii cu importanță strategică. În prezent, există interes din partea unor potențiali cumpărători, iar statul român nu este presat să accelereze procesul; totodată, se ia în calcul un cadru legislativ care ar permite o preluare temporară de către stat.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis că România trebuie să preia controlul asupra activităților locale ale Lukoil pentru a asigura securitatea energetică și pentru a implementa în mod strict sancțiunile internaționale impuse companiei din Rusia.

Echipele ministerului și alte instituții relevante lucrează la un cadru legislativ care să garanteze atât respectarea completă a sancțiunilor stabilite de SUA, cât și continuitatea operațiunilor de rafinare și comercializare desfășurate la Petrotel Ploiești, astfel încât piața internă să nu fie afectată. Ministrul a subliniat că România nu va solicita prelungirea termenului limită de 21 noiembrie și va susține aplicarea unitară a sancțiunilor americane și la nivelul Uniunii Europene.