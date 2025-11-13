În cadrul podcastului „HAI Live” de joi, 13 noiembrie 2025, de pe canalul de YouTube „HAI România!”, Bogdan Comaroni a dezvăluit faptul că președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar pune bazele unui serviciu secret, „un fel de Securitate”.

Ea ar vrea să introducă „Securitatea Europeană”, prin limitări de drepturi și cenzură. Pe scurt, avertizează Comaroni, generația actuală va trăi, la nivelul blocului comunitar, tot ceea ce au trăit cei care au prins regimul comunist.

„Legat de cenzurare (…), Bruxelles-ul a băgat prima dată „digital services act” prin care, dacă vorbești, fac ei nu-știu-cum și te interzic. De pildă, această emisiune, dacă nu le convine, poate dispărea imediat de pe ‘net, să nu mai putem vorbi. Peste asta, acum câteva zile, a venit Ursula cu un serviciu secret! Cine nu mă crede să caute pe ‘net! Ursula pune bazale unui serviciu secret, un fel de Securitate (…) în Uniunea Europeană (…), acum se promovează o cenzură superioară asupra acelei „digital services act”, care are la bază că ”vin rușii” și fake-urile și „atacurile care vin asupra libertății”. Ei spun că fac toate astea în numele libertății și drepturilor fundamentale, cum în România au anulat alegerile în numele democrației, deci, acum Ursula bagă Securitatea Europeană, bagă limitări drepturi, bagă cenzură, bagă tot ce am trăit noi pe vremea comunismului o să fie la nivel european. Nu e glumă deloc. Să se ducă oamenii să caute pe internet”, a avertizat Comaroni.

Tavi Hoandră, la rândul său, a vorbit despre „lupta aprigă” dinntre neomarxismul care a rămas îm Europa și SUA. Potrivit spuselor sale, „fiecare semn de cenzură și de Securitate de care vorbea Bogdan Comaroni nu face decât să înrăiască lumea.

Ei (cei de la Putere) văd că nu mai poate ține mult, de asta și strâng cureaua, ceea ce le va aduce pierzania, asta e ideea. Toate aceste excese de cenzură, care se petrec și-n Europa, și-n România mai ales.”

„E o luptă aprigă între neomarxismul care a rămas îm Europa și America lui Trump, majoritatea Americii. Fiecare semn de cenzură și de Securitate de care vorbea Bogdan nu face decât să înrăiască lumea. Ei văd că nu mai poate ține mult, de asta și strâng cureaua, ceea ce le va aduce pierzania, asta e ideea. Toate aceste excese de cenzură, care se petrec și-n Europa, și-n România mai ales”, a precizat Hoandră.

Discuția celor trei s-a îndreptat apoi spre scandalul de corupție în care este implicat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Potrivit lui Robert Turcescu, liderul ucrainean ar fi sancționat un fost partener de afaceri implicat într-un scandal de corupție de 100 de milioane de dolari în sectorul energetic, care a fugit din Ucraina în Israel.

Conform lui Comaroni, „Zelenski nu s-ar fi prins și acum n-ar fi avut altceva de făcut Parchetul din Ucraina decât să-l bage și pe el în rechizitoriu”. Potrivit spuselor sale, „toți banii care s-au scos din Ucraina, s-au scos cu aprobarea marilor puteri, Zelenski este orchestratorul acestor bani”.