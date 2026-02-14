Într-un discurs susținut la Conferința de Securitate de la München, Ursula von der Leyen a declarat că Europa nu mai poate depinde exclusiv de alte puteri pentru propria apărare.

Potrivit șefei CE, Europa trebuie să își asume responsabilitatea pentru securitatea sa, să elimine tabuurile legate de apărare și să folosească pe deplin clauza de apărare reciprocă a UE, care obligă statele membre să se sprijine reciproc în caz de agresiune.

„Europa nu are altă opțiune decât să devină independentă”, susține ea.

Declarațiile președintei CE vin după ce Marco Rubio a afirmat că Statele Unite nu doresc „aliați slabi” și că Europa trebuie să fie capabilă să se apere singură. În același timp, oficialul american a subliniat că soarta Europei rămâne importantă pentru Washington, consolidând ideea unei alianțe transatlantice mai echilibrate.

„Securitatea Europei nu a fost mereu considerată ca responsabilitatea noastră primară. Dar acest lucru s-a schimbat în mod fundamental”, a subliniat ea.

Von der Leyen a accentuat că o Europă puternică înseamnă și o alianță transatlantică mai solidă, iar blocul european trebuie să „treacă la viteza superioară” în materie de apărare și securitate, redefinindu-și rolul în relațiile internaționale.

La zece ani de la referendumul privind Brexit, Europa și Regatul Unit sunt „mai legate ca niciodată”, a precizat Von der Leyen. Ea a subliniat că viitorul ambelor părți este interdependent și că parteneriatul trebuie tratat cu ambiție și responsabilitate, mai ales în domeniul securității și al relațiilor economice.

„La zece ani după (referendumul britanic privind) Brexit, viitorul nostru şi viitorul vostru sunt mai legate ca niciodată. Este aşadar interesul nostru comun să dăm dovadă de ambiţie faţă de parteneriatul nostru”, a explicat preşedinta CE.

Temele centrale ale Conferinței de Securitate de la München includ războiul din Ucraina, tensiunile internaționale cu Iranul, precum și schimbarea ordinii globale și criza în relațiile transatlantice. Ursula von der Leyen a subliniat că Europa trebuie să fie pregătită să-și apere modul de viață, valorile și interesele strategice, chiar și în fața unei competiții globale ostile.

Europa trebuie să devină un actor independent și puternic pe scena internațională. Prin asumarea propriei securități și prin consolidarea relațiilor transatlantice, UE poate răspunde mai eficient provocărilor globale, protejând atât pacea, cât și valorile europene.

La Conferința de Securitate de la München, ministrul chinez de Externe Wang Yi a tras un semnal de alarmă asupra „turbulențelor crescânde” care marchează ultimul an și a declarat că „omenirea a ajuns la o nouă răscruce”. Wang a subliniat că este esențial ca organizațiile internaționale, în special ONU, să fie reformate pentru a răspunde provocărilor globale, menținându-și însă rolul central în menținerea păcii.

„Trăim într-o lume multipolară şi trebuie să practicăm un multilateralism adevărat”, punctat el.

Ministrul chinez a insistat că războiul din Ucraina trebuie să se încheie printr-o soluție politică, clarificând că Beijingul nu este implicat direct, dar sprijină negocierile și dorește încetarea ostilităților cât mai curând posibil.

Wang Yi a evidențiat că există peste 60 de conflicte active la nivel mondial, menționând situația din Gaza, Iran și Venezuela. În cazul Palestinei, el a pledat pentru aplicarea încetării focului, reconstrucție și susținerea soluției celor două state. Referitor la Iran, a avertizat că „acțiunile imprudente pot destabiliza regiunea”, iar în contextul Venezuelei, a criticat implicit intervențiile externe care încalcă statul de drept internațional.

Wang Yi a clarificat poziția Chinei față de marile puteri: relația cu SUA ar trebui să fie bazată pe respect reciproc, coexistență pașnică și cooperare voluntară.

„Atât timp cât vom ţine minte acest lucru, vom putea face alegerile corecte în faţa provocărilor”, a subliniat el.

El a prezentat două scenarii: o cooperare „rezonabilă”, care ar aduce beneficii globale, sau o „decuplare agresivă” și impulsivă, care ar destabiliza relațiile internaționale.