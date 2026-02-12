Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat un avertisment ferm către capitalele europene, subliniind că liderii naționali poartă o parte semnificativă a responsabilității pentru stagnarea economică a Uniunii Europene și nu mai pot da vina exclusiv pe birocrația de la Bruxelles, transmite Politico.eu.

Avertismentul președintei Comisiei Europene survine în contextul deplasării sale la reuniunea Consiliului European de la Castelul Alden Biesen din Belgia, unde liderii celor 27 de state membre vor discuta astăzi măsuri pentru relansarea competitivității economice a UE, aflată sub presiunea puternică a Statelor Unite și Chinei. Într-un moment în care temerile privind declinul industrial al Europei ating niveluri ridicate, tensiunile dintre instituțiile europene și capitalele naționale, în special Berlin și Roma, s-au accentuat, pe fondul disputelor legate de responsabilitatea pentru suprareglementare și fragmentarea pieței unice.

Anticipând critici dure din partea liderilor naționali la adresa Bruxelles-ului, Ursula von der Leyen a susținut miercuri două discursuri ferme. Într-o intervenție în fața Parlamentului European de la Strasbourg, președinta Comisiei Europene a cerut statelor membre să își recunoască și să își asume propriile eșecuri.

„Trebuie să ne uităm și la nivel național… la straturile suplimentare de legislație națională care doar îngreunează viața întreprinderilor și creează noi bariere în piața noastră unică”, a declarat Ursula von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene a declarat că piața unică rămâne fragmentată din cauza obstacolelor administrative și a reglementărilor naționale incompatibile.

Printre problemele semnalate se numără lipsa unei piețe de capital funcționale la nivel european, nerecunoașterea calificărilor profesionale între statele membre și diferențele în regulile de etichetare, care împiedică revânzarea produselor peste graniță.

Un exemplu concret invocat de Ursula von der Leyen se referă la transportul rutier de marfă.

„Un camion poate transporta 44 de tone pe drumurile belgiene, dar numai 40 de tone pe drumurile franceze”, a explicat ea, arătând că legislația de armonizare propusă de Comisie este încă blocată după aproape doi ani de negocieri.

Șefa Comisiei Europene a reamintit că a propus deja zece pachete legislative „omnibus”, menite să reducă birocrația și să genereze economii de aproximativ 15 miliarde de euro anual, subliniind însă că statele membre nu își respectă angajamentele.

Într-un al doilea discurs, susținut la un summit industrial din Anvers, von der Leyen a reiterat criticile, evidențiind discrepanțele dintre practicile naționale.