Șeful armatei norvegiene, generalul Eirik Kristoffersen, a spus că Norvegia nu exclude posibilitatea ca Rusia să încerce să ocupe teritorii din nordul țării. El a explicat că autoritățile norvegiene iau în calcul un scenariu în care Rusia ar putea invada zona nordică pentru a-și proteja armele și capacitățile nucleare.

Generalul a mai spus că armele nucleare sunt, în opinia sa, principalul mijloc prin care Moscova mai poate amenința în mod real Statele Unite, mai ales că negocierile cu Ucraina avansează foarte greu sau deloc. El a precizat că o mare parte din arsenalul nuclear rusesc se află în Peninsula Kola, în nordul extrem al Rusiei, aproape de granița cu Norvegia.

Potrivit lui, în această peninsulă sunt baze de submarine nucleare rusești, rachete lansate de la sol și avioane capabile să transporte arme nucleare. Moscova ar avea nevoie de aceste echipamente în cazul unui conflict cu NATO.

Generalul a declarat într-un interviu publicat de un ziar britanic că o posibilă invazie rusă este un scenariu pentru care Norvegia se pregătește în regiunea nordică, deși a subliniat că acțiunile Rusiei acolo au fost mai puțin agresive decât în zona Mării Baltice.

El a mai spus că Norvegia rămâne atentă la metodele de destabilizare folosite de Rusia în prezent și a explicat că pregătirea pentru un scenariu foarte grav, cum ar fi o invazie, ajută și la contracararea sabotajului sau a amenințărilor hibride.

Textul mai arată că lideri europeni vorbesc despre astfel de amenințări hibride după ce presupuse drone rusești sau nave din așa-numita „flotă fantomă” a Moscovei au fost observate în mai multe țări europene.

În același timp, generalul a spus că vigilența nu exclude dialogul. El a explicat că autoritățile norvegiene păstrează contacte directe cu cele ruse pentru misiuni de căutare și salvare în Marea Barents și între cele două state. El a recomandat crearea unei linii telefonice militare directe între Oslo și Moscova, pentru a evita neînțelegerile și o eventuală escaladare a tensiunilor.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că Rusia nu va participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace inițiat de președintele american Donald Trump, programată la sfârșitul lunii. El a explicat că nimeni din Kremlin nu va merge la întâlnire și că tema Consiliului este încă analizată de Ministerul Afacerilor Externe. Această declarație vine după ce Trump afirmase că președintele rus Vladimir Putin ar fi acceptat invitația de a face parte din consiliu, care ar urma să supravegheze reconstrucția Fâșiei Gaza.

În realitate, inițiativa lui Trump întâmpină dificultăți în a atrage membri, mai ales printre aliații tradiționali ai SUA. Deși au fost invitate peste 50 de state, doar 19 au semnat carta Consiliului, printre care Belarus, Ungaria și Arabia Saudită, fără ca vreun aliat major din Europa de Vest să fie inclus.

Aliații europeni au criticat planul, arătând că rolul Consiliului ar putea depăși mandatul anunțat și ar putea afecta organizațiile internaționale existente. Șeful Consiliului European, Antonio Costa, a spus că există îndoieli serioase privind domeniul de aplicare, guvernanța și compatibilitatea cu Carta ONU.