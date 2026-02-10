Rusia acuză Ucraina de tentativa de asasinat a numărului doi din GRU, într-un dosar anunțat public de Serviciul Federal de Securitate, care susține că a dejucat un complot îndreptat împotriva generalului Vladimir Alekseiev. Anunțul a fost făcut luni, după ce doi suspecți au fost arestați și acuzați oficial că au participat la atac.

Potrivit autorităților ruse, cei doi bărbați ar fi recunoscut că au acționat la ordinul Serviciul de Securitate al Ucrainei. Informațiile au fost preluate și de publicația Kyiv Post, care a relatat poziția oficială a Moscovei, subliniind însă că afirmațiile nu sunt însoțite de dovezi făcute publice.

FSB susține că tentativa de asasinat ar fi fost pregătită minuțios și ar fi implicat deplasări internaționale, instruire specializată și sprijin logistic. În acest context, Moscova acuză Ucraina de tentativa de asasinat a numărului doi din GRU, prezentând cazul drept o operațiune complexă de intelligence desfășurată pe teritoriul rus.

Ancheta anunțată de FSB indică faptul că principalul suspect, Liubomir Korba, ar fi fost recrutat în august 2025 și instruit la Kiev, înainte de a fi trimis în Rusia pe un traseu care ar fi inclus Moldova și Georgia. Conform autorităților ruse, serviciile ucrainene i-ar fi promis suma de 30.000 de dolari pentru a duce la capăt atacul.

În același dosar, Moscova susține că serviciile de informații din Polonia ar fi avut un rol în recrutarea lui Korba, folosindu-se de fiul acestuia, cetățean polonez stabilit în orașul Katowice. FSB nu a prezentat însă probe care să susțină aceste acuzații, limitându-se la declarații oficiale.

Autoritățile ruse afirmă că, odată ajuns la Moscova, Korba ar fi desfășurat activități de supraveghere asupra unor ofițeri militari de rang înalt. În luna decembrie, acesta ar fi primit ordinul direct de a-l asasina pe Alekseiev, potrivit versiunii prezentate de serviciile ruse de securitate.

Conform FSB, anchetatorii ar fi recuperat un pistol cu amortizor și o cheie electronică de acces în clădirea unde locuia generalul Alekseiev, dintr-un depozit de arme aflat în apropierea Moscovei. Cheia ar fi fost furnizată de o femeie care locuia în același imobil și care ar fi părăsit ulterior Rusia, îndreptându-se spre Ucraina.

Al doilea suspect, Viktor Vasin, este acuzat că l-ar fi ajutat pe Korba cu logistica necesară, inclusiv prin închirierea unui apartament și facilitarea deplasărilor prin Moscova. FSB l-a descris pe Vasin drept un susținător al grupurilor de opoziție și al mișcărilor de protest din Rusia, mențiune inclusă în comunicatul oficial al agenției.

Korba a fost arestat în weekend la Dubai și extrădat ulterior în Rusia, fiind „predat autorităților ruse”, conform declarațiilor FSB. El are aproximativ 60 de ani. Viktor Vasin a fost reținut la Moscova, iar un al treilea suspect, menționat de anchetatori, ar fi reușit să fugă în Ucraina.

Atacul a avut loc în dimineața zilei de 6 februarie, când Vladimir Alekseiev a fost împușcat de mai multe ori în blocul în care locuia, în Moscova. Presa rusă a relatat că generalul a fost internat în stare critică, însă și-a recăpătat cunoștința după o intervenție chirurgicală de urgență.

Alekseiev ocupă funcția de prim-adjunct al șefului Direcția Principală de Informații a Statului Major din 2011. Născut în regiunea Vinița, pe teritoriul actual al Ucrainei, el a avut o carieră îndelungată în serviciile secrete militare ruse, avansând constant în ierarhie.

De-a lungul anilor, Alekseiev a coordonat operațiuni militare și de informații în Siria, a contribuit la formarea așa-numitului Corp al Voluntarilor din Rusia și a avut un rol în negocierile din timpul revoltei grupării Wagner din 2023. În 2017, a primit distincția „Erou al Rusiei”.

Guvernele occidentale l-au inclus pe listele de sancțiuni, acuzându-l de implicare în operațiuni cibernetice, în otrăvirea lui Serghei Skripal și în coordonarea unor acțiuni legate de războiul din Ucraina.