Jurnalistul Robert Turcescu l-a avut ca invitat pe fostul ministru al Afacerilor Externe, Adrian Severin, în cadrul emisiunii ”HAI LIVE cu Turcescu”, difuzată pe canalul de YouTube ”HAI România”.

Adrian Severin a susținut că pacea trebuie să fie un obiectiv asumat de toți, iar dacă anumite capitale europene nu împărtășesc această direcție, România nu ar trebui să se alinieze lor. El a subliniat că instrumentele propuse pentru atingerea păcii pot fi evaluate doar prin dialog cu cei care le inițiază, nu prin discuții interne, izolate de actorii implicați.

Fostul ministru a criticat faptul că europenii discută despre pacea cu Rusia fără a dialoga cu Rusia și a arătat că același tip de abordare nu poate fi aplicat în relația cu inițiativele americane, care nu pot fi nici criticate, nici îmbunătățite fără un dialog direct cu Statele Unite.

Severin a afirmat că vechea ordine internațională, construită sub conducerea Americii, s-a prăbușit nu din cauza conflictelor recente, ci pentru că nu mai era capabilă să-și îndeplinească scopul fundamental: asigurarea păcii și securității globale. El a invocat numeroasele războaie pe care organizațiile internaționale nu au reușit să le prevină, ca dovadă a epuizării acestui sistem.

”Pacea este un obiectiv pe care toți trebuie să-l susținem și dacă domnii din Bruxelles sau din Berlin sau Paris sau Londra nu îl susțin, nu susțin acest obiectiv, e treaba lor și trebuie să li se spună ”aici pe noi să nu contați. Noi suntem pentru pace”. Acum dacă toate instrumentele inventate ca să ne ducă la pace sunt bune sau nu sunt bune, este de văzut, dar nu putem să le vedem decât discutând, discutând cu cel care l-a propus. Așa cum europenii discută între ei pacea cu Rusia, fără să discute cu Rusia, așa și noi vrem ca să să criticăm sau să ameliorăm instrumentele sau ideile propuse de americani, dar fără să discutăm cu americanii, discutând numai noi, între noi aici, în bătătura noastră. Nu se poate așa ceva. Și repet, ordinea internațională, cea veche, construită tot de America, am mai spus-o, s-a prăbușit, e prăbușită, nu mai stă în picioare. Și nu stă în picioare nu pentru că a primit ultimele lovituri prin Venezuela sau prin Gaza sau prin Iran sau prin Ucraina din partea americanilor, ci pentru ea deja nu mai era în măsură să își atingă obiectivul principal, pacea și securitatea lumii”, este de părere Adrian Severin.

În opinia sa, necesitatea unei noi ordini internaționale nu trebuie confundată cu legea forței sau cu haosul, deși, în prezent, forța este invocată mai des decât dreptul. Adrian Severin a exprimat scepticismul că Statele Unite mai pot fi arhitectul principal al unei noi ordini globale, însă a considerat firesc ca România să participe la discuții atunci când americanii propun un astfel de proiect.

El a adăugat că, în condițiile în care România ar fi fost invitată fără obligații prealabile și doar pe baza parteneriatului strategic din 1997, nu exista niciun motiv pentru refuz. Chiar și o prezență simbolică ar fi fost preferabilă, pentru a arăta că România este parte a procesului și nu respinge inițiativele americane.

În final, Adrian Severin a afirmat că absența României transmite un semnal negativ de dezangajare și subordonare față de interese externe, nu față de interesul național, subliniind că acest gest nu afectează Statele Unite, dar va avea consecințe asupra modului în care România este percepută strategic.

”Toate războaiele pe care le vedem și pe care le-am și pomenit, care nu au putut fi prevenite de către Organizația Națiunilor Unite, de către Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, care au făcut praf și pulbere actul final de la Helsinki din 1975, care a fost, cum să spun, bijuteria ordinii internaționale bipolare, toată acesta arată că vechea ordine nu mai rezistă, s-a epuizat și atunci hai să căutăm o altă ordine. Altă ordine nu înseamnă legea junglei, altă ordine nu înseamnă care pe care. Altă ordine nu înseamnă dreptul forței. Deocamdată suntem într-un moment în care dreptul forței este invocat și forța dreptului este negată. O fi bună, nu o fi bună o inițiativă care merge către o nouă ordine, tot americană. Eu nu cred că America mai poate să decidă să fie ea arhitectul principal al unei noi ordini, necum constructorul principal al unei noi ordini. Dar a discuta cu americanii atunci când ei vor să proiecteze o nouă ordine, mi se pare un lucru absolut firesc. Și dacă mai mult decât atât suntem chemați fără angajamente prealabile, deci cu mâinile absolut libere, mizând doar pe cartea parteneriatului nostru din 1997, n-avem nici un motiv de ezitare pentru a spune gata, venim! Mi-am făcut valiza și am plecat. Nu văd, dar aceasta ar fi putut fi foarte bine, cum v-am spus, o prezență simbolică, dacă așa ar fi fost necesar din punctul de vedere al intereselor noastre. Ar fi putut fi exact cum spuneam aceeași logică cu cea a țăranului care a adus vaca la târg ca să o facă de râs. Mergeam acolo să-i facem de râs pe americani să le arătăm că ideea lor nu stă în picioare. Dar măcar ceva simbolic arătam că sunt parte în proces și că nu sfidez inițiativele americane. Dar așa am trimis un simbol care este probabil cel mai rău. Simbolul dezangajării, simbolul negării oricărui efect al parteneriatului strategic și simbolul, dacă vreți, al supușeniei noastre față de interese terțe, nu față de interesul României. Iar America nu moare din cauza asta. America nu moare. Donald Trump nu va suferi prea mult din cauza asta. Nu i-am stricat pofta de mâncare la micul dejun că nu îl vede Nicușor acolo, dar pentru el se va trage o concluzie foarte clară. Și această concluzie, ca să o duc până la capăt, confirmă înțelegerea de la Anchorage că Europa danubiană trebuie lăsată deoparte și va trebui să se alinieze că altă soluție nu are geostrategiei vecinului principal de la Est. Asta este”, spune Adrian Severin.

Întregul podcast poate fi vizualizat mai jos.