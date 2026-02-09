În podcastul „HAI Live”, publicat luni, 9 februarie 2026, pe canalul de YouTube „HAI România!”, jurnalistul Robert Turcescu și fostul ministru de Externe Adrian Severin au discutat despre situația politică internă și despre presupusa influență a unor factori externi asupra deciziilor din România, inclusiv în legătură cu o posibilă participare a președintelui Nicușor Dan la o reuniune internațională la Washington.

Robert Turcescu a susținut că există o indecizie în ceea ce privește participarea președintelui la Consiliul pentru Pace, la invitația liderului american, și a afirmat că această decizie ar depinde de consultări interne și de influențe din afara țării. El a declarat că, în opinia sa, politica guvernamentală nu ar fi decisă integral la nivelul liderilor politici români, ci ar fi influențată de „indicații din exterior”, care ar fi puse în practică de o așa-numită „zonă useristă” prezentă în mai multe partide.

Turcescu a susținut că, potrivit percepției sale, un partid relativ mic ar fi ajuns să influențeze direcțiile politicii interne și ar fi întrebat retoric cum se explică această influență în cadrul coaliției de guvernare.

Eu cred că pe ăștia îi sună și îi întreabă „Măi, să mă duc sau să nu mă duc? Ia vorbiți voi cu cine știți voi că trebuie să vorbiți pe afară, să-mi dați un sfat.” Cum vă explicați domnule Severin că felul în care reușește un partid foarte mic să ajungă să țină în hățuri și să arate direcția unei coaliții guvernamentale? Care e misterul?

Altfel nu se explică în ce fel și cum un lin*** de partid precum USR ajunge la ora actuală să facă politica internă și să-ți dea direcțiile de politică internă. Eu cred că însuși Nicușor Dan nu o să ia decizia să meargă la întâlnirea de la Washington, dacă o să meargă sau dacă… Decizia, în orice caz, nu o va lua până când nu-i va consulta pe (Oana) Țoiu, (Radu) Miruță, (Dominic) Fritz de la USR.

Robert Turcescu: – Să discutăm, evident, despre indecizia domnului (președinte al României) Nicușor Dan de a merge, de a nu merge la Consiliul pentru Pace, la invitația lui (actualul președinte al SUA, Donald) Trump. Domnule Severin, vreau să pornim de aici, de la „userizarea”, dacă vreți, acestei coaliții guvernamentale. Avem de a face cu o politică pe care nu e capabil să o decidă domnul (Ilie) Bolojan (premierul României), nici măcar domnul Nicușor Dan și e decisă de undeva de afară. Ea vine la un moment dat, cum să spun… indicațiile de afară sunt puse în practică în interior de această „zonă useristă”, care, repet, nu e neapărat legată de USR. Poate să fie și „zona useristă” din PNL, dar eu cred că există o „zonă useristă” și în PSD.

Adrian Severin a afirmat, la rândul său, că situația descrisă ar reprezenta, în viziunea sa, o etapă avansată de „dependență” a politicii interne de factori externi. El a susținut că, în opinia sa, deciziile politice interne ar fi influențate de interese din afara țării și a vorbit despre ceea ce a numit o „userizare” a guvernării și a administrației publice. Severin a afirmat că, potrivit informațiilor pe care spune că le-ar avea, persoane apropiate de USR ar fi tot mai prezente în structurile guvernamentale și a criticat competența acestora.

Fostul ministru a susținut că influența politică a formațiunii ar depăși ponderea sa electorală și a avansat ideea că orientarea politică a guvernării ar avea caracter globalist și ar fi contrară intereselor naționale, exprimând opinii critice la adresa direcției politice a țării. În același context, el a sugerat că decizia privind o eventuală deplasare a președintelui la Washington ar depinde de factori externi, nu exclusiv de liderii politici români.

Adrian Severin: – Da, este, dacă vreți… dumneavoastră ați descris cumva această ultimă, nu cea din urmă, dar cea mai recentă și mai avansată etapă de colonizare a României. Pentru că aici nu mai este vorba despre citatul din Titulescu de la care ați pornit, „Dați-mi o bună politică internă ca să vă dau o bună politică externă.”, acum, politica noastră internă depinde de factorul extern, n-aș spune de politica externă. Sigur că de aici și mergând mai departe, dacă am vrea să ne emancipăm, dacă am vrea să ieșim din această „iobăgie internațională”, „iobăgie globală”, ar trebui să pornim cu revolta împotriva celui care ne ține de lanț, și anume cel din afară, nu cel dinăuntru. Pentru a ajunge să ne luptăm cu cei din afară, trebuie să scăpăm de cei dinăuntru pentru că cei dinăuntru nu fac nimic ca să scoată România din acest regim neocolonial de vasalitate feudală, cum vreți să o numiți…

Acum, spuneați de „userizarea premierului”, vorbeați de userizarea PNL-ului, eu spun că este vorba despre userizarea României. E vorba despre userizarea guvernării. Peste probabil maxim un an, dacă lucrurile nu se schimbă, veți vedea că vom găsi, pun între ghilimele, „useriști” până și șef de parcaj. Veți găsi useriște până și portari la școala primară de copii, veți găsi peste tot. Deja în structurile înalte ale guvernării, mă refer la structurile departamentale, ministeriale, numărul celor care vin – și am informații foarte exacte de la oameni disperați din interior – valurile de usăriști care vin, absolut așa cum sunt mai toți, incompetenți, aroganți, provinciali, etc., sunt valurile acestea imense.

Acum, ca să clarificăm și zic eu și mai bine lucrurile și să ajung la întrebarea, practic la nucleul întrebării, nucleul esențial al întrebării dumneavoastră, „Cum se poate că un partid de trei lulele, aparent, aparent de trei lulele, așa cum rezultă el din sondaje și din rezultatele electorale, el domină în acest moment țara?” Și nu numai că o domină de natura țării, de alura țării, de identitatea României, de la identitatea guvernului se ajunge la o identitate a României care se exprimă așa cum se exprimă în lume.

Noi suntem așa percepuți ca un stat userizat, așa cum Germania era cândva percepută ca un stat nazist sau cum Rusia era percepută ca un stat sovietic și așa mai departe, și așa mai departe. Deci, acum dacă cineva se gândește la România nu se gândește la o țară guvernată de un partid globalist neomarxist, ci se gândește la o țară neomarxistă. Se gândește ca la o țară globalist neomarxistă, pentru că și asta trebuie să o spunem, userismul nu face decât să preia și să utilizeze denumirea oarecum întâmplătoare într-o anumită măsură populistă, pentru că ei salvează România, ei sunt salvatori, dar mai degrabă n-ar spune salvatori, ar spune mântuitori.

De ce mântuitori? Pentru că acest cuvânt în limba română are două înțelesuri. Are acela de salvare, Mântuitorul care a venit să ne salveze și să ia păcatele noastre asupra Lui sau mântuirea înseamnă Terminarea, moartea. S-a mântuit. Deci, ei sunt un partid pentru salvarea României, ci unul pentru mântuirea României, în sensul că o lichidează cu tot. Lichidează cu totul tot ce poate însemna România, dar în rest nu vom mai fi o națiune reală, existentă, vie, cu identitatea ei, cu aspirațiile ei, cu trecutul ei. Și trecutul ne este anulat. Și așa mai departe.

Bun. Ei sunt deci un partid care, dincolo de numele acesta mai mult sau mai puțin întâmplător ales, dar în orice caz cu o clară nuanță populistă, nu? Cine nu vrea să ne salvăm sau să fim salvați, mai ales să fim salvați vrem, că noi nu prea avem să ne salvăm noi înșine. Noi vrem cineva să ne salveze și nu se poate. Toate au venit ei să ne salveze. Deci, trecând peste asta, natura mesajului lor, a actelor lor. Actul lor de administrare, comportamentul lor, mesajul lor, n-aș spune ideologic că aș fi prea mult, este de natură globalistă sau exprimă această mentalitatea, această doctrină și această politică globalist-neo-bolșevică, am numit-o eu, pentru că totuși Marx era infinit mai onorabil decât bolșevicii prin teoriile și, de asemenea, n-aș vrea ca unii să confunde neomarxismul cu marxismul. Marxismul este totuși o teorie care merită și respectată, și studiată, nu neapărat aplicată, dar ea merită un alt tip de abordare.

În timp ce aici noi vorbim despre un marxism revoluționar, un bolșevism care și acesta este de o altă factură decât cel originar, de aia îi spunem neobolșevism, și care firește are caracter internaționalist, are caracter globalist. Acest neobolșevism globalist este antinațional și este antidemocratic, antipopular, dacă vreți. Deci, aceasta este guvernarea. Dacă este antinațional, ce urmărește el? Să desființeze România. Toată această guvernare pe care o vedem este o guvernare de mântuire a României, respectiv de desființare a statului român. Ce forță politică românească ar avea un asemenea interes să-și taie craca pe care guvernează? Niciuna.

Deci, această grupare nu este decât expresia sau brațul lung sau brațul înarmat sau cum vreți să spuneți… mandatarul unei puteri străine cu interese străine. Pot să vorbesc de această putere ca o putere statală sau o putere parastatală, o ocultă suprastatală globalistă, care încearcă să domine lumea desființând statele naționale și sigur că alea care dispar primele sunt cele mai vulnerabile și cele mai vulnerabile sunt și cele care au acceptat să fie guvernate de asemenea forțe care sunt, cum se spunea înainte, coloana cincea a unor interese străine.

Știți de unde vine această expresie coloana cincea? Era în timpul războiului civil din Spania, când Franco este întrebat ce șanse crede că are să învingă guvernul republican și spune: „Aveți patru coloane, avem patru coloane de soldați, de militari care se îndreaptă spre Madrid.” Și interlocutorul zice: „Da, dar nu sunt prea puține patru coloane?” și zice: „Da, dar mai avem și una la Paris.”, adică aceia erau forțele subversive, erau trădători, erau cei care de la Paris operau si era cincea coloana care putea sa fie decisivă.

Culmea face ca tot pe la Paris se găsește originea acestei coloane cea pe care noi o numim USR astăzi. Poate că rădăcina este una care are un terminal la Paris și un altul la Berlin. Vedem că domnii Nicușor și Ilie se duc unul la Paris, unul la Berlin, e o diviziune a muncii între ei, dar cred că din ambele locuri vin cu niște mesaje, dacă nu identice, cel puțin compatibile și atunci finalul răspunsului meu este: „Domnul Nicușor Dan va merge sau nu va merge la Washington în funcție de ordinul pe care îl va primi de la Washington, din locul de origine al acestei coloane a cincea.”