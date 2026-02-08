Fostul premier Victor Ponta a reacționat după ce România a primit invitația de a participa la primul „Consiliu pentru Pace” de la Washington. Ponta a susținut că președintele Nicușor Dan ar trebui să accepte invitația și să reprezinte România, criticând pasivitatea autorităților de la București în gestionarea oportunităților internaționale.

Invitația oficială a venit din partea administrației americane, președintele Donald Trump exprimând intenția ca România să se alăture „Consiliului pentru Pace”, un organism internațional propus ca instrument de promovare a stabilității globale și de abordare a conflictelor majore.

Inițiativa a fost concepută inițial în contextul reconstrucției din Gaza și al altor crize internaționale, vizând consolidarea cooperării și dialogului între state.

Victor Ponta a susținut la România TV că țara noastră nu a făcut nimic pentru a obține invitația și că președintele țării ar trebui să profite de această oportunitate. Fostul premier a apreciat că este un noroc pentru România că a fost invitată și a subliniat că nici Nicușor Dan, nici autoritățile române nu au depus eforturi pentru a genera această invitație.

Ponta a comparat situația cu alte state, menționând că președinți precum cei ai Poloniei, Columbiei sau Siriei au participat la evenimente similare, în ciuda relațiilor complicate cu administrația americană.

În schimb, de la noi nu a fost nimeni, spune Ponta: „Doar doamna Țoiu, dar nu a făcut nimic pentru România”, mai spune fostul premier referindu-se la ministrul român de Externe, Oana Țoiu (USR).

„Ar trebui să meargă. E absolut un noroc. Nu a făcut nimic România, nici Nicușor Dan, să apară chestia asta a lui Trump. Președintele Poloniei cred că a fost de 3 ori, președintele Columbiei, care s-a înjurat cu Trump, a fost, președintele Siriei, care înainte era pe lista SUA de teroriști, a fost. Din România nu a fost nimeni. A fost doamna Țoiu, cu bani de lobby, dar nu a făcut nimic pentru România”, a afirmat Victor Ponta.

De asemenea, el a criticat atitudinea critică a unor politicieni români față de Donald Trump, arătând că mulți dintre cei care se fotografiau cu Nicușor Dan pe 1 decembrie îl critică pe președintele american.

Ponta a susținut că președintele României ar trebui să guverneze pentru interesele cetățenilor, nu pentru cei pe care i-a descris ca „profitori”.

„Toți din jurul lui îl urăsc pe Trump. Uitați-vă ce scriu toți ăia care pe 1 decembrie își făceau selfie-uri cu Nicușor. Toți îl înjură toată ziua pe Trump. Ar trebui să meargă Nicușor, că el nu guvernează pentru haita asta de profitori, el ar trebui să guverneze pentru români”, a adăugat Victor Ponta.

Fostul premier a mai atras atenția asupra cheltuielilor publice majore, evidențiind costurile semnificative pentru achizițiile de echipamente militare, pe care le-ar pregăti ministrul Apărării, Radu Miruță (USR).

Victor Ponta a afirmat că, în ciuda opoziției și a criticilor venite din partea unor partide sau persoane publice, Nicușor Dan ar trebui să prioritizeze interesul României și să se întâlnească cu liderii americani, chiar și pentru o simplă apariție simbolică.

Ponta a subliniat că politica nu ar trebui să împiedice reprezentarea interesului național, considerând că o participare a României la Consiliul pentru Pace ar fi benefică pentru relațiile cu Statele Unite. El a accentuat că, dacă interesul țării o impune, întâlnirile cu oficialii străini nu trebuie să fie limitate de considerente politice sau de imagine, iar România ar trebui să fie prezentă în forumuri internaționale relevante, indiferent de critici.