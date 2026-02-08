România și invitația primită de la Donald Trump. Victor Ponta crede că Nicușor Dan ar trebui să participe la Consiliul pentru Pace
Fostul premier Victor Ponta a reacționat după ce România a primit invitația de a participa la primul „Consiliu pentru Pace” de la Washington. Ponta a susținut că președintele Nicușor Dan ar trebui să accepte invitația și să reprezinte România, criticând pasivitatea autorităților de la București în gestionarea oportunităților internaționale.
Invitația oficială a venit din partea administrației americane, președintele Donald Trump exprimând intenția ca România să se alăture „Consiliului pentru Pace”, un organism internațional propus ca instrument de promovare a stabilității globale și de abordare a conflictelor majore.
Inițiativa a fost concepută inițial în contextul reconstrucției din Gaza și al altor crize internaționale, vizând consolidarea cooperării și dialogului între state.
Ponta, dezamăgit de lipsa de inițiativă. Lideri care s-au certat cu Trump sau au fost pe lista teroriștilor au ajuns la Casa Albă, Nicușor Dan nu reușește
Victor Ponta a susținut la România TV că țara noastră nu a făcut nimic pentru a obține invitația și că președintele țării ar trebui să profite de această oportunitate. Fostul premier a apreciat că este un noroc pentru România că a fost invitată și a subliniat că nici Nicușor Dan, nici autoritățile române nu au depus eforturi pentru a genera această invitație.
Ponta a comparat situația cu alte state, menționând că președinți precum cei ai Poloniei, Columbiei sau Siriei au participat la evenimente similare, în ciuda relațiilor complicate cu administrația americană.
În schimb, de la noi nu a fost nimeni, spune Ponta: „Doar doamna Țoiu, dar nu a făcut nimic pentru România”, mai spune fostul premier referindu-se la ministrul român de Externe, Oana Țoiu (USR).
„Ar trebui să meargă. E absolut un noroc. Nu a făcut nimic România, nici Nicușor Dan, să apară chestia asta a lui Trump.
Președintele Poloniei cred că a fost de 3 ori, președintele Columbiei, care s-a înjurat cu Trump, a fost, președintele Siriei, care înainte era pe lista SUA de teroriști, a fost.
Din România nu a fost nimeni. A fost doamna Țoiu, cu bani de lobby, dar nu a făcut nimic pentru România”, a afirmat Victor Ponta.
Susținătorii președintelui României nu-l suportă pe Trump
De asemenea, el a criticat atitudinea critică a unor politicieni români față de Donald Trump, arătând că mulți dintre cei care se fotografiau cu Nicușor Dan pe 1 decembrie îl critică pe președintele american.
Ponta a susținut că președintele României ar trebui să guverneze pentru interesele cetățenilor, nu pentru cei pe care i-a descris ca „profitori”.
„Toți din jurul lui îl urăsc pe Trump. Uitați-vă ce scriu toți ăia care pe 1 decembrie își făceau selfie-uri cu Nicușor. Toți îl înjură toată ziua pe Trump.
Ar trebui să meargă Nicușor, că el nu guvernează pentru haita asta de profitori, el ar trebui să guverneze pentru români”, a adăugat Victor Ponta.
Critici și mai dure la adresa USR, plus sfaturi pentru Nicușor Dan: Dacă interesul țării mele o impune, mă văd cu oricine
Fostul premier a mai atras atenția asupra cheltuielilor publice majore, evidențiind costurile semnificative pentru achizițiile de echipamente militare, pe care le-ar pregăti ministrul Apărării, Radu Miruță (USR).
Victor Ponta a afirmat că, în ciuda opoziției și a criticilor venite din partea unor partide sau persoane publice, Nicușor Dan ar trebui să prioritizeze interesul României și să se întâlnească cu liderii americani, chiar și pentru o simplă apariție simbolică.
Ponta a subliniat că politica nu ar trebui să împiedice reprezentarea interesului național, considerând că o participare a României la Consiliul pentru Pace ar fi benefică pentru relațiile cu Statele Unite. El a accentuat că, dacă interesul țării o impune, întâlnirile cu oficialii străini nu trebuie să fie limitate de considerente politice sau de imagine, iar România ar trebui să fie prezentă în forumuri internaționale relevante, indiferent de critici.
„Mai apar și ăștia, toată șleahta asta de USR-iști. Gâgă ăsta de la Apărare zice că face drone. Când am aflat că ne cheltuie 17 miliarde de euro, bani pe care ni-i împrumută francezii, nu știu…
Sper ca Nicușor Dan să zică: „Sunteți o haită de haștagiști, dar interesul României e să mă duc la Washington.” Sper să aibă curajul ăsta, să apară și el măcar într-o poză. Știți cum trece el prin spate.
Povestea asta în politică, să nu cumva să te vezi, nu e adevărat. Dacă interesul țării mele o impune, mă văd cu oricine, că tu nu ești acolo să dai bine la influencerii lui Nicușor.
Pentru România e bine să fie cu America sau nu? Da. Atunci te duci. Aia că te ceartă… cine te ceartă? Te ceartă CTP. De-aia nu mai plouă”, a încheiat Victor Ponta.
