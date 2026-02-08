Nicușor Dan a transmis că România a fost invitată să participe la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc în capitala Statelor Unite, în data de 19 februarie.

„Am primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie”, a scris Nicușor Dan.

Potrivit acestuia, România își menține poziția de susținere a demersurilor internaționale menite să promoveze pacea, inclusiv inițiativele venite din partea administrației americane.

„Așa cum am mai spus-o, România salută eforturile Administrației SUA de promovare a păcii”, a precizat Nicușor Dan.

După primirea invitației, autoritățile române au inițiat un proces de consultări cu partea americană, pentru a analiza conținutul Cartei Consiliului de Pace și modul în care aceasta se raportează la angajamentele deja asumate de România.

„De la primirea invitației de a ne alătura Consiliului de Pace, luna trecută, România a demarat un proces de consultări cu Statele Unite pentru a clarifica în ce măsură anumite prevederi ale Cartei Consiliului de Pace pot fi revizuite sau interpretate astfel încât să fie pe deplin compatibile cu obligațiile internaționale deja asumate de statul român”, a explicat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a subliniat că o decizie finală privind participarea României la reuniunea din 19 februarie va fi luată abia după clarificarea formatului întâlnirii, în special în ceea ce privește statutul țărilor care nu sunt încă membre ale Consiliului de Pace.

„Decizia privind participarea României la evenimentul din 19 februarie va fi luată în urma discuțiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii față de țări ca România, care nu sunt membre în acest moment ale Consiliului, dar își doresc să adere în condițiile revizuirii Cartei”, a mai transmis acesta.

Inițiativa cunoscută sub numele de „Consiliul pentru Pace”, susținută de Donald Trump, a fost gândită inițial ca un mecanism de monitorizare a unui posibil armistițiu și a procesului de reconstrucție în Fâșia Gaza. Ulterior, conceptul a fost extins, iar mandatul propus vizează implicarea în gestionarea conflictelor internaționale la nivel global.

Conform proiectului de statut, Consiliul ar urma să fie condus de președintele Statelor Unite și să funcționeze pe baza unor mandate de trei ani pentru statele membre. Statutul de membru permanent ar presupune o contribuție financiară substanțială, estimată la un miliard de dolari, iar structura de conducere ar beneficia de atribuții executive extinse, inclusiv drept de veto.

Inițiativa este prezentată de Casa Albă ca fiind complementară arhitecturii internaționale existente, fără a o înlocui. Cu toate acestea, mai mulți diplomați și analiști avertizează că un astfel de format ar putea genera tensiuni politice și instituționale, în special în raport cu organizațiile multilaterale consacrate.