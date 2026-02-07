România se află pe lista statelor invitate de președintele american Donald Trump la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, programată pentru 19 februarie la Washington, au confirmat surse din Administrația Prezidențială pentru Digi24.

Invitația a fost transmisă președintelui României, Nicușor Dan. Este o invitație similară cu cea care a ajuns și la premierul Ungariei, Viktor Orbán, care a anunțat deja că va participa.

Până în prezent, autoritățile de la București nu au luat o decizie oficială privind prezența României la reuniune. Președintele Nicușor Dan a explicat că intenționează să mai aștepte pentru a evalua poziția altor state europene înainte de a formula un răspuns oficial către partea americană.

Surse politice indică faptul că mai mulți lideri internaționali și-au confirmat deja prezența, ceea ce crește presiunea asupra statelor care încă nu au decis.

Premierul ungar Viktor Orbán a precizat deja că va merge la Washington peste două săptămâni pentru a participa la reuniunea Consiliului pentru Pace.

Într-un miting de campanie, el a declarat că a primit invitația vineri seară și că întâlnirea cu președintele american va avea loc în cadrul reuniunii inaugurale.

„Aseară (vineri seară – n.r.), am primit o invitaţie: în două săptămâni, ne vom întâlni din nou (cu preşedintele american) la Washington, deoarece Consiliul pentru Pace (…) îşi va ţine reuniunea inaugurală”, a declarat Viktor Orban astăzi la un miting de campanie.

România are la dispoziție un interval limitat pentru a analiza implicațiile politice și financiare ale unei eventuale aderări. O decizie oficială este așteptată în perioada următoare, în funcție de evoluțiile diplomatice și de poziționarea partenerilor europeni.

La finalul lunii ianuarie, președintele Nicușor Dan a explicat că procesul de luare a unei decizii poate dura „săptămâni, chiar luni” și a invocat dificultăți legate de Carta Consiliului.

El a precizat că modul în care a fost redactată Carta ridică probleme României și altor state și că, imediat ce invitația a fost primită, autoritățile române au început consultări interne.

În plus, a subliniat că negocierile privind Carta sunt în desfășurare pentru a o face compatibilă cu tratatele internaționale și uneori chiar cu constituțiile unor țări. Procesul de ajustare, a explicat Nicușor Dan, se va întinde pe săptămâni sau luni, ceea ce explică amânarea unui răspuns oficial.